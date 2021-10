Wyłączenia prądu w małopolskim. Gdzie 22.10 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (22.10 0:34) nie ma prądu w małopolskim?

powiat nowotarski

Rokiciny Podhalańskie

od 21.10 godz. 21:10 do 22.10 godz. 8:30

powiat oświęcimski

STARA WIEŚ Spokojna, Starowiejska, Krakowska, Kamieniec, Bestwińska, Krakowska, Ogrodowa, Leszczyńska, Międzylesie, Bestwińska, Aleja

od 21.10 godz. 21:27 do 22.10 godz. 8:00

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kraków Tyniec ulica Heligundy 6 do 16 i 7 do 29.

22.10 od godz. 8:00 do 15:00

Pękowicka 1 do 21 , Pachońskiego 2, Łokietka 83 do106, Północna 1, 3 oraz okolice

26.10 od godz. 7:30 do 16:00

Giebułtów, Pękowice od strony Giebułtowa, Kraków ulica Władyslawa Łokietka od strony Giebułtowa, Modlniczka od strony Giebułtowa, Szyce od strony Giebułtowa, Trojanowice od strony Giebułtowa

27.10 od godz. 7:00 do 8:00