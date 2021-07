Wisła Kraków. Tomasz Pasieczny: Nasz cel, to za dwa-trzy lata być na podium!

- Dużo ludzi w Wiśle znałem, więc tak naprawdę nie musiałem nikogo specjalnie poznawać. Ruszyliśmy na razie powoli, ale mam nadzieję, że wszystko za moment przyspieszy - rozpoczął Tomasz Pasieczny. Nie kryje on, że miał już swój wpływ na transfery, które Wisła realizowała w ostatnim czasie, m.in. Jana Klimenta czy Dora Hugiego. Miał również wpływ na zatrudnienie trenera Adriana Guli.

- W miarę moich możliwości, opiniowałem już wcześniej niektóre transfery - tłumaczy nowy dyrektor sportowy Wisły. - To wynika z tego, że staramy się myśleć do przodu. To są transfery na lata, więc skoro miałem przyjść za moment do klubu, to byłem pytany o opinię. Trenera Adriana Gulę na swojej drodze spotkałem natomiast już wcześniej. To świetny fachowiec, który potrafi realizować długofalowe projekty.