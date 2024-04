Wyłączenia prądu w małopolskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 11.04

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w małopolskim 11.04? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w małopolskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

Gdzie obecnie (11.04 21:04) nie ma prądu w małopolskim?

Kraków Woli Justowskiej, Chełmu, Olszanickiej, rejonu ulicy Na Błonie, Hamernia, Modrzewiowa, Kasztanowa, Królowej Jadwigi i przyległych

11.04 od godz. 20:12 do 22:15

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków Kraków ulica Rybitwy działka 106/16, 106/25

15.04 od godz. 8:00 do 13:00 Kraków ul. Becka 15 c, e, f, g

16.04 od godz. 7:00 do 14:30 Kraków ul. Wiśniowa 12.

16.04 od godz. 8:00 do 10:00 Kraków ul. Brzeska, Betonowa, Wiązowa

16.04 od godz. 8:00 do 17:00 Kraków ul. Ks. Józefa 118, 120, 281-297

17.04 od godz. 7:00 do 14:30 Kraków ul. Do Przystani 12E,12D

17.04 od godz. 7:00 do 14:30 Kraków Tyniec ulica Walgierza Wdałego 6 do 32 i 3 do 17.

17.04 od godz. 8:00 do 14:00

Kraków ul. Brzeska, Betonowa, Wiązowa

18.04 od godz. 8:00 do 15:00 Kraków ul. Brzeska, Betonowa, Wiązowa, Bolesława Kontryma, Turzymy Marii,

18.04 od godz. 13:00 do 15:00 Nowy Sącz w Nowym Sączu, ulice: Kusocińskiego od strony 29 Listopada, 29 Listopada- okolice Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Czecha od Dembińskiego do 29 Listopada, Sowińskiego wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

12.04 od godz. 8:00 do 9:00 w Nowym Sączu, ulice: Kusocińskiego od strony 29 Listopada, 29 Listopada- okolice Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Czecha od Dembińskiego do 29 Listopada, Sowińskiego wraz z przyległymi

12.04 od godz. 12:00 do 14:00 w Nowym Sączu, ulice: Lwowska numery: 136, 138 , Armii Krajowej, numer 9 i sąsiednie

16.04 od godz. 12:00 do 14:00

w Nowym Sączu, ulice: Lwowska numery parzyste: od 112 do 136, nieparzyste: od 115 do 121, Armii Krajowej, numery nieparzyste: od 1 do 9 i sąsiednie

17.04 od godz. 12:00 do 14:00

Tarnów Błonie, Las, Centrum Szkoła, kierunek Szczepanowice

16.04 od godz. 8:00 do 11:00 Błonie, Centrum, Seminarium, Dunajec, Las

16.04 od godz. 11:15 do 14:30 Błonie, Lasowa rzeka, Przesmykowa, Cmentarz

17.04 od godz. 8:00 do 11:00 Błonie, Szpatkówka, Las

17.04 od godz. 11:15 do 14:30 Błonie, ul. Zgłobicka, Cmentarz Wojskowy, Wola Błońska, kierunek Dunajec, Las

19.04 od godz. 8:00 do 11:00 Zbylitowska Góra, ul. Brzozowa, Orzechowa

19.04 od godz. 8:00 do 14:00 Błonie, kierunek Las, Szkoła, Podgórki, Milka

19.04 od godz. 11:30 do 14:30 powiat bocheński Wola Nieszkowska , przysiółek Opaka , od stacji trafo wzdłuż drogi kierunek przysiółek Wichraż 17.04 od godz. 8:00 do 12:00 Wola Nieszkowska , przysiółek Opaka , od stacji trafo wzdłuż drogi kierunek przysiółek Wichraż

17.04 od godz. 8:00 do 12:00

Olchawa od stacji trafo wzdłuż drogi kierunek Nowy Wiśnicz

17.04 od godz. 8:00 do 15:00 m. Wola Nieszkowska od stacji trafo kierunek Królówka ; m. Królówka domy od granicy z Wolą Nieszkowską 17.04 od godz. 11:00 do 15:00 Wola Nieszkowska od stacji trafo kierunek Królówka ; Królówka domy od granicy z Wolą Nieszkowską

