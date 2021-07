Wisła Kraków. Kobiety też będą grały dla „Białej Gwiazdy”! Bartosz Karcz

Trener Andrzej Żądło ma bogate doświadczenie w kobiecym futbolu. Pracował z zespołami we wszystkich kategoriach wiekowych Archiwum

Gdy we wrześniu 2020 roku Wisła zaczęła organizować treningi piłkarskie dla dziewczynek, jasnym było, że to tak naprawdę pierwszy krok do uruchomienia sekcji kobiecej z prawdziwego zdarzenia. Teraz „Biała Gwiazda” właśnie ogłosiła, że w nowym sezonie w rozgrywkach seniorek wystartuje drużyna pod jej szyldem!