Wisła Kraków. Długi maleją, utrzymanie drużyny rośnie. Nikt nie mówi o kryzysie Bartosz Karcz

Anna Kaczmarz

Do 13,5 mln złotych spadło zewnętrzne zadłużenie Wisły Kraków - zdradził prezes piłkarskiej spółki Dawid Błaszczykowski. Stało się tak, choć jednocześnie w obecnym sezonie wzrosło utrzymanie pierwszej drużyny w porównaniu do poprzednich rozgrywek. Na razie nie przynosi to znaczącej poprawy gry i wyników, ale przy ul. Reymonta sprawę stawiają jasno - trener Adrian Gula ma czas i spokój na budowę drużyny.