17.04 od godz. 11:00 do 15:00 Ispina w kierunku lasu

19.04 od godz. 8:00 do 14:00 powiat brzeski Tymowa Zadebrze działki nr 403/4, 404/4, 405/1, 444/1

12.04 od godz. 9:00 do 14:00

MIEJSCOWOŚCI BORZĘCIN OKOLICE SZKOŁY

16.04 od godz. 12:00 do 15:00 MIEJSCOWOŚCI BORZĘCIN - OKOLICE SZKOŁY.

16.04 od godz. 12:00 do 15:00 MIEJSCOWOŚĆ JADOWNIKI, ULICE ŚRODKOWA, ZACHODNIA

19.04 od godz. 8:00 do 15:00

powiat chrzanowski Chrzanów ulice: Kasztanowa, Przegon,

12.04 od godz. 8:00 do 15:00 Regulice ul. Kościelna, Al. Jana Pawła II, Chrzanowska, Marmurowa, Kościuszki

15.04 od godz. 8:00 do 14:00 Kąpiele Sarnie Doły

16.04 od godz. 7:00 do 14:00 Chrzanów ulice: Kroczymiech 20, 22

16.04 od godz. 7:30 do 15:00 Regulice ul. Kościelna, Al. Jana Pawła II, Chrzanowska, Marmurowa, Kościuszki

16.04 od godz. 8:00 do 14:00 Balin ulice: Luszowicka, Kadetów, Gwardzistów, Sierakowskiego

16.04 od godz. 8:00 do 13:30 Okleśna ul. Powiśle, Nowowiejska, Szafirowa, Parkowa, Orawska, Soświca

16.04 od godz. 8:00 do 16:00 Trzebinia ulice: Długa, Wyspiańskiego, Tuwima, Prusa, Łukasiewicza, Puszkina, Prądzyńskiego, Reja,

17.04 od godz. 7:30 do 9:30 Rudno Górne

17.04 od godz. 8:00 do 14:00 Nieporaz ul. Śliczna, Tenczyńska, Dąbrowa, Podleśna, Dulowska, Partyzantów, Nowy Świat, Oblaszki, Regulice ul. Jodłowa, Leszczynowa, Grabowa, Lipowa

17.04 od godz. 8:00 do 14:00

Nieporaz ul. Śliczna, Tenczyńska, Dąbrowa, Podleśna, Dulowska, Partyzantów, Nowy Świat, Oblaszki, Regulice ul. Jodłowa, Leszczynowa, Grabowa, Lipowa

18.04 od godz. 8:00 do 14:00 Olkusz ulice: Dworska nr 26-54, Skłodowskiej, Kolejowa, Okrzei, Witeradowska, Asnyka

18.04 od godz. 8:00 do 11:00 Trzebinia ulice: Sadowa, Luzara,

18.04 od godz. 8:00 do 16:00 Bukowno Bór Biskupi ulice: Wiejska, Sierszecka, Topolowa

18.04 od godz. 8:15 do 12:30 Olkusz ulice: Kamyk do nr 13a, Krócza góra 54-56, Hydrat, Czarnogórska 71,71a

18.04 od godz. 12:00 do 13:30

Grojec ul. Pańska, Głowackiego, Łąkowa, Polec, Kręta, Sobieskiego, Rolna, Pasternik. Łączna, Ruczaj, Zawiła

5.12 od godz. 8:00 do 11:00 Chrzanów ul. Grunwaldzka 12, 14a,

5.06 od godz. 8:00 do 16:00 Mirów Ul: Wojtyły, Św. Barbary, Bajeczna, Strug, Edukacyjna, Tęczowa, Piaseczna

