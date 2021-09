Wokalistka z Limanowej w The Voice of Poland. Karolina zachwyciła swoim głosem jury [ZDJĘCIA] Klaudia Kulak

W kolejnej edycji The Voice of Poland będziemy mieć komu kibicować. Do kolejnego etapu zmagań o tytuł najlepszego wokalisty w kraju zakwalifikowała się reprezentantka ziemi limanowskiej Karolina Szczurowska. Jej talentem zachwycił się Marek Piekarczyk, który jako jedyny zdecydował się odwrócić podczas jej występu. Tym samym dziewczyna trafiła do jego drużyny i pod jego okiem będzie przygotowywać się do występów w programie.