Wisła Kraków. Oto skład „Białej Gwiazdy” na mecz z Piastem Gliwice, 1.10.2021

NOWE Artur Orliński z Tarnowa w programie Ninja Warrior Polska. Tarnowianin w przebojowym show doszedł już do finału [ZDJĘCIA]

Wojownik ninja musi być zwinny, bystry i szybki, a jednocześnie niezwykle silny i wytrzymały. Same eliminacje do popularnego programu Ninja Warrior Polska to...