5.12 od godz. 8:00 do 14:00

powiat dąbrowski Szczucin ul. Dunajewskiego - okolice Wieży Ciśnień,

Świdrówka - okolice Wieży Ciśnień oraz od strony Dąbrowicy,

Dąbrowica - od strony Zabrnia oraz za lasem w kierunku Wadowic Górnych

Zabrnie od strony Szczucina,

Lubasz od strony Dąbrowicy

TRAK5034 Zabrnie Pompownia 1

16.04 od godz. 9:00 do 18:00 Szczucin - ul. Spółdzielcza, ul. Piesza,

Świdrówka i Wola Szczucińska - od strony Szczucina

17.04 od godz. 8:00 do 16:00 Załuże,

Dąbrowica, Słupiec i Borki - od strony Załuża,

TRAK5109 PV Dąbrowica

18.04 od godz. 9:00 do 18:00 Załuże, Dąbrowica, Słupiec i Borki - od strony Załuża oraz Farma fotowoltaiczna Dąbrowica TRAK5109.

18.04 od godz. 9:00 do 18:00 powiat gorlicki w miejscowości Ropa, osiedle Księże od numerów: 239, 241, 240, 726 kierunek droga krajowa, myjnia do numerów: 217, 221, 835

12.04 od godz. 8:00 do 13:00

w miejscowości Ropa, budynek nr 1015

12.04 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Szalowa, budynek nr 591

16.04 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Szymbark, budynek nr 851

17.04 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Bobowa, ulice: Jana Czuby, Widok, Świętego Krzyża, Bohaterów Bobowej od Jana Czuby do Świętego Krzyża, Świętego Wawrzyńca i 3-go Maja od strony Bohaterów Bobowej, Potok od strony ulicy Widok wraz z przyległymi

17.04 od godz. 8:00 do 13:00

w części miejscowości Moszczenica, ulica Wiatrówki 47 i okolice

19.04 od godz. 8:00 do 12:00 w miejscowości Stróżna, budynek nr 202

22.04 od godz. 13:00 do 18:00 powiat krakowski Jerzmanowice: ul. Jana III Sobieskiego od 92 do 152, ul. Fiołkowa od ul. Sobieskiego do nr 46 i 41,

Sąspów 128B do 119A

12.04 od godz. 8:00 do 12:00

Sadowie ul. Kwiatowa

12.04 od godz. 8:00 do 13:00 Chrosna nr 176, 186, 167 oraz okolice w/w adresów

12.04 od godz. 8:00 do 13:00 Racławice Podskale

12.04 od godz. 8:00 do 14:00 Kopanka ulica Topolowa 13 do 53, Skawińska 213 oraz Ochodza ulica Wiślana 115 do 147.

12.04 od godz. 8:00 do 14:00 Kleszczów 26, 28, 106, 188

12.04 od godz. 8:00 do 14:00 Zabierzów ul. Rodziny Poganów od młyna w stronę Brzezia, Śliczna, Bociania

12.04 od godz. 8:00 do 14:00 Grabie / Pętla w kierunku Polanka

12.04 od godz. 8:00 do 17:00 Narama u. Graniczna, Kozierów ul. Pod Sosną, Nowowiejska, Pod Jesionami, Hejnalisty, Graniczna, Żerkowice ul. Pod Sosną, Graniczna

12.04 od godz. 9:00 do 10:00 Węgrzce ul. B4 od 1 do 15, ul. A9 od 23 do 45

12.04 od godz. 9:00 do 11:30

Morawica Wieś od strony Mnikowa

12.04 od godz. 10:00 do 12:30 Jerzmanowice ul: Widokowa

15.04 od godz. 8:00 do 14:00 Wola Radziszowska ulica Krakowska 108 do 14; 61 do 9; Kapelanka 4.

