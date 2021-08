Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski dostanie podwyżkę? Przewodniczący rady miasta: "aktualnie nie widzę podstaw"

- Ustawa podnosi tylko maksymalne progi uposażenia radnych gminy oraz prezydenta miasta, natomiast sama z siebie nie tworzy podwyżek - ta kwestia należy do kompetencji Rady Miasta Krakowa. Aby podwyżki zaistniały, RMK musi przyjąć zmiany stosownych uchwał. Przy obecnie obowiązujących przepisach miejscowych, żadnej podwyżki nie będzie. Jeśli chodzi o moje stanowisko, to już jasno się określiłem - nie przewiduję złożenia żadnych projektów uchwał w tej sprawie: nie widzę bowiem w obecnej sytuacji gospodarczej, społecznej i epidemicznej żadnych podstaw do tego, aby takie uposażenia podnosić - mówi Dominik Jaśkowiec (PO), przewodniczący RMK.