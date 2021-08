Wisła Kraków. Okazały jubileusz „Białej Gwiazdy”, która zagrała z Napoli

Wisła przygotowała specjalną strefę od ul. Reymonta, gdzie prezentowały się wiślackie sekcje, a strażacy z OSP Bolechowice zdradzali tajniki swojej pracy. Przed pierwszym gwizdkiem w specjalny sposób pożegnano również długoletnich piłkarzy Wisły, czyli Rafała Boguskiego i Łukasza Burligę. Koleje atrakcje były w przerwie, a nawet po końcowym gwizdku.

Najważniejszy był jednak oczywiście mecz. Wisła przyzwyczaiła już w swojej historii, że na jubileusze zaprasza uznane firmy. Chelsea, Dynamo Moskwa czy Sevilla to tylko trzy przykłady. Tym razem, choć początkowo do Krakowa miała przyjechać Borussia Dortmund, to ostatecznie wybór padł na jeden z najlepszych włoskich zespołów, jakim jest Napoli.

Krakowianie, którzy zagrali w niezwykle efektownych, jubileuszowych koszulkach, bardzo dobrze zaczęli ten mecz. Już w 6 min Wisła objęła bowiem prowadzenie, gdy Felicio Brown Forbes przymierzył z kilkunastu metrów. Wpisało się to akurat w przygotowaną przez kibiców oprawę, na której napisano „Vinci Napoli e poi splendi”, co oznacza w luźnym tłumaczeniu „Wygraj z Napoli, a później zabłyśnij”. I Wisła w tej akcji rzeczywiście zabłysnęła, uzyskując prowadzenie.