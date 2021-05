Wisła Kraków. Souleymane Kone: Jesteśmy bardzo rozczarowani wynikiem

Po meczu z Lechem Poznań Kone nie był jednak oczywiście zadowolony, bo Wisła zagrała po prostu słabo i przegrała 1:2. Piłkarz Wisły po końcowym gwizdku powiedział: - Jesteśmy bardzo rozczarowani wynikiem tego meczu. Przede wszystkim już w pierwszej połowie mogliśmy zagrać o wiele lepiej. W drugiej wprowadziliśmy do naszej gry trochę korekt i wyglądało to nieco lepiej, ale drugi stracony gol mocno utrudnił nam sprawę. Później wszedł Kuba, zdobył bramkę, próbowaliśmy jeszcze coś zrobić, ale nie udało się już wyrównać.

W pierwszej połowie, o której wspominał Kone, Lech dominował bardzo mocno. Zapytany, czy takiej agresywnej, zdecydowanej gry przeciwnika spodziewał się obrońca Wisły, powiedział on: - Szczerze mówiąc, nie koncentrowaliśmy się w przygotowaniach do meczu aż tak mocno na Lechu, bardziej na tym, co sami chcemy zagrać. W futbolu tak czasami jednak jest, że nie zawsze wszystko to, co sobie zaplanujesz, później wychodzi. Próbowaliśmy np. grać pressingiem, ale nie przynosiło to spodziewanych efektów. Tak, jak powiedziałem wcześniej, nieco lepiej wyglądało to w drugiej połowie, gdy wprowadziliśmy trochę korekt do naszej gry.