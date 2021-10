Wyłączenia prądu w małopolskim. Gdzie 28.10 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w małopolskim (28.10)? Warto wiedzieć, kiedy nastąpi brak prądu w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w małopolskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w małopolskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Gdzie obecnie (28.10 3:07) nie ma prądu w małopolskim? powiat nowosądecki w części miejscowości Rożnów obok ośrodka Stalownik od 27.10 godz. 23:16 do 28.10 godz. 7:00 Planowane wyłączenia prądu w małopolskim Kraków Kraków ulica Pana Tadeusza 6, Stanisława Klimeckiego 4, 8 place budów

28.10 od godz. 7:30 do 15:00 Kotlarska 2, Grzegórzecka 67

28.10 od godz. 7:30 do 15:00 Kraków os. Na Wzgórzach 2

28.10 od godz. 8:00 do 16:00 Kraków ul. Gustawa Morcinka od nr.20a do końca ulicy

29.10 od godz. 8:00 do 15:00 Kraków ulica Widłakowa 15, 15A, plac budowy, domek letniskowy

2.11 od godz. 8:00 do 13:00 Kraków ulica Skotnicka od Batalionów Chłopskich do 28, Krajobrazowa, Winnicka od 1 do 18 oraz 23, Emira od 1 do 5B oraz 12, Unruga od 25 do 31 nr nieparzyste, Batalionów Chłopskich od 1A do 3, Podole od Skotnickiej do 59 oraz 10, Domowa od Skotnickiej do 9.

3.11 od godz. 8:00 do 15:00

Kraków ulica Zalesie od 32 do 42A nr parzyste i 55 do 61 nr nieparzyste, Przemiarki od Zalesie do 20

3.11 od godz. 8:00 do 16:00 Kraków ul. Podbiałowa, Sawy -Calińskiego, Ostafina

3.11 od godz. 11:00 do 14:30 Nowy Sącz w Nowym Sączu, ulice: Ogrodowa od strony Wrześniowskiej, Konstanty oraz Wrześniowska od strony Ogrodowej wraz z przyległymi

28.10 od godz. 8:00 do 14:00 w Nowym Sączu, ul. Jagodowa, budynki numery: 53, 55 i okoliczne- zasilane ze złącz kablowych numery: 12261, 14110

29.10 od godz. 11:00 do 15:00

Tarnów Łękawica od strony Trzemesnej - przysiółek Kawówki

2.11 od godz. 8:00 do 17:00 powiat bocheński MIEJSCOWOŚCI Trzciana: Biedronka, Arkadia, salon fryzjerski

28.10 od godz. 8:00 do 9:30 MIEJSCOWOŚCI Trzciana: centrum wisi, kierunek Ujazd, EXODUS, poczta, apteka, tartak, sklepy, gabinet stomatologiczny

28.10 od godz. 8:00 do 15:00

MIEJSCOWOŚCI Trzciana: Biedronka, Arkadia, salon fryzjerski

28.10 od godz. 13:30 do 15:00 MIEJSCOWOŚCI Ujazd kierunek Trzciana, Rdzawa kierunek Kamionna

29.10 od godz. 8:00 do 16:00 MIEJSCOWOŚCI Bochnia ul. :Tadeusza Kościuszki 1, 3, 5, 7, 13, Jana Achacego Kmity, Floris 1, Fischera i Nad Babicą

3.11 od godz. 7:00 do 8:30 MIEJSCOWOŚCI Bochnia ul. : Tadeusza Kościuszki 11 i 11A

3.11 od godz. 7:00 do 18:00 MIEJSCOWOŚCI Bochnia ul. :Tadeusza Kościuszki 1, 3, 5, 7, 13, Jana Achacego Kmity, Floris 1, Fischera i Nad Babicą

3.11 od godz. 16:00 do 18:00 powiat brzeski MIEJSCOWOŚCI Jasień: ulica Wiedeńska

28.10 od godz. 9:00 do 14:00 MIEJSCOWOŚCI Mokrzyska ulice: Dobrego Pasterza i Siostry Faustyny

