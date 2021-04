Wisła Kraków sama zrobiła sobie krzywdę i czwarta porażka z rzędu stała się faktem

Gospodarze długo kazali też czekać na akcję, po której na poważnie zagrozili bramce Mateusza Lisa. Zrobił to dopiero w 34 min Kacper Chodyna, ale bramkarz Wisły obronił bez większych problemów. Minutę później Lis musiał już wyciągać piłkę z siatki. Z dystansu uderzył precyzyjnie i mocno Karol Podliński. Inna sprawa, że miał on zdecydowanie za dużo miejsca i czasu, żeby taki strzał oddać. Zabrakło zdecydowania, doskoku.

Końcówka pierwszej połowy generalnie należała już do „Miedziowych”, którzy jeszcze przed przerwą mieli bardzo dobrą okazję na gola, ale Jewgienij Baszkirow z kilku metrów strzelił lekko i wprost w Lisa.

Początek drugiej połowy był dość wyrównany. No, może z lekką, optyczną przewagą Wisły. Do czasu, bo po 60 min dwa podania Filipa Starzyńskiego trafiła do Dejana Drazicia i pod bramką gości zrobiło się gorąco.

Wisła odpowiedziała akcją Stefana Savicia, który podał w polu karnym do Felicio Brown Forbesa. Ten był w dobrej pozycji, ale ten nie opanował piłki, żeby oddać groźny strzał.

A później nastąpiły trzy minuty, które wstrząsnęły Wisłą. I to na własne życzenie… To, co wiślacy zrobili w 71 min to po prostu była akcja z gatunku „futbolowe jaja”. Serafin Szota zgrał piłkę głową do Mateusza Lisa. Źle, dodajmy. I gdyby bramkarz puścił futbolówkę na rzut rożny, skończyłoby się na kornerze. Lis jednak o piłkę powalczył… W taki sposób, że podał ją ręką... Patrykowi Szyszowi. A ten zrobił już swoje, strzelając między nogami bramkarza Wisły na 2:1.