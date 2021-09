Wisła Kraków. Konrad Gruszkowski przedłużył kontrakt z „Białą Gwiazdą”

Konrad Gruszkowski do Wisły trafił już w wieku juniora i powoli pokonywał kolejne szczeble piłkarskiego wtajemniczenia. Dobrze zrobiło wychowankowi Turbacza Mszana Dolna wypożyczenie do Motoru Lublin, gdzie nabrał doświadczenia. Gdy wrócił do Wisły, miał trochę problemów zdrowotnych, ale gdy już doszedł do pełni zdrowia, szybko wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie. Dzisiaj również ma pewne miejsce na prawej obronie i gra coraz lepiej w drużynie Adriana Guli.

Tutaj znajdziesz więcej informacji o Wiśle Kraków

EKSTRAKLASA 2021-22: WYNIKI, TABELA, TERMINARZ