2.11 od godz. 8:00 do 14:00 powiat chrzanowski Gmina Wolbrom: m. Domaniewice

28.10 od godz. 7:00 do 13:00

Żarki, ul. Kaliska, Poległych

oraz stacja Zagórcze Plus GSM w Żarkach,

28.10 od godz. 9:00 do 17:00 Nowa Wieś Szlachecka Szlachecka nr domów nieparzyste od Widokowej do numeru 291

29.10 od godz. 8:00 do 15:00 Żarki Zagórcze Plus GSM,

29.10 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Wolbrom: m. Załęże

3.11 od godz. 7:00 do 14:00 Trzebinia ul. Dembowskiego, Szybowa, 22 Stycznia

3.11 od godz. 7:30 do 16:00

powiat dąbrowski Dąbrowa Tarnowska - ul. Żabieńska.

2.11 od godz. 8:00 do 12:00 powiat gorlicki w miejscowości Bieśnik, od Folwarku w kierunku przysiółka Bucze

28.10 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowości Klimkówka, budynki za Kościołem w kierunku Uścia Gorlickiego, okolice zjazdu z drogi powiatowej do przystani.

28.10 od godz. 8:00 do 12:00

w miejscowości Siedliska, budynki za Kościołem, od Biesnej budynek numer 273 i sąsiednie.

29.10 od godz. 7:00 do 13:00 powiat krakowski Korzkiew ulica Korzkiewska od 66 do 71, Jana Chrzciciela, Podzamcze, Zamek, ZHP, szkoła podstawowa, przepompownia

28.10 od godz. 7:30 do 13:30 Młynka przysiółek Suche Stawy

28.10 od godz. 8:00 do 14:00 Zabierzów ulica Polna 48A, 52C,52D,54,58,60,70,72

28.10 od godz. 8:00 do 15:00 Skawina ulica Kopernika 40J/2 do 40P.

28.10 od godz. 8:00 do 12:00 Ochojno ulica Jagiellońska 40 do 72 i 49 do 67, Kamieniec 6 do 18 i 1 do 31.

28.10 od godz. 8:00 do 16:00 Tomaszowice ulica Kolberga od nr 35 do nr 45

28.10 od godz. 10:00 do 15:00 Tomaszowice ulica Widokowa

29.10 od godz. 8:00 do 15:00

Brzyczyna od stacji w kierunku Korabnik, Skawiny.

29.10 od godz. 8:00 do 14:00 Dziekanowice plac budowy zasilany ze ZK19255/RD-4

29.10 od godz. 8:00 do 13:00 Nawojowa Góra ul. Lipowa, Białka, Krakowska, Zastudnie

29.10 od godz. 8:00 do 14:00 Czułów 343, 353

29.10 od godz. 10:00 do 17:00 Nawojowa Góra WIERZYSKO, PODLAS, ZAGONIE,BUCZYNA, PROC

2.11 od godz. 8:00 do 14:00

Cholerzyn: Błonie od Krzyżówki w kierunku Morawicy, Pod Groblą. Morawica: Podwale od strony Cholerzyna oraz okolice

2.11 od godz. 8:00 do 15:00 Cholerzyn Błonie, Pod Groblą, Zagórze, Morawica Podwale

2.11 od godz. 8:00 do 15:00 Wołowice Czworak w stronę kapliczki i okolice kapliczki

2.11 od godz. 8:00 do 16:00 Pietrzejowice obwody w kierunku Biórkowa, Kocmyrzowa, Zielonej, sklepu

2.11 od godz. 8:00 do 10:30

Cholerzyn: Błonie od Krzyżówki w kierunku Morawicy, Pod Groblą. Morawica Podwale od strony Cholerzyna oraz okolice

2.11 od godz. 8:00 do 15:00 Zaborze

2.11 od godz. 9:00 do 10:00 Wołowice 410,427,449,551,627

2.11 od godz. 10:00 do 15:00 Luborzyca obwody w kierunku Pietrzejowic, Luborzycy

2.11 od godz. 11:00 do 14:30 Tenczynek ulica ZAMKOWA, KAŁUŻY, ŁĘGOWA, SPORTOWA, TĘCZOWA, MĄDRZYKA, OLCHOWA, KRĘTA, LIPOWA, KAMIENNA, POLNA