15.04 od godz. 8:00 do 17:00 Krzeszowice ul Szwedzka Droga, Rodzinna, Miękińska od strony Miękini, Miękinia Dzielnica Olkówki

16.04 od godz. 8:00 do 10:00

Zielonki UG, CH przy parkingu, Baranówny od 1 do 13, Paryska 2A, Krakowskie Przedmieście od 71 do 87 i od 96, do 116, Galicyjska 1 i 2, Bankowa od 18 do 38, ks. Zięby od 1 do 15 i od 2 do 10, Wyjazdowa 1 i 2, Gwizdałów 22, Rzyczyska 18

16.04 od godz. 8:00 do 13:00 Igołomia

16.04 od godz. 8:00 do 16:00

Liszki ul. Oświęcimska i Częstochowska przy rondzie

16.04 od godz. 8:00 do 16:00 Radziszów ulica Wytrzyszczek 22 do 30 i 25 do 49, 59 do 87, Kwiatowa 34 do 49A i 60, Pod Górą 13 do 33, Sądecka.

16.04 od godz. 9:00 do 16:00 Młodziejowice ul. Adwańców, Aleja Słońca, Słoneczne Wzgórza

17.04 od godz. 8:00 do 12:00 Świątniki Górne ulica Ekologiczna 3

17.04 od godz. 8:00 do 13:00 Dąbrowa Szlachecka ul. Długa, Spacerowa, Lipowiec od Wołowic do Olchowej, Miła, Wołowice ul. Podedwór, Promienna

17.04 od godz. 8:00 do 13:00 Wołowice ul. Beztroska 7

17.04 od godz. 10:00 do 17:00 Masłomiąca ulica Zielona, Choinkowa, Kościuszki

18.04 od godz. 8:00 do 12:00 Bosutów, ul. Wiśniowa 6, 6A i 8

18.04 od godz. 8:00 do 13:00

Radwanowice ul. 21 Lipca, Zawiła, Telenowskiej

18.04 od godz. 8:00 do 15:00 Wołowice Przebińdówka, Wyspa, Karasiówka, Zakracie, Podłężę Pichoniówka

18.04 od godz. 8:00 do 17:00 Rzeszotary ulica Żelichowskich 2 do 6 i 1 do 9, Groble 3 do 12, Zagrody 17A do 43 i 22 do 58, Łąkowa

18.04 od godz. 9:00 do 16:00

Rączna nr domów: 666, 671, 751 do 753, 824 do 837 oraz okolice w/w adresów

18.04 od godz. 10:00 do 17:00 Radziszów ulica Leniecka 37, dz. nr 1084/16

19.04 od godz. 8:00 do 13:00 Tenczynek W rejonie ulic: Krzeszowicka, Zielona, Ogrodowa, Józefa, Graniczna, Nowa, Rzeczna, Źródlana, Studzianki, Mała

23.04 od godz. 8:00 do 14:00 Zielonki ul. Gryczana 30, 30A, 32, 32A, 33, 35, 37, 37A, 39, 41, ul. Pękowicka 29, 61, 140, 184, 186A, 190A, 192, 198A, 200, 200A, od 202 do 202C, ul. Na Popielówkę 29, od 29A do 29I, 31, od 31 do 31I, od 33 do 35, od 43/1 do 43K/2, 44, 44A, 44B, 44C, 23(nowe osiedle), 25-25L (Słoneczna Popielówka), 1, 2, 3, 4 (budowa), kontenery S52, 7-7J, 9-9N, 11-11N.

30.04 od godz. 8:00 do 12:00

powiat limanowski w części miejscowości Kasinka Mała, osiedla: Muchówka, do Szarka, Do Cyrka, Ciężaki, i okolice, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

12.04 od godz. 7:30 do 8:30 w miejscowości Młyńczyska, osiedla: Działy, Pod Górą, Szałasio, Pod Modynią i okolice

12.04 od godz. 8:00 do 13:00 w części miejscowości Kasinka Mała, osiedla: Muchówka, do Szarka, Do Cyrka, Ciężaki, i okolice, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

12.04 od godz. 16:30 do 17:00 w miejscowości Żmiąca, osiedla: Granice, Na Pagórku, Łęg Zadziele i okolice

15.04 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Piekiełko, osiedle Wektorówka w kierunku Tymbarku

