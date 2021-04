Wisła Kraków. Kibice mają dość Hyballi? Stają po stronie legend. Transparenty w Myślenicach

W przypadku kapitana Wisły i jednego z właścicieli zarazem, sytuacja staje się coraz bardziej dziwna. Na początku swojej pracy w Krakowie Hyballi nie przeszkadzało, że Błaszczykowski do meczów przygotowuje się swoim rytmem. Efekt był m.in. taki, że to kapitan wygrał Wiśle np. mecz z Lechem w Poznaniu. Ale od jakiegoś czasu stosunku obu panów uległy znaczącemu pogorszeniu. Hyballa nie wziął Błaszczykowskiego w ogóle do kadry meczowej na spotkanie z Wartą. W dodatku przedstawiał różne wersje tego, ile Kuba miał opuścić treningów. Na kolejne mecze już Błaszczykowskiego do kadry zabrał, ale wpuszczanie tak zasłużonego zawodnika na boisko na zaledwie kilka minut tylko podgrzało atmosferę, bo odebrane zostało to jak ostentację ze strony Niemca. Wiele osób słusznie zadaje pytanie, czy skoro Błaszczykowski może zagrać pięć minut, to czy nie może pół godziny. Dałby na pewno drużynie więcej niż Żan Medved, który okazał się totalnym niewypałem transferowym, a któremu Hyballa daje więcej minut na boisku.