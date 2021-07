Wisła Kraków ma nowego bramkarza. Podpisał kontrakt na rok Bartosz Karcz

Wtorek to dzień, w którym wiele wydarzyło się w sprawie bramkarzy w Wiśle Kraków. Najpierw wypożyczony do Chojniczanki został Kamil Broda, a kilka godzin później „Biała Gwiazda” ogłosiła, że jej nowym zawodnikiem został Kacper Rosa. To 26-letni bramkarz, który ostatnie dwa sezony spędził w I-ligowej Odrze Opole.