Wisła Kraków przygotowuje się do sezonu. Zima wiślakom niestraszna

Wisła ma w Myślenicach do dyspozycji podgrzewaną murawę, co ułatwia jej przygotowanie do treningów. Choć w zespole „Białej Gwiazdy” nie brakuje Hiszpanów, to jak widać zimowe warunki nie przeszkadzają im i pracują z dużym zapałem. Do tych nowych warunków pogodowych przyzwyczaja się też nowy trener Wisły Albert Rude.

Kolejny tydzień wiślacy spędzą jeszcze w Polsce i w swoim ośrodku treningowym. 20 stycznia polecą natomiast do Turcji na dwutygodniowe zgrupowanie. Tam na pewno będzie nieco cieplej.

