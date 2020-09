Wola Marcinkowska. Wjechał quadem w stodołę. Był nietrzeźwy

To był bardzo pechowy weekend dla 24-latka, który dopiero co wrócił w rodzinne strony po pracy poza Polską. Jadąc quadem, kupionym za ciężko zapracowane pieniądze, nie zdołał pokonać łuku drogi w miejscowości Wola Marcinkowska w gminie Chełmiec. Jego pojazd wypadł z szosy i uderzył w narożnik stodoły na terenie jednego z gospodarstw. Mężczyzna kierujący pojazdem stracił przytomność i został ranny. Na pomoc przybyli druhowie OSP z sąsiedniej wioski Krasne Potockie. Na miejsce wypadku przybyły też: zastęp Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, ambulans Pogotowia Ratunkowego i policja. Ranny trafił do szpitala, a policjanci ustalili, że w chwili wypadku był pijany.