16.04 od godz. 8:00 do 14:00 w części miejscowości Laskowa, osiedla: Stryczkówka, oraz w stronę osiedla Jabłoniec, Zbójka, Rozumówka,

16.04 od godz. 9:00 do 14:00

w miejscowości Stronie, osiedla: Królówki, Rola w kierunku osiedli: Wolica, Niwka

17.04 od godz. 8:00 do 15:00 w części miejscowości Jodłownik, Wilkowisko, osiedla: Poddębie, Zadział, Mała Wieś, Brzezowa, i okolice

17.04 od godz. 9:00 do 14:00 powiat miechowski Zawiercie ul. Miodowa - Szkoła i Hala Sportowa

12.04 od godz. 8:00 do 13:00 Zawiercie ul. Niedziałkowskiego nr 27 oraz od nr 2 do nr 16 parzyste, Szymańskiego bloki od nr 1 do nr 10

16.04 od godz. 8:00 do 13:00 powiat myślenicki Sułkowice od stacji transformatorowej w dół ulica Wolności do skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia, ulicą Kowalską , ulica Wyzwolenia, Firma Juco

12.04 od godz. 7:30 do 16:00 w miejscowości Skomielna Biała, osiedla: Pachurówka, Jąkowa, Biedroniowa i okolice

12.04 od godz. 8:00 do 14:30

Głogoczów działka 1200/4, 1199/3, budynek 143A, dz. 1199/5, dz. 1200/3 ….

12.04 od godz. 8:30 do 16:00 Sułkowice ulica Wolności od stacji transformatorowej w kierunku Jasienicy

15.04 od godz. 7:30 do 16:00 Jawornik kierunek Rudnik

15.04 od godz. 8:30 do 16:00 Trzebunia za drogę i rzekę kierunek Więciorka

16.04 od godz. 8:00 do 14:30 w miejscowości Tenczyn, role: Kołodziejowa, Łęgowa, Szczerbułowa, Wawrzyńcowa i okolice

16.04 od godz. 8:00 do 16:00 Polanka kaplica kierunek Jawornik i Burda

18.04 od godz. 8:30 do 16:00 Głogoczów kierunek Czarny Las i dwa budynki 1019A i następny za nim budynek na działce 1898/8

19.04 od godz. 8:30 do 15:00 Zawada Kopań

27.04 od godz. 7:00 do 14:30

Poznachowice Szklarnia

24.06 od godz. 8:00 do 16:00

w miejscowości Lubień role Susiowa, Pustelnikowa, Pustki, Karpieńcowa i okolice.

19.01 od godz. 13:00 do 15:30 powiat nowosądecki w miejscowości Stańkowa, osiedla: Góry, Zimna Woda, Łaziska, Zadziele Stańkowskie i okolice

12.04 od godz. 7:30 do 16:30 w miejscowościach: Stańkowa, Wronowice, Łyczanka i Żbikowice od strony Wronowic

12.04 od godz. 7:30 do 9:00 w miejscowości Gródek, do "góry" w kierunku Ropskiej Góry i w "dół "w kierunku Sośnia

12.04 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Obidza, osiedla: Do Krzysia, Suche, Stece, Majdan, Tobiaszówka Nowa Wieś, Wyrwanówka, Dychały i okolice

12.04 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowościach: Marcinkowice, od Zespołu Szkół w kierunku: Klęczan i Cmentarza oraz Klęczany od strony Marcinkowic

12.04 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Obidza, osiedla: Zagóra, Chałupina i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

12.04 od godz. 8:00 do 9:00

Schronisko na Przehybie i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

12.04 od godz. 8:00 do 8:30 w Krynicy-Zdroju, ulice: Tysiąclecia, Jastrzębia, Popiełuszki wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

12.04 od godz. 8:30 do 9:30 w miejscowości Florynka, budynki numery: 430, 440, 447, 453, 454 i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 20725, 24973, 24974, 20738

12.04 od godz. 9:00 do 12:00 w miejscowościach: Gródek, budynki numery: 166, 167, 168, 169, 242, 332, Grybów, ul. Sośnie Górne, budynek nr 32 i okoliczne

