Wisła Kraków. Paweł Kieszek zrobił Piastowi Gliwice prezent. „Biała Gwiazda” znów bez punktów

Trener Wisły Kraków Adrian Gula zapowiadał, że mogą pojawić się zmiany w wyjściowym składzie w porównaniu do meczu z Pogonią Szczecin. O ile fakt, że w pierwszej jedenastce zagrał Jan Kliment zaskoczeniem wielkim nie było, o tyle wystawienie na skrzydle Stefana Savicia było niespodzianką. Nie dlatego, żeby piłkarz ten nigdy nie grał na tej pozycji. Bardziej z tego powodu, że to jednak bardziej środkowy pomocnik, a Gula miał aż trzech nominalnych skrzydłowych do wyboru. Dor Hugi, Mateusz Młyński i Piotr Starzyński usiedli jednak na ławce, a od pierwszego gwizdka zagrał Savić.

Pierwsze minuty były bardzo spokojne. Wisła dłużej utrzymywała się przy piłce, ale rozgrywała ją wolno. Tak jakby nie chciała, by coś nieoczekiwanego nie przytrafiło się jej już na samym początku. Piast po przejęciu piłki może i próbował ruszać do ataków z większą werwą, bez tylu podań, ale również bez jakiegoś konkretnego efektu. Choćby w postaci zagrożenia dla bramki krakowian.