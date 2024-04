Wyjątkowo udany weekend w Muszynie. Turyści znów najechali na sądeckie uzdrowisko Klaudia Kulak

Muszyna to w ostatnich latach bardzo modne miejsca na wypoczynek dla cały rodzin. Kurort nie kojarzy się już tylko z kuracjuszami, bo od kilku lat powstają tam coraz to nowsze atrakcje turystyczne. Uzdrowisko ma ogrody na Zapopradziu, ratusz z lochami oraz zamek i wieżę widokową. Popularnością cieszą się ścieżki rowerowe z fantastycznymi widokami. Z tego wszystkiego w ten weekend do woli mogli korzystać turyści, którzy odwiedzili uzdrowisko. Pogoda dopisała.