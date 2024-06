Wisła Kraków zagra z Puszczą Niepołomice. Znana godzina meczu

Dla „Białej Gwiazdy” będzie to pierwszy sparing w okresie przygotowawczym. Nie wiadomo natomiast jeszcze czy na tym jednym się skończy. Wszystko zależeć będzie od ostatecznych ustaleń w sprawie daty Superpucharu Polski. Jeśli ostatecznie do meczu z Jagiellonią Białystok nie dojdzie w wyznaczonym przez PZPN terminie, czyli 7 lipca, a wszystko wskazuje na to, że nie dojdzie, to krakowianie poszukają na ten weekend innego rywala, z którym by mogli zagrać. Później dla Wisły rozpoczną się już mecze oficjalne, na początek w eliminacjach Ligi Europy.

Puszcza ma za sobą już jeden mecz kontrolny. Wygrała z Ruchem Chorzów 1:0. Przed nią - prócz planowanej potyczki z Wisłą - jeszcze cztery inne sparingi. Kolejno z Rakowem Częstochowa (3 lipca), Polonią Bytom (6 lipca), ŁKS-em Łódź (9 lipca) oraz Bruk-Betem Termalicą Nieciecza (13 lipca).