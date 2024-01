Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar ogłosił konkurs na stanowisko małopolskiego kuratora oświaty Aleksandra Łabędź

Chętni na stanowisko małopolskiego kuratora oświaty mają 14 dni od ukazania się ogłoszenia na złożenie swoich ofert. Andrzej Szkocki

Wymagane wykształcenie wyższe magisterskie, stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz co najmniej siedmioletni staż pracy w charakterze nauczyciela. To tylko część wymogów, które zostały postawione kandydatom chcącym piastować funkcję małopolskiego kuratora oświaty. W piątek, 12 grudnia wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar ogłosił konkurs na to stanowisko. Wszyscy zainteresowani mają 14 dni na złożenie swoich ofert.