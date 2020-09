Wisła Kraków wypożyczyła młodego pomocnika do Stali Mielec

Pawłowski ma z Wisłą ważny kontrakt do 30 czerwca 2021 roku, ale w umowie jest również klauzula o jej przedłużeniu. Decyzję o wypożyczeniu 21-latka można zrozumieć, bo ostatnio nie znajdował on uznania w oczach trenera Artura Skowronka. W dwóch pierwszych meczach sezonu ligowego Pawłowski nie znalazł się nawet na ławce rezerwowych i to mimo faktu, że jako młodzieżowiec mógł być alternatywą do gry dla Skowronka. Ten jednak uznał, ze dla zawodnika lepiej będzie zdobywać doświadczenie w ekipie beniaminka.