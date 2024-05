Wisła Kraków wypadła z pierwszej szóstki I ligi. Czy zdoła do niej wrócić?

Wisła przegrała z Lechią, bo była w sobotę po prostu piłkarsko słabsza. Nie potrafiła też wykorzystać swoich momentów, gdy wychodziła na prowadzenie. Szczególnie tego drugiego, bo gol na 2:1 padł przecież w końcówce pierwszej połowy i wystarczyło się wykazać doświadczeniem, wyrachowaniem i „dowieźć” to prowadzenie do przerwy. Zamiast tego był nierozważny faul Josepha Colleya, rzut karny i wyrównanie.

Druga połowa przyniosła już całą spiralę katastrof, grę w dziewiątkę i dramatyczną próbę wywalczenia choć remisu, co ostatecznie nie zakończyło się powodzeniem. Już wtedy było wiadomo, że aby sytuacja w tabeli była dla Wisły jeszcze w miarę korzystna, muszą dla niej dobrze się ułożyć wyniki innych spotkań. I o ile w Opolu wygraną Odry 3:0 z Wisłą Płock można określić jako rzeczywiście korzystną dla „Białej Gwiazdy”, bo dzięki takiemu rozstrzygnięciu „Nafciarze” nie odskoczyli w tabeli, o tyle wynik meczu Polonii Warszawa z Górnikiem Łęczna 0:2 już dla krakowian korzystny nie jest w najmniejszym stopniu. To właśnie ta wygrana klubu z Łęcznej sprawiła, że Wisła po 32. kolejce wypada poza strefę barażową. Czy do niej wróci? O tym przekonamy się po dwóch ostatnich meczach, jakie ją czekają.

Trener Albert Rude nie ma wątpliwości, że jego drużynę wciąż stać na awans w tym sezonie. Mówi: - Jeśli ktoś myśli, że Wisła się podda, popełnia bardzo, bardzo duży błąd, ponieważ my się nigdy nie poddamy. Będziemy dalej dążyć do osiągnięcia naszego celu. To jest w naszym DNA. Zrobiliśmy to wiele razy w tym sezonie. Zrobiliśmy to w sytuacjach granicznych, w różnych meczach, również w finale pucharu. Udowodniliśmy, że potrafimy odwrócić nasze losy, wierzę w moich zawodników. Wierzę w tę szatnię, i wierzę, że możemy to zrobić.

Na razie jednak Hiszpan musi zastanowić się jak poukładać obronę Wisły, z której wypadają mu Joseph Colley i David Junca za kartki, a nie wiadomo jak będzie z Bartoszem Jarochem, który boisko opuszczał w sobotę z kontuzją. Jedno jest pewne - najbliższy mecz z GKS-em w Katowicach jawi się dla krakowian jako wręcz ekstremalne wyzwanie.