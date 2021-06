Wisła Kraków rozpoczyna przygotowania do sezonu. W planach pięć sparingów

Wiślacy na początku przygotowań będą pracować w Myślenicach, czyli w swoim ośrodku treningowym. Pierwszy sparing rozegrają właśnie tutaj, a ich rywalem będzie - tradycyjnie już w ostatnim czasie - Stal Mielec. Sprawdzian ten zaplanowano na 26 czerwca.

Z kolei w sobotę 3 lipca „Biała Gwiazda” zagra na Słowacji, w Liptowskim Mikułaszu, gdzie jej rywalem będzie beniaminek słowackiej ekstraklasy Tatran. Na 7 lipca zaplanowano natomiast sparing z Puszczą Niepołomice, do którego dojdzie w Rzeszowie. Dlaczego akurat w stolicy Podkarpacia? Bo tego dnia wiślacy będą już w drodze na zgrupowanie w Arłamowie. I sparing z „Żubrami” będzie przystankiem w drodze.

Obóz w Arłamowie potrwa do 14 lipca, a na jego zakończenie Wisła zagra jeszcze z Resovią. 17 lipca czeka „Biała Gwiazdę” sparing z Podbeskidziem Bielsko-Biała i może to być próba generalna przed startem ekstraklasy. Chyba, że z dwóch terminów meczu towarzyskiego z Borussią Dortmund, podanych niedawno przez prezesa Dawida Błaszczykowskiego, w życie wejdzie 21 lipca. Przypomnijmy, że drugi termin to 3-4 sierpnia i w Wiśle bardziej skłaniają się do niego, bo byłaby większa szansa na mocniejszy skład, jaki mogłaby do Krakowa przywieźć Borussia.