Kraków. Wyłączenie ruchu na części Dobrego Pasterza. Zmiany z powodu dwóch biegów w mieście

Przerwa w użytkowaniu fragmentu jezdni na Dobrego Pasterza

20. Krakowski Półmaraton Marzanny

Już w najbliższą niedzielę miłośnicy ruchu i sportowej rywalizacji staną na starcie 20. Krakowskiego Półmaratonu Marzanny a także 9. Krakowskiego Biegu z Dystansem „Dla Małych Serc” – pojawią się zmiany w organizacji ruchu.

Trasa XX Krakowski Półmaraton Marzanny:

START, godz. 11.00 – deptak al. 3-go Maja ( wysokość ul. Reymana, w kierunku Alej) – deptak wzdłuż al. 3-go Maja i al. Focha – jezdnia al. Focha – ul. Kasztelańska – ul. Kościuszki (plac budowy) – ul. Flisacka – bulwar Rodła – bulwar Czerwieński ( dół ) – bulwar Kurlandzki – za mostem Kotlarskim dolnym bulwarem do nawrotki – powrót górnym bulwarem do przejścia dla pieszych za mostem Kotlarskim – przejście dla pieszych – ul. Podgórska – łącznica do mostu Kotlarskiego – most Kotlarski (połowa jezdni, pod prąd) – łącznica do ul. Zabłocia – ul. Zabłocie do parkingu przy starym moście Lajkonik – parking – bulwar Podolski – do pochylni przed ul. Rollego – pochylnia do góry – ul. Rollego – skrzyżowanie z ul. Legionów Piłsudskiego – ul. Przy Moście – ul. Staromostowa – ul. Brodzińskiego – kładka o. Bernatka – pochylnia w dół do bulwaru Kurlandzkiego – bulwar Czerwieński – druga pochylnia za mostem Grunwaldzkim do góry – alejka przy pomniku „Dżoka” – ul. Bernardyńska – ul. Idziego – ul. Podzamcze – Info Powiśle ( CORT ) – bulwar Czerwieński do głównej pochylni w dół – na dole w prawo bulwar Czerwieński – bulwar Rodła – ul. Flisacka – ul. Kościuszki (plac budowy) – ul. Kasztelańska – w lewo w al. Focha – połowa jezdni al. Focha do Rudawy – zawrotka na deptak przy al. Focha – deptak al. Focha – deptak al. 3-go Maja – META, okolice ul. Reymana.