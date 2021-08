Wojaże krakowskich urzędników. W pandemicznym 2020 roku kosztowały miasto ponad 80 tys. złotych

Zagraniczne wojaże miejskich urzędników

Sam Jacek Majchrowski w 2020 roku również był za granicą, ale tylko raz, konkretnie w Rzymie. Wyjazd służbowy odbył się we wrześniu i trwał trzy dni. Gdy się rozpoczynał, 11 września, w stolicy Włoch było ok. stu nowych zakażeń.

Prezydent wyjechał do Rzymu, by tam wziąć udział w spotkaniu z przedstawicielami Europejskiego Komitetu Olimpijskiego. Dotyczyło oczywiście organizacji m.in. przez Kraków Igrzysk Europejskich w 2023 roku. Miejscy urzędnicy przekonują, że podczas wyjazdu, w którym uczestniczył Jacek Majchrowski, udało się osiągnąć konsensus i przyjąć wspólną listę dyscyplin, które będą rozgrywane za niecałe dwa lata w Małopolsce. Od tamtej pory… uległa jednak zmianom

W tym samym wyjeździe uczestniczył jeszcze Janusz Kozioł, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. rozwoju kultury fizycznej. Co ciekawe jego wizyta w Rzymie była droższa niż prezydenta: kosztowała ponad 2,5 tys. zł. Dla porównania służbowy wyjazd do Włoch Jacka Majchrowskiego to koszt ponad 1,2 tys.