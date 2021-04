Wisła Kraków. Peter Hyballa: Przesądziły błędy indywidualne

- Gratuluję Zagłębiu zwycięstwa 4:1 - powiedział szkoleniowiec Wisły. - Jak do tego doszło? W pierwszej połowie graliśmy dobrze, prowadziliśmy 1:0, mieliśmy okazje na kolejne bramki. Niestety strzelaliśmy na bramkę, a nie do niej. Po straconym golu staraliśmy się poukładać naszą grę. Druga połowa znów zaczęła się dla nas dobrze, ale później indywidualne błędy Szoty i Lisa doprowadziły do wyniku 2:1. A później zrobiło 3:1, bo Żukow stracił piłkę, a następnie 4:1 po stracie Yeboaha. Graliśmy dobry mecz, ale przesądziły błędy indywidualne. Jeszcze raz gratulacje dla Zagłębia.

Tutaj znajdziesz więcej informacji o Wiśle Kraków