Wisła Kraków - SSC Napoli. Zobacz jak bawili się kibice [ZDJĘCIA]

Oczywiście mecz towarzyski nigdy nie będzie miał takiego ciśnienia, jak spotkania o stawkę, ale nie to chodziło w środę. To miało być przede wszystkim sportowe święto „Białej Gwiazdy” i takim ono było. Kibice świetnie się bawili. Przygotowali również efektowną oprawę. Na dole zawiesili transparent z napisem „Vinci Napoli e poi splendi”, co w luźnym tłumaczeniu znaczy „Wygraj z Napoli, a później zabłyśnij”. W środku z kolei wokół klubowego logo napisano 115 lat. Całość uzupełniła tzw. sektorówka, a później najpierw odpalono świece dymne i sztuczne ognie, a następnie race. Do tego pojawiło się również wiele flag na kijach. Przez cały mecz prowadzony był również głośny doping. Dodajmy, że gości z Neapolu przyjęto bardzo serdecznie, nagradzając ich brawami. Największą ich burzę dostał jednak młodziutki Mikołaj Biegański, który bronił naprawdę dobrze i od razu przypadł do gustu publiczności na stadionie przy ul. Reymonta.