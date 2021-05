Wisła Kraków ogłasza nabory, a od września startuje ze szkołą. Akademii pomaga Jakub Błaszczykowski

Jeśli chodzi o SMS, to początkowo uczyć się będą w niej chłopcy w siódmych i ósmych klasach, a docelowo mają być trzy roczniki. Placówka będzie mieścić się w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie przy ulicy na Błonie 15 b. Trwa właśnie rekrutacja do tej placówki.

Nabory do młodszych grup ruszą na dobre w czerwcu. Wisła w związku z tym zaangażowała do promocji Jakuba Błaszczykowskiego. Przygotowani specjalny filmik, na którym kapitan i jednocześnie współwłaściciel Wisły spotyka się z młodymi adeptami futbolu i mówi do nich m.in.: - Każdy z nas ma marzenia, ja również je miałem. Teraz musimy zrobić wszystko, aby było nas - reprezentantów Wisły Kraków - coraz więcej. Zależy nam na tym, by Akademia stale się rozrastała, stanowiąc o sile „Białej Gwiazdy”!