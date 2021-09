Wisła Kraków. Adrian Gula: Chcemy maksymalnie iść po zwycięstwo!

Trener Wisły Adrian Gula nie ma idealnej sytuacji kadrowej, przed niedzielną potyczką. W przerwie na mecze reprezentacji najgłośniej było o kontuzji Jakuba Błaszczykowskiego, który zerwał więzadła krzyżowe. Kapitan „Białej Gwiazdy” jeszcze nie przeszedł zabiegu, na razie trwają konsultacje medyczne, które mają wskazać jak najlepiej pokierować leczeniem. Na liście nieobecnych wciąż znajduje się Alan Uryga, a doszedł do niej jeszcze Nikola Kuveljić, który kontuzję odniósł na treningu, ale nie jest to jakiś poważny uraz i za kilka dni Serb powinien być zdrowy.

- Jak widać, nie wszystko w tej przerwie na kadrę było idealne - mówi Adrian Gula. - Największy ból to kontuzja Kuby, bo dla nas każdy zawodnik jest ważny. Negatywne było również to, że na Garbarni też nie zagraliśmy tak, jak powinniśmy. Najważniejsze jednak, żeby drużyna pracowała razem. Wszyscy muszą być gotowi do meczu, muszą na to pracować, bo dzisiaj będzie grał jeden, a jutro może zagrać drugi.