3.11 od godz. 8:00 do 14:00 Kocmyrzów obwody w kierunku Proszowice, Głęboka, Kraków

3.11 od godz. 8:00 do 10:30 Prandocin Borek

3.11 od godz. 8:00 do 9:00 Tomaszowice ulica Wiejska

3.11 od godz. 8:00 do 15:00 Bibice ulica Kościuszki 13, 13B, 13C, 13D

3.11 od godz. 8:00 do 13:00 Kryspinów 187,391,416,417

3.11 od godz. 10:00 do 16:00

powiat limanowski w części Męciny, osiedla: Podlesie, Paszkowiec, Zakrętek, i okoliczne, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

28.10 od godz. 7:00 do 9:00 w części miejscowości Stare Rybie, osiedle Zagórze

28.10 od godz. 8:00 do 17:00 w części miejscowości Męcina i Wysokie, osiedla: Wierzchowina, Kurkówka, Okrąg, Na Dole, Pod Gwizdorem, Kaczkówka, Podlasek, Trzaskanki, Połaniec, Wygoniska, Podwysokie, Przeciwko, Krasne, Zakętek, Szczepieniec, i Centrum Męciny

28.10 od godz. 8:00 do 10:00

na granicy miejscowości: Słopnice, Zalesie, osiedla: Piechotówka, Szlagi

28.10 od godz. 8:00 do 12:00 w części miejscowości Męcina i Wysokie, osiedla: Wierzchowina, Kurkówka, Okrąg, Na Dole, Pod Gwizdorem, Kaczkówka, Podlasek, Trzaskanki, Połaniec, Wygoniska, Podwysokie, Przeciwko, Krasne, Zakętek, Szczepieniec, i Centrum Męciny

28.10 od godz. 16:00 do 18:00 w części Męciny, osiedla: Podlesie, Paszkowiec, Zakrętek, i okoliczne, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

28.10 od godz. 17:00 do 19:00

w części miejscowości Męcina, osiedla: Centrum, Wygoniska, Zakrętek, Szczepieniec, i okoliczne, oraz okolice Kościoła, Krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania.

29.10 od godz. 7:00 do 9:00 w części Męciny, osiedla: Wygoniska, Podwysokie, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

29.10 od godz. 7:00 do 8:00 w części Męciny, osiedla: Podwysokie, Przeciwko, Krasne, Zakrętek., Litacz

29.10 od godz. 8:00 do 15:00 w części miejscowości Męcina, osiedla: Wygoniska, Podwysokie, Krasne, Przeciwko, Biały Dwór, Bobrówka, Łęgi, Moczary, Podkrasne, Zagórze, Kamionka, Klękówka, i okoliczne

29.10 od godz. 8:00 do 10:00 w miejscowości Kłodne, od strony Chomranic, Męciny, osiedla: Łysa Górka, Dołki, Cegłówka, Łęgi, Klenie, Babia Góra, i okoliczne

29.10 od godz. 8:00 do 10:00 w części Męciny, osiedla: Wygoniska, Podwysokie, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

29.10 od godz. 15:00 do 16:00

w części miejscowości Męcina, osiedla: Wygoniska, Podwysokie, Krasne, Przeciwko, Biały Dwór, Bobrówka, Łęgi, Moczary, Podkrasne, Zagórze, Kamionka, Klękówka, i okoliczne

29.10 od godz. 17:00 do 19:00 w części miejscowości Męcina, osiedla: Centrum, Wygoniska, Zakrętek, Szczepieniec, i okoliczne, oraz okolice Kościoła, Krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania.

29.10 od godz. 17:00 do 19:00

w miejscowości Kłodne, od strony Chomranic, Męciny, osiedla: Łysa Górka, Dołki, Cegłówka, Łęgi, Klenie, Babia Góra, i okoliczne

29.10 od godz. 17:00 do 19:00 Sadek, osiedle Sadkówki ze stacji Sadek 3.

30.10 od godz. 8:00 do 12:00 w części Męciny, osiedla: Wygoniska, Podwysokie, Przeciwko, Krasne, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

2.11 od godz. 7:00 do 8:00 w części Męciny, centrum miejscowości, osiedla: Wygoniska, Zakrętek, Szczepieniec i okoliczne

2.11 od godz. 8:00 do 10:00

w Limanowej, osiedle Pod Łysą Górką.

