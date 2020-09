Wisła Kraków. Pamiątki i gadżety dla kibiców "Białej Gwiazdy". Nie tylko koszulki i szaliki [ZDJĘCIA]

Zagorzali fani Wisły Kraków mają bogaty wybór, jeśli chodzi o pamiątki, gadżety czy elementy ubioru (w tym oczywiście maseczki). Wyrobów z logo i w barwach klubu, które podkreślają pasję kibicowania, znaleźć można mnóstwo - zarówno do kolekcjonowania, jak i codziennego użytku. Wybraliśmy najciekawsze, lista obejmuje nie tylko najpopularniejsze koszulki czy szaliki, ale także m.in. obrazy, biżuterię (np. ślubne spinki do mankietów), zegarki, breloczki, świąteczne ozdoby, kubki, czy nawet puzzle. Są także torty, ciastka, wiślackie piwo, jak również pomysły na stylizację paznokci czy ubranka dla dzieci. Może znajdziesz coś dla siebie, przejdź do GALERII.