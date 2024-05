Wisła Kraków tylko remisuje w Sosnowcu. Szymon Sobczak marnuje karnego

Wisła była zdecydowanym faworytem tego meczu. Zagrała z rywalem, który w tym sezonie I ligi wygrał raptem dwa razy, a ostatni raz miało to miejsce… 15 września, gdy sosnowiczanie triumfowali w Katowicach. Zagłębie już spadło do II ligi, ale też w ekipie spod Wawelu musieli mieć świadomość, że to nie oznacza, że ktokolwiek odda im w Sosnowcu punkty za darmo. I boiskowa rzeczywistość to potwierdziła…

Krakowianie zaatakowali od pierwszych minut. W 8 min przeprowadzili atak, w którego końcowy etapie Kacper Duda wycofał piłkę do Angela Rodado, a ten klatką piersiową skierował ja do siatki. Problem w tym, że Duda był na pozycji spalonej. No, ale pozycja to jeszcze nie ofsajd i kluczem było to czy do Dudy zagrywał Rodado czy też William Remy. Po bardzo długiej analizie, która trwała z pięć minut, sędzia ostatecznie gola Wiśle nie uznał. Była to duża kontrowersja, bo powtórki, jakie można było zobaczyć, wskazywały na to, że piłkę zagrał jednak zawodnik Zagłębia. Nie była to zresztą jedyna duża kontrowersja pierwszej połowy. Atak Sebastiana Boneckiego od tyłu na nogi Angela Baeny został zakwalifikowany przez Patryka Gryckiewicza jedynie na żółtą kartkę. Powtórki pokazały, że czerwona byłaby jak najbardziej zasadna…