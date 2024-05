Wisła Kraków zaprasza na Dzień Dziecka. Nie tylko osoby, które wybierają się na mecz…

Udział we wszystkich atrakcjach, jakie przygotowuje klub, jest bezpłatny. Co dzieciaki znajdą we wspomnianej strefie. Wisła przygotowała całą listę atrakcji. Straż pożarna zaprezentuje swój sprzęt: wozy bojowe, quady. Będzie można wziąć udział w wyzwaniu, które będzie polegało na zbudowaniu jak najwyższej wieży ze skrzyń będąc na specjalnej uprzęży.

5 pułk dowodzenia pokaże zarówno dwa duże wozy łączności a także przygotowany zostanie namiot, w którym prezentowana będzie prawdziwa broń.

Wodociągi Miasta Krakowa zaprezentują beczkowóz z którego będzie można napić się czystej wody prosto z kranu a także zapraszamy na ich stanowisko edukacyjne.

Będą również animacje: malowanie twarzy, puszczanie baniek, wspólne zabawy dla najmłodszych. W strefie „dmuchańców” znajdą się zamki do skakania, czy też ścianka wspinaczkowa.