12.04 od godz. 11:00 do 14:00 w miejscowości Obidza, osiedla: Zagóra, Chałupina i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

12.04 od godz. 13:00 do 14:30

w Krynicy-Zdroju, ulice: Tysiąclecia, Jastrzębia, Popiełuszki wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

12.04 od godz. 13:00 do 14:30

w miejscowości Wawrzka, budynki numery: 84, 98, 103, 104, 124 i sąsiednie

12.04 od godz. 13:00 do 16:00 w miejscowościach: Stańkowa, Wronowice, Łyczanka i Żbikowice od strony Wronowic

12.04 od godz. 15:00 do 16:30 Schronisko na Przehybie i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

12.04 od godz. 15:00 do 15:30 w miejscowości Łabowa, budynki numery: 251, 251A, 293 i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 1437, 1765, 1766, 24100, 24101

13.04 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Marcinkowice, budynki numery: 480, 533, 582 i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 5526, 6787, 23119

15.04 od godz. 7:00 do 13:00 w miejscowości Chełmiec, ulice: Leśna, Boczna, część: Podgórskiej, Węgrzynek, Batalionów Chłopskich wraz z przyległymi oraz Biczyce Górne od strony Leśnej- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

15.04 od godz. 7:30 do 8:00

w miejscowości Chełmiec, ulice: Leśna, Boczna, część: Podgórskiej, Węgrzynek, Batalionów Chłopskich wraz z przyległymi oraz Biczyce Górne od strony Leśnej- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

15.04 od godz. 13:00 do 13:30 w miejscowości Dąbrowa, budynek nr 145

16.04 od godz. 7:00 do 12:00 w miejscowości Barcice, ulica Wirmańskiego osiedla: Zabronie, Pierzwia, Głucha Dolina oraz cześć osiedli: Kliny, Grabowce, Skrajnia i okolice

16.04 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Gródek, osiedla: Obrzutówka, Morańdówka, Michałówka, Syskówka, Dorolówka, Kochanówka, Pagórek i okolice

16.04 od godz. 8:00 do 11:00 w części miejscowości Jamnica, od okolic Krzyża w kierunku Nowego Sącza

16.04 od godz. 8:00 do 14:00

w miejscowości Piwniczna-Zdrój, ulice: Gąsiorowskiego, Daszyńskiego od Krynickiej do Węgierskiej, Węgierska, Szczawnicka i Słoneczna od strony Daszyńskiego, Łazy i Zapotok od strony Węgierskiej wraz z przyległymi

16.04 od godz. 8:00 do 15:00

w miejscowościach: Nawojowa, ulice: Podkamienne i Zagórze od strony Żeleźnikowej wraz z przyległymi oraz Żeleźnikowa Mała od strony Nawojowej

16.04 od godz. 9:00 do 13:00 w części miejscowości Młodów- okolice stacji PKP po obu stronach drogi oraz budynki w kierunku Rytra

16.04 od godz. 11:00 do 13:00 w części miejscowości Rytro, od boiska sportowego do Willi Poprad oraz okolice Urzędu Gminy

17.04 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Chełmiec, ulice: Szeroka od Papieskiej do ulicy Szeroka Oaza, Kwiatowa, Ogrodowa, Rolna wraz z przyległymi

17.04 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Gołkowice Górne, od okolic Orlika do granicy ze Skrudziną

17.04 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Jazowsko- okolice cmentarza i Firmy Vitahum

17.04 od godz. 8:00 do 14:00

w części miejscowości Rytro- okolice cmentarza, osiedla: Majchry, Połom Niżna, Połom Wyżna i sąsiednie

17.04 od godz. 11:00 do 14:00 w miejscowości Podrzecze, budynki położone pomiędzy osiedlami: Tłoki, Równia

18.04 od godz. 8:00 do 12:00 w miejscowości Piwniczna-Zdrój, osiedle Latawcowa i okolice