3.11 od godz. 7:00 do 8:00 w Limanowej, część ulicy Leśnej, okolice numeru 52

3.11 od godz. 7:00 do 18:00 w Limanowej, część ulic: Księdza Jana Rachwała. Kasprowicza, Leśnej i okolicznych, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania.

3.11 od godz. 7:00 do 8:00 w części Przyszowej, osiedle Zagórów, na granicy Przyszowej i Długołęki

3.11 od godz. 8:00 do 15:00 w części Męciny, centrum miejscowości, osiedla: Wygoniska, Zakrętek, Szczepieniec i okoliczne

3.11 od godz. 15:00 do 18:00 w Limanowej, osiedle Pod Łysą Górką.

3.11 od godz. 16:00 do 18:00 w Limanowej, część ulic: Księdza Jana Rachwała. Kasprowicza, Leśnej i okolicznych, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania.

3.11 od godz. 16:00 do 18:00 w części Męciny, osiedla: Wygoniska, Podwysokie, Przeciwko, Krasne, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

3.11 od godz. 17:00 do 19:00

powiat myślenicki Brzączowice w okolicy kościoła

29.10 od godz. 8:30 do 15:00 Wiśniowa okolice basenu

3.11 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Skomielna Biała- okolice Ośrodka Zdrowia

3.11 od godz. 8:30 do 14:30

w miejscowości Skomielna Biała- okolice Kościoła, Cmentarza

3.11 od godz. 9:30 do 15:00 powiat nowosądecki w części miejscowości Frycowa, przysiółki: Iździorówka, Szczygłówka, Za mostem, Wróbłówka, Szczecinówka, Zagroda.

28.10 od godz. 7:00 do 10:00 w miejscowości Korzenna w kierunku Posadowej oraz w miejscowości Posadowa przysiółek Poddziale.

28.10 od godz. 8:00 do 12:00 w miejscowości Klęczany, budynek numer 276 zasilany ze złącza kablowego numer 9542.

28.10 od godz. 11:00 do 15:00 część miejscowości Mystków, od strony Kunowa, przysiółek Dębina, okolice Tartaku.

29.10 od godz. 7:00 do 14:00

w części miejscowości Koniuszowa, od strony Mogilna, przysiółek Zagórze- Kąty

29.10 od godz. 8:00 do 14:00 w Krynicy Zdroju, ulica Piłsudskiego, okolice budynku numer 60, odbiorcy zasilani ze złącza kablowego numer 1195.

29.10 od godz. 10:00 do 14:00 w Krynicy-Zdroju, część ulicy Piękna, okolice budynku Centrum Leczenia i Rehabilitacji "BESKID" ul. Piękna 17, Sanatorium WATRA ul Piękna 19, plac budowy hotelu "Belmonte".

29.10 od godz. 10:00 do 14:00 w części miejscowości Biczyce Górne, osiedle Banachy i okoliczne

2.11 od godz. 7:00 do 13:00 w Woli Kroguleckiej, górna część miejscowości

2.11 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Koniuszowa, budynki numery: 253, 318, 217, 347, 6, 323 i okoliczne

2.11 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowości Nawojowa, ulica Widokowa, budynek numer 33 i okoliczne w stronę Frycowej.

3.11 od godz. 7:00 do 14:00

w Woli Kroguleckiej, górna część miejscowości

3.11 od godz. 8:00 do 14:30 w miejscowości Binczarowa, osiedla: Za Górą, Pod Zalarką, Za Socholem.

3.11 od godz. 8:30 do 14:00

w części miejscowości Paszyn, przysiółki: Oleksówka, Mikówka, Śradówka, Biała Droga, Bocheniówka, Dołki, Potoki, Rzeki i okoliczne

3.11 od godz. 10:00 do 12:00 powiat nowotarski w Nowym Targu, ulica Anny budynki od numeru 136 do 144 oraz od 113 do 137, ulica Norwida, budynki 1, 3, 6, ulica Ustronie Górne, budynek 25 oraz ulica Ustronie budynki od 2 do 8 i od 1 do 3.

