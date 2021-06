Wkrótce ruszy pierwszy sklep socjalny w Krakowie. Ceny będą niższe co najmniej o 50 proc.

Pomysł przywędrował z Wiednia

Jak zauważa radny miejski Artur Buszek, który jest jednym z inicjatorów powstania sklepu socjalnego w Krakowie, pomysł przywędrował do Polski z Wiednia.

- Prekursorem u nas są Katowice, to tam otwarto pierwsze tego typu miejsce w naszym kraju. Sklep prowadzi Fundacja Wolne Miejsce, która jest na etapie organizowania sieci sklepów socjalnych w Polsce - mówi Buszek.

Na jego inicjatywę, w którą zaangażował się też poseł Jerzy Meysztowicz, pozytywnie odpowiedziało miasto. Wytypowany został już lokal w Krakowie, gdzie miałby działać sklep. Jest to budynek przy ul. Siemaszki 31.

Do wtorku 15 czerwca firmy, które chciałyby prowadzić taki sklep mogły składać oferty. Z tego co udało nam się ustalić zgłosiła się jedna organizacja Fundacja Wolne Miejsce, która wprowadziła do Polski tego typu sklepy. Jeśli miasto powierzy jej prowadzenie sklepu, przez wakacje odbędzie się remont obiektu, a sklep ruszy we wrześniu. Miasto finansuje lokal i jego remont, a w gestii fundacji jest zaopatrzenie obiektu w produkty po jak najniższych cenach.