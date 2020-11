Wisła Kraków nie zagra w piątek. Mecz z Rakowem Częstochowa przełożony

Przesunięcie meczu Raków - Wisła powiązane jest z problemami pandemicznymi w innych klubach. Wspomniany Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy SA poinformował bowiem jednocześnie, że przełożono mecze Górnik Zabrze - Piast Gliwice, Wisła Płock - Pogoń Szczecin oraz Podbeskidzie Bielsko–Biała - Zagłębie Lubin. Związane jest to z licznymi przypadkami koronawirusa w ekipach z Gliwic, Płocka i Lubina.

- Wstępnie mecz Podbeskidzia z Zagłębiem został wyznaczony na 16 listopada o 20.30, terminy pozostałych zaległych spotkań ustalimy w tym tygodniu – wyjaśnia Marcin Stefański, dyrektor operacyjny Ekstraklasy SA. Na szczęście będziemy mieli zaraz dwutygodniową przerwę na mecze reprezentacji, dzięki czemu zawodnicy będą mieli czas na powrót do zdrowia i do treningów, zgodnie z zaleceniami Zespołu Medycznego PZPN. Pozostałe spotkania wstępnie planujemy rozegrać jeszcze przed 10 kolejką, dzięki czemu mamy szansę uniknąć większych problemów terminarzowych. Zapewne wymusi to pewną korektę kolejności spotkań w 10 kolejce, która będzie rozegrana po przerwie reprezentacyjnej. Na szczęście, rozegraliśmy już wcześniej wszystkie zaległe mecze z wyjątkiem dwóch, mamy więc jeszcze spore pole manewru. O szczegółach poinformujemy w najbliższych dniach.