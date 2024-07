Wszystko już jasne - Wisła Kraków ma nowego sponsora strategicznego. Została nim firma TEXOM, której logotyp znajdzie się na centralnym miejscu koszulek piłkarzy „Białej Gwiazdy”.

WISŁA KRAKÓW. Najbogatszy serwis w Polsce o piłkarskiej drużynie "Białej Gwiazdy" TEXOM nie jest całkiem nowym partnerem Wisły Kraków. To firma, która współpracuje z „Białą Gwiazdą” od końca 2021 roku. Z roku na rok zaangażowanie tej firmy zwiększało się, co zresztą było widać po tym jak jej logo zajmowało coraz bardziej eksponowane miejsce na meczowych strojach wiślaków. Najpierw pojawiło się na spodenkach, a następnie już na koszulkach, choć nie na głównym miejscu. Firma TEXOM wspierała Wisłę również w roli Sponsora Meczu, co było dodatkowym zaangażowaniem środków w klub z ul. Reymonta. Teraz pora jednak na nowy rozdział, bo od 1 lipca TEXOM zajmie miejsce ORLEN OIL, która to firma zajmowała główne miejsce na koszulkach Wisły od lipca 2021 roku.

- Wisła Kraków dzisiaj może pozwolić sobie na dużo, jeśli chodzi o koszulkę, ale też może pozwolić sobie na to, żeby wybierać tych partnerów, z którymi chce współpracować i czuje z nimi przysłowiową chemię - mówił na prezentacji sponsora prezes Wisły Jarosław Królewski. - Z TEXOM mamy świetną historię, ale chcemy też w Wiśle Kraków budować, czyli zajmować się tym, czym nasz partner. Rozpoczynamy kolejny etap w historii Wisły Kraków z TEXOM na głównym miejscu na naszej koszulce. Bardzo odpowiedzialnym i wyjątkowym miejscu. Mamy nadzieję, że ta przygoda w pucharach, ale też to co jest naszym celem długoterminowym, czyli awans do ekstraklasy, to będzie moment, że tak jak wygrywaliśmy wspólnie Puchar Polski, tak teraz będziemy razem świętować np. awans do ekstraklasy.

Umowa pomiędzy Wisłą i TEXOM została podpisana na razie na rok. Oczywiście logotyp sponsora strategicznego będzie widoczny nie tylko na koszulkach, ale też w przestrzeni stadionowej na telebimie, na bandach statycznych, na bandach LED, na konferencjach prasowych, a także w klubowych social mediach.

- 2021 to jest rok, w którym nawiązaliśmy współpracę z Wisłą Kraków. Teraz już mamy trzeci kolejny rok, w którym współpracujemy. Wierzę gorąco, że to nasze wsparcie pozwoli już w tym roku cieszyć się z awansu do ekstraklasy. Życzę też kibicom, panu prezesowi, żeby również w pucharach, na które z taką niecierpliwością czekamy, również osiągnąć jak największe sukcesy. Wierzę, że ze wsparciem TEXOM to się po prostu stanie – podkreślił z kolei prezes TEXOM Krystian Woś. A w nawiązaniu do wysokości tej umowy Królewski dodaje: - Myślę, że przede wszystkim koszulka Wisły Kraków będzie warta podobną kwotę jak w poprzednim sezonie. Być może będzie to nawet na plus. Chciałbym podkreślić jedną ważną rzecz, bo w takich momentach to jest kluczowe. TEXOM jest na koszulce, ponieważ wygrał tę batalię z innymi sponsorami. Tym bardziej się cieszę, że to się po prostu stało.

Zaangażowanie jest na tyle duże, że prezes TEXOM Krystian Woś zasiądzie w radzie nadzorczej TS Wisła Kraków SA. To akurat nie jest zaskoczeniem, bo analogicznie swojego przedstawiciela w tym gremium miał ORLEN OIL. I Woś będzie miał też swój udział jeśli chodzi o decyzje w sprawie kolejnych sponsorów, choćby pod reklamą jego firmy na koszulkach Wisły. - Nasza umowa skonstruowana jest w taki sposób, że podobnie jak w przypadku poprzednich dużych umów, mamy taki zwyczaj, że zapraszamy przedstawiciela takiej firmy do naszej rady nadzorczej - tłumaczy Królewski. - Krystian Woś będzie zatem zasiadał w radzie nadzorczej Wisły Kraków. Zasiadanie w radzie nadzorczej tak dużego klubu wiąże się z tym, że wspólnie dbamy o interes klubu w pierwszym rzędzie. Dlatego Krystian i firma TEXOM są otwarci na to, żeby jeszcze ktoś pod logo TEXOM się znalazł. Wisła jest natomiast dzisiaj na tyle mocną marką, że może sobie pozwolić na to, żeby odpowiednio dobrać tych partnerów. Nie robić tego na zasadzie, że wybierzemy pierwszego z brzegu sponsora, żeby to miejsce zagospodarować. Dla nas istotne jest to, że mamy taką umowę, na mocy której wspólnie zadecydujemy kto będzie kolejnym sponsorem na koszulce. Myślę, że można się jeszcze czegoś w trakcie sezonu spodziewać.

Warto dodać, że jeśli chodzi o sport, to TEXOM jest zaangażowany nie tylko w Wisłę. Firma ta wspiera żużlowców TEXOM Stali Rzeszów, futsalowców TEXOM EUROBUS Przemyśl, siatkówkę w KS DevelopRes Rzeszów, pięściarza Łukasza Różańskiego oraz zawodnika MMA Sebastiana Decowskiego. W Wiśle zaangażowanie ma być również na tyle szerokie, że nie będzie obejmowało jedynie pierwszego zespołu. - Tak jak ORLEN będziemy uczestniczyć w różnych akcjach, będziemy wspierać Akademię. Będziemy robić od tej strony dokładnie to samo, co robił w tej kwestii ORLEN - zdradza Krystian Woś. Zapytany czy brak awansu do ekstraklasy w poprzednim sezonie nie zniechęcił go do zwiększenia swojego zaangażowania w klub, dodaje: - Nie, zrobiliśmy to dlatego, że zależy nam na tym, żeby Wisła Kraków wróciła na swoje miejsce, a miejscem Wisły Kraków jest ekstraklasa. To zdecydowało, że zwiększyliśmy nasze wsparcie.

Prezentacja TEXOM to pierwsza z serii podobnych w tym tygodniu. Wisła wkrótce poinformuje bowiem o kolejnych sponsorach, których logotypy znajdą się na koszulkach „Białej Gwiazdy". Mowa o dwóch sponsorach. Tajemnicą nie jest już, że jedną z nich jest firma bukmacherska Superbet. - Jeśli mówimy o przedłużeniach, to może być ich trochę więcej. Jeśli natomiast chodzi o ten tydzień, to będzie jeden nowy sponsor, a druga firma będzie taka, która współpracowała z Wisłą Kraków, ale nie miała rangi sponsora – tłumaczy Królewski.