Wisła Kraków. Będzie wielki powrót do „Białej Gwiazdy”? Piłkarz jest zainteresowany

O tym, że Carlitos nie czuje się najlepiej w Kazachstanie, gdzie ma jeszcze przez rok ważny kontrakt, wiadomo od jakiegoś czasu. Ostatnio hiszpański zawodnik ma zresztą problemy zdrowotne, związane z kontuzją miednicy. Przed nowym sezonem powinien jednak dojść do pełni sił. Carlitosem - jak informowaliśmy – interesuje się również Wieczysta Kraków, która za moment będzie świętować awans do II ligi. Hiszpan miał jednak wyrazić zdanie, że jeśli miałby wrócić do Polski, wolałby trafić do Wisły. Przynajmniej tak to wygląda na ten moment. I to miał wyrazić zainteresowanie takim ruchem nawet w sytuacji, gdyby „Biała Gwiazda” nie wywalczyła ostatecznie awansu do ekstraklasy. Usłyszeliśmy, że Carlitos miał przyznać, że byłby w takiej sytuacji gotów pomóc w awansie w następnym sezonie. Czy do tego sensacyjnego powrotu dojdzie, przekonamy się zapewne dopiero w okolicach czerwca, lipca. Temat jednak jest!