Wisła Kraków. Dziesięć lat temu „Biała Gwiazda” zdobyła mistrzostwo Polski. Ostatnie do tej pory

Stadion przy ul. Reymonta był wtedy w budowie, więc mógł pomieścić znacznie mniej widzów niż obecnie. Na trybunach zjawiło się jednak blisko 18 tysięcy widzów. Choć Wisła była o krok od tytułu, a Cracovia walczyła o utrzymanie w ekstraklasie, to nie był dla „Białej Gwiazdy” łatwy mecz. Co prawda dość szybko, bo w 17 minucie gola strzelił niezawodny w tamtym sezonie Maor Melikson, ale później wiślacy już prawie do samego końca musieli drżeć o wynik po „Pasy” walczyły dzielnie. Ostatecznie gole już nie padły, a derbowe zwycięstwo pozwoliło rozpocząć gospodarzom tamtego meczu świętowanie mistrzowskiego tytułu. Na stadionie, bo mistrzowska feta, na której w Rynku Głównym zjawiło się kilkadziesiąt tysięcy ludzi, zorganizowana została kilka tygodni później po ostatnim meczu sezonu z Polonią Warszawa.