28.10 od godz. 8:30 do 14:00 w miejscowości Krościenko Nad Dunajcem, ulica Świętej Kingi.

28.10 od godz. 11:00 do 14:00 w miejscowości Szaflary, ulica Nowa, okolice Term Goracy Potok.

28.10 od godz. 11:00 do 14:00

w miejscowości Ludźmierz, ulica Przerwy Tetmajera, budynki numer 112, 118, 120 oraz okolice szkoły.

29.10 od godz. 10:00 do 13:00 w miejscowości Szczawnica, ulica Pod Sadami.

29.10 od godz. 11:00 do 14:00 w części miejscowości Ciche, osiedle Na Borku

2.11 od godz. 8:00 do 15:00 w Nowym Targu, ulica Sikorskiego, bloki 13, 15 i 17, oraz garaże obok bloków

2.11 od godz. 8:30 do 13:30 w Nowym Targu, ulica Polana Szaflarska, bloki numery: 1, 2, 3, 4, 5 oraz 7

2.11 od godz. 13:30 do 17:00 w miejscowości Spytkowice, okolice Rusnakówki, Bodakówka, Banasiówka

3.11 od godz. 8:00 do 16:00 w Nowym Targu, ulica Partyzantów budynki od nr 50 do 77.

3.11 od godz. 8:30 do 12:00 w Lipnicy Wielkiej, budynki powyżej Domu Ludowego po obu stronach drogi, oraz za szkołą i w okolicy Składu Materiałów Budowlanych.

3.11 od godz. 8:30 do 14:30

w Nowym Targu, ulica Ustronie Górne, budynek naprzeciw numeru 101 z zasilane ze złącza kablowego numer 19514.

3.11 od godz. 9:30 do 14:00 powiat olkuski Bolesław ul. Ponikowska - Cała

29.10 od godz. 8:00 do 12:00 powiat oświęcimski Kęty ulica Graniczna, Zacisze. Nowa Wieś ulica Stefana Batorego.

28.10 od godz. 9:00 do 13:00 Jawiszowice ulica Kobylec, Obrońców Westerplatte, Krzywa, Wilcza, Nawsie, Lipowiec, Łęcka, Ukośna.

29.10 od godz. 8:00 do 9:00 Dwory Drugie ulica Oświęcimska, Olszyna, Biała, Grabina, Nagietkowa, Doły, Łopianowa.

29.10 od godz. 8:00 do 14:00 Jawiszowice ulica Kobylec, Obrońców Westerplatte, Krzywa, Wilcza, Nawsie, Lipowiec, Łęcka, Ukośna.

29.10 od godz. 17:00 do 18:30 Nowa Wieś ulica Żeromskiego, Kochanowskiego, Słowackiego.

3.11 od godz. 8:30 do 14:00 powiat proszowicki Gnatowice kierunek Niegardów

29.10 od godz. 8:00 do 15:00

Majkowice k/remizy, Koczanów wieś.

3.11 od godz. 8:00 do 15:00 powiat suski w miejscowości Wysoka, role Wysoka Dolna, Teprówka.

29.10 od godz. 8:30 do 14:00 powiat tarnowski Tuchów ul.: Daleka, Wołowa, przysiółek Kopaliny.

29.10 od godz. 8:00 do 14:00 Pleśna koło stacji kolejowej, cmentarza, Gądówki

3.11 od godz. 8:00 do 15:00 powiat tatrzański w Zakopanym, ulica Szymony numery nieparzyste od 13 do 25, okolice firmy PAKFOL SP. Z O.O.

28.10 od godz. 7:30 do 16:00 w miejscowości Zakopane, ulice: Podhalańska, od numeru 39 do końca, Paryskich, od numeru 10 do 60

28.10 od godz. 9:00 do 14:00 w Zakopanym, ulica Zwierzyniecka budynki numer 14, 16, 23 oraz ulica Żeromskiego budynki od numeru 33 do 39.

29.10 od godz. 9:00 do 14:00

w miejscowości Leśnica, ul. Polna, od numeru 24 do 42 oraz budynek Gimnazjum

30.10 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Zakopane, ul. Kotelnica wraz z przyległymi

2.11 od godz. 11:00 do 13:00 w miejscowości Suche, budynek nr 120E

3.11 od godz. 8:30 do 14:00 w miejscowości Bukowina Tatrzańska, budynki numery: od 3 do 30 oraz 48 i okoliczne

3.11 od godz. 9:00 do 15:00 w miejscowości Zakopane, ulice: Zubka, od numeru 7 do 29, Choćkowskie oraz Gubałówka, od numeru 231 do 232

3.11 od godz. 11:00 do 15:00 powiat wadowicki Dąbrówka numery od 6 do 29, 35, 121, 129, od 140 do 149, 155, 156, 161, 165, 169, 173, 176, 178, 180, 183, 187, 191, 198, 202, 206, 209, 211, 220, 221,

225, 230, 232, 233.

28.10 od godz. 7:45 do 15:30 Andrychów ulica Lipowa, Klonowa, Konstytucji 3 Maja,

28.10 od godz. 9:00 do 13:00 Kopytówka cała miejscowość.

29.10 od godz. 8:00 do 15:00 Frydrychowice ulica Spacerowa budynek i złącze kablowe numer 1838/14 i 1784/9

29.10 od godz. 8:00 do 16:00 Gorzeń Górny numery od 8 ,8A do 38, 39. Gorzeń Dolny numery od 7, 8A do 31A, 31B, 156,161,162, 163

Chocznia ulica Góralska Droga 28, 30A, 30, 32 ,32C, 91A, 91D, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 67, 69, 77, 79, 81 do 101,101A. Zawadka numery 1A, 1B , od 107 do 118, od 124 do 135, 141,151, od 3 do 25, 30, 31A, od 26 do 30, od 32 do 38, 38A 40, 40A do 62 , 115, 122 , od 63 do 77,80, 82, 87, 90 Szkoła, 97A,120, 123, 127, 137-140, Kaplica, od 91 do 107b , 119 ,141.

3.11 od godz. 7:30 do 8:15

Sułkowice ulica Wiśniowa, Zbożowa.

3.11 od godz. 8:00 do 14:00 Gorzeń Górny numery od 8 ,8A do 38, 39. Gorzeń Dolny numery od 7, 8A do 31A, 31B, 156,161,162, 163

Chocznia ulica Góralska Droga 28, 30A, 30, 32 ,32C, 91A, 91D, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 67, 69, 77, 79, 81 do 101,101A. Zawadka numery 1A, 1B , od 107 do 118, od 124 do 135, 141,151, od 3 do 25, 30, 31A, od 26 do 30, od 32 do 38, 38A 40, 40A do 62 , 115, 122 , od 63 do 77,80, 82, 87, 90 Szkoła, 97A,120, 123, 127, 137-140, Kaplica, od 91 do 107b , 119 ,141.

3.11 od godz. 15:30 do 17:30 powiat wielicki Sułów w kierunku miejscowości Łazany

28.10 od godz. 8:00 do 12:00

Raciborsko dom nr 88

28.10 od godz. 9:00 do 16:00 Gorzków w kierunku miejscowości Bieńkowice, Byszyce, część miejscowości Bieńkowice

29.10 od godz. 7:00 do 8:00 Gorzków w kierunku miejscowości Byszyce, Jankówka, Bieńkowice. Raciborsko w kierunku miejscowości Jankówka

29.10 od godz. 8:00 do 16:00 Marszowice w kierunku miejscowości Klęczana

29.10 od godz. 8:00 do 17:00 Marszowice w kierunku przysiółka Dół, Pisiówka, Osteria

29.10 od godz. 15:00 do 17:00 Gorzków w kierunku miejscowości Bieńkowice, Byszyce, część miejscowości Bieńkowice

29.10 od godz. 16:00 do 17:00 Zabawa w kierunku ul. Niepołomskiej i miejscowości Mała Wieś

2.11 od godz. 7:00 do 8:00 Zabawa w kierunku Drogi krajowej nr 94, Mała Wieś w kierunku miejscowości Strumiany

2.11 od godz. 8:00 do 16:00

Zabawa w kierunku ul. Niepołomskiej i miejscowości Mała Wieś

2.11 od godz. 16:00 do 17:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty Pozostałe wyłączenia prądu Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

