Wnioski po meczu Cracovii z Jagiellonią Białystok - warto było czekać Jacek Żukowski

Cracovia wreszcie wygrała, pokonując Jagiellonią Białystok 2:1 w meczu piątej kolejki ekstraklasy. Wprawdzie nadal jest nisko w tabeli, na 15-16 pozycji, ale zwycięstwo mocno podbudowało morale zawodników. Co wiemy o zespole po tym meczu.