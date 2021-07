Wnioski „300+”: niemal 82 tys. w Małopolsce i milion w kraju

W województwie małopolskim najwięcej wniosków złożono w krakowskim ZUS – 33 tys. dla 46 tys. dzieci. W nowosądeckiej placówce o świadczenie ubiega się już 18,8 tys. rodziców i opiekunów dla niemal 30 tys. dzieci. Natomiast do chrzanowskiego oddziału wpłynęło 17 tys. wniosków na tys. 24,5 dzieci, a w tarnowskim ZUS – 13 tys. wniosków dla 20 tys. dzieci.

- O świadczenie można ubiegać się do 30 listopada 2021 roku. W roku szkolnym 2021/2022 wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal [email protected] lub bankowość elektroniczną. Wsparcie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy, dlatego bardzo ważnym jest, by przekazać go we wniosku - mówi Anna Szaniawska, Anna Szaniawska, regionalny rzecznik ZUS w województwie małopolskim.