Woprowcy będą mieli nowy pomost nad Klimkówką Ten obecny nadaje się tylko do likwidacji

Od 1 lipca ratownicy WOPR rozpoczęli oficjalnie swoją pracę zarówno na całym akwenie, jak i na kąpielisko zlokalizowanym w okolicy systemu plaż kompaktowych i promenady. Nad wszystkim, co dzieje się w tamtej okolicy czuwa bosman i ratownik wodny Maciek Fidurski.

- To już mój drugi sezon bosmański na stanicy – mówi bosman. - Wiele się tu w ostatnim okresie zmieniło i tak naprawdę nasz pomost znacząco odstaje od reszty infrastruktury. Dodatkowo jeszcze się zmniejszył, bo jego cześć służy wodniakom po drugiej stronie naszej zatoczki – dodaje.

- Na Klimkówce występują spore wahania wysokości lustra wody – stwierdza Maciej Fidurski. - To sprawia, że pomosty by nie ulegały zniszczeniu, muszą być tak skonstruowane, by być na to odpornymi. Taki będzie ten, który planujemy zakupić – podkreśla.