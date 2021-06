Wisła Kraków oficjalnie ma nowego sponsora. Orlen wchodzi na koszulki „Białej Gwiazdy”

Prezentacja nowego sponsora Wisły miała wyjątkową oprawę w pawilonie medialnych na Stadionie im. Henryka Reymana. Na wstępie wyemitowano specjalny film promocyjny, a później Błaszczykowski z Obajtkiem zaprezentowali już nieco szczegółów współpracy.

- Do grona partnerów biznesowych jako sponsor strategiczny trafiła firma, która jest liderem w swojej branży, czyli wśród producentów produktów smarnych, olejów przemysłowych i motoryzacyjnych, czyli firma Orlen Oil - powiedział Dawid Błaszczykowski. - To marka, która jest znana również poza granicami naszego kraju. Umowa, która została zawarta, prócz standardowych warunków, niesie za sobą misję. Bo misją Wisły i PKN Orlen jest wzniesienie polskiego sportu na wyższy poziom. Również powrót trzynastokrotnego mistrza Polski do czołówki ekstraklasy, do europejskich pucharów. Wszyscy kibice doskonale pamiętają mecze z Realem, Barceloną, Parmą. Emocje, które w nas drzemią, mocno wywołują wspomnienia tych spotkań. Misją jest również budowanie naszej Akademii, w której trenują zarówno chłopcy, jak i dziewczynki. Do bram pierwszej drużyny coraz mocniej dobijają się nasi wychowankowie i mamy nadzieję, że to oni będą niedługo stanowić o sile Wisły.