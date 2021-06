Wybuch gazociągu na Podhalu. Zakończyło się spawanie uszkodzonych rur. Niedługo znów popłynie nimi gaz

Do awarii głównego gazociągu zaopatrującego w gaz całe Podhale doszło w poniedziałek wieczorem. Uszkodzenie miało miejsce po godz. 19 podczas prac na drodze serwisowej, na obszarze budowanej dwujezdniowej DK47 Rdzawka - Nowy Targ.

- Trwało mieszanie cementu z gruntem przy pomocy specjalistycznej maszyny, w celu stabilizacji podłoża na drodze serwisowej. Lokalizacja rurociągu gazowego w terenie odbiegała od przebiegu naniesionego na mapy projektowe, na podstawie map geodezyjnych uzyskanych ze starostwa - informuje Iwona Mikrut z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Głowna rura doprowadzająca gaz została nagle uszkodzona i doszło do rozszczelnienia. Z uwagi na fakt, że była to rura o średnicy 300 mm, przez którą płynął gaz wysokiego ciśnienia, doszło do wybuchu. Na miejsce zostało wezwanych 15 zastępów straży pożarnej. Nikt nie został ranny, nie było pożaru. Unoszące się po rozszczelnieniu kłęby były mieszaniną cementu i gruntu wznoszone przez wydostający się gaz. Strażacy przygotowali strefę bezpieczeństwa 100 metrów wokół miejsca rozszczelnienia gazociągu, a także przygotowali specjalną kurtynę wodną, która utrudniała rozchodzenie się gazu po okolicy. Po kilkudziesięciu minutach od awarii udało się gazownikom zakręcić zawór doprowadzający gaz do głównej gazowej magistrali na Podhalu. Zanim jednak serwisanci mogli wziąć się do prac naprawczych trzeba było odczekać kilka godzin, zanim z instalacji ulotni się cały gaz.