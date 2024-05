Wojewoda małopolski zwołał Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego w związku z przedostaniem się zanieczyszczeń do rzek małopolskich

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Monitoring służb na rzekach w Małopolsce

Straż pożarna ustawiła podwójną zaporę sorbcyjną, która ma na celu ograniczenie przepływu zanieczyszczeń. Zwodowana została także łódź. Co istotne w rzece nie stwierdzono także śnieć ryb.

Do miejscowości Bobrek (pow. oświęcimski) nad rzekę Przemszę, gdzie przedostały się zanieczyszczenia, udały się służby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie oraz strażacy z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Apel wojewody małopolskiego

Jednocześnie wojewoda Krzysztof Jan Klęczar zaapelował do mieszkańców i turystów o to, aby w miarę możliwości, nie zbliżali się do wód otwartych w tym regionie.