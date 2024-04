Co dalej z odpadami w Nowym Sączu? Prezydent miasta zapowiada ogromne podwyżki cen za ich odbiór

Prezydent miasta nie ukrywa, że sama idea ITPOK, jako sposobu na zagospodarowanie odpadów w mieście była jego zdaniem dobrym pomysłem, ale nie jest on już możliwy do zrealizowania.

Czy w Nowym Sączu powinna powstać spalarnia odpadów? To pytanie, które już od kilku lat co jakiś czas wraca w debacie publicznej. Inwestycja od początku miała zarówno swoich przeciwników, jak i zwolenników. Ci pierwsi w czasie kampanii wyborczej przekonywali, że temat jej budowy „wróci z szybkością rakiety”. I wrócił choć w nieco innym kontekście.

Jak dodał, w tym czasie ma zostać opracowany ogólny plan na gospodarkę przestrzenną. Podczas spotkania on-line z mieszkańcami prezydent podał również kwotę za wywóz śmieci miesięcznie od pięcioosobowej rodziny. Zgodnie z jego przypuszczeniami kwota ta może wynosić nawet 500 złotych. Już wcześniej podkreślał bowiem, że miasto skazane jest na wywożenie odpadów co zwiększy koszty ich odbioru.

- Będziemy musieli je wywozić do Rzeszowa, Tarnowa, czy Gorlic lub na Śląsk. Kiedy będą przychodzić do mnie mieszkańcy mówiąc, że cena jest zbyt wysoka, będę ich odsyłał do radnych, którzy byli przeciwko powstaniu ITPOK w Nowym Sączu. Szkoda, bo to najbardziej ekologiczne rozwiązanie w tej chwili. ITPOK emituje mniej zanieczyszczeń niż przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. To dziesięciokrotnie mniejsze zanieczyszczenie powietrza niż istniejący MPEC na osiedlu Wojska Polskiego. Ciężko się jednak rozmawia, jeśli ktoś nie wierzy nauce i faktom tylko gra na emocjach - zwłaszcza przedwyborczych, bo tak to w Nowym Sączu wyglądało - dodał prezydent.