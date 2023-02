Wojsko wyprzedaje sprzęt. Samochody, szafy, a nawet drewno z wycinki. Krakowski oddział AMW wraca z przetargami w nowym roku. Oferty do 7.02

Pierwszy tegoroczny przetarg na powojskowy sprzęt i odpady w Krakowie odbędzie się już 7 lutego. W ofercie znalazły się między innymi cztery ciężarówki star 200 w cenach wywoławczych od 6,2 tys. do 7,8 tys. zł, wyceniony na 12 tys. zł honker 2000 czy naczepa transportowa D-18 o ładowności do 19 ton. Za pojazd pochodzący z chojnickiej fabryki ZREMB przyszły właściciel będzie musiał zapłacić co najmniej 9,5 tys. zł.

- Mechaników samochodowych oraz fanów motoryzacji zainteresować mogą pakiety z częściami zamiennymi m.in. do autosana, honkera i tarpana, jelcza, stara oraz UAZ-a. Ich ceny wywoławcze wahają się od 700 do 5,9 tys. zł. Na krakowski przetarg trafił też pakiet ze skrzyniami ładunkowymi do stara (5,5 tys. zł), dwie plandeki do stara 200 (600 zł za sztukę) i siatki maskujące na samochody o wymiarach 12 na 12 metrów (1,5 tys. zł) - wymienia Michał Pyzik z Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie.