WOŚP przekazał kolejny nowoczesny sprzęt dla szpitala dziecięcego w Prokocimiu

Z zebranych pieniędzy w 29. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, do lecznicy trafiły m.in dwie platformy elektrochirurgiczne VIO3/APC3 oraz aparat EEG. Ostatni ze sprzętów służy do elektrencefalografii, która jest jednym z podstawowych badań pozwalających ocenić czynności mózgu.

Badanie EGG polega bowiem na sprawdzeniu czynności bioelektrycznej mózgu, co możliwe jest dzięki elektrodom przymocowanym do skóry głowy na specjalnym elektroencefalografie. Urządzenie z wyglądu przypomina czepek z siatki, do którego są doczepione kolorowe elektrody. Rejestrowany sygnał generowany jest przez impulsy przekazywane pomiędzy neuronami.

Jak tłumaczą lekarze, EEG głowy wykonuje się w bardzo specyficznych przypadkach. Przede wszystkim stosuje się je w diagnostyce epilepsji. Dzięki badaniu możliwe jest sprawdzenie, jakie formy leczenia będą najbardziej odpowiednie. Oprócz tego jest również niezwykle pomocne przy wskazaniach przyczyn zaburzeń snu (pozwala określić, w jakim rodzaju śpiączki jest chory).