Wisła Kraków. Bilans Adriana Guli nie jest najgorszy, a kto jest cierpliwy, zbiera tego efekty

W polskiej lidze karuzela trenerska często kręci się bardzo szybko. Jeśli jednak popatrzeć na kluby, w których wytrzymuje się nieco dłużej ciśnienie i nie wpada w panikę po pierwszych, drugim kryzysie, to widać jak na dłoni, że długofalowo wychodzą na tym dobrze. Warto przy tym pokazać, że start trenerów, którzy dzisiaj mogą pochwalić się naprawdę długim stażem w pracy z jednym zespołem w ekstraklasie, wcale do łatwych nie należał. Najlepiej mówią o tym liczby, a dotychczasowe osiągnięcia Adriana Guli zestawiliśmy z trzema trenerami klubów ekstraklasy, którzy swoje zespoły prowadzą od 2017 roku, czyli Michałem Probierzem z Cracovii, Waldemarem Fornalikiem z Piasta Gliwice i Kostą Runjaiciem z Pogoni Szczecin. Co istotne, wszyscy oni pracują w klubach stabilnych finansowo, w których nie muszą się martwić o stronę organizacyjną, wypłaty na czas, a jedynymi kryzysami, z jakimi muszą się od czasu do czasu zmagać są te sportowe.