18.04 od godz. 8:00 do 14:00 w części miejscowości Kąclowa, budynki od Remizy w kierunku Tartaku po obydwu stronach drogi głównej

18.04 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Kąclowa, od Remizy w kierunku Tartaku po obydwu stronach drogi głównej

18.04 od godz. 8:00 do 14:00

w miejscowości Tylicz, ul. Pułaskiego, budynki numery: 23, 47, 48, 51, 52, 53, 70 i sąsiednie

18.04 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowości Gostwica, budynki położone pomiędzy osiedlem Kwasowiec a miejscowością Brzezna

18.04 od godz. 9:00 do 15:00

w miejscowości Powroźnik, budynek nr 54 i sąsiednie- zasilane ze złącza kablowego nr 13248

19.04 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Siołkowa, budynki zasilane ze złącza kablowego nr 15302- okolice numeru 543

23.04 od godz. 10:30 do 14:00 w miejscowości Kąclowa, budynki numery: 548, 563 i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 670, 958, 13889

24.04 od godz. 13:00 do 18:00 w miejscowości Kąclowa, budynek nr 629

25.04 od godz. 8:30 do 12:00 w miejscowości Ptaszkowa, budynki numery: 936, 937, 938

26.04 od godz. 8:00 do 13:00 powiat nowotarski w miejscowości Podwilk, od numeru 397 do 399

12.04 od godz. 8:00 do 12:00 w miejscowości Ciche, budynki numery: od 195 do 250- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

12.04 od godz. 8:00 do 9:00

w miejscowości Jabłonka, ul. Marty Jabłońskiej, budynek zasilany ze złącza kablowego nr 20935- okolice adresu: Energetyków 16

12.04 od godz. 9:00 do 12:00 w miejscowości Ciche, budynki numery: 263C, 263D i okoliczne

12.04 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Czerwienne, od numeru 178 do 190A

12.04 od godz. 9:00 do 17:00 w miejscowości Ciche, budynki numery: od 195 do 250- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

12.04 od godz. 14:00 do 15:00 w miejscowości Szaflary, ulice: Suskiego od numeru 163 do 169A, Ogrodowa od numeru 12j do 44, Rola Galicowa, numery: 54, 56 i okoliczne

15.04 od godz. 8:00 do 13:00

w miejscowości Szaflary, ul. Polna, budynki numery: 15F, 33, 39A, 45 i sąsiednie

15.04 od godz. 8:30 do 14:00

w miejscowości Czorsztyn, ul. Wronina od strony Jeziora

15.04 od godz. 8:30 do 15:00 w miejscowości Szczawnica, ul. Główna, budynki numery: 284, 286, 328, 342 i okoliczne

16.04 od godz. 8:30 do 14:00 w miejscowości Czorsztyn, ul. Wronina od strony Krośnicy

16.04 od godz. 9:00 do 15:00 w miejscowości Sieniawa, role: Łajkówka, Ferkówka i okolice

18.04 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Szczawnica, ulice: Staszowa, Sopotnicka wraz z przyległymi

18.04 od godz. 8:00 do 14:00 na granicy miejscowości: Ratułów, Czerwienne, osiedle Bachledówka i okolice

18.04 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Sieniawa, role: Łajkówka, Ferkówka, Pytlówka, Rusnakówka, Gaplówka, Martaużówka i okolice

18.04 od godz. 11:30 do 16:00 w miejscowości Szczawnica, ulice: Staszowa, Sopotnicka wraz z przyległymi

19.04 od godz. 8:00 do 14:00

powiat olkuski Osiek 238A

12.04 od godz. 7:00 do 14:00 Olkusz ulice: Żuradzka do nr 16A, Dąbrowskiego 7-13, Szpitalna do nr 26, Krakowska, Rynek do nr 11, Gęsia

14.04 od godz. 7:00 do 11:00 Laski ul Leśna, Główna 18 - 41

15.04 od godz. 11:00 do 15:00 Laski ul. Sławkowska, Błędowska, Leśna, Główna, Bolesławska do nr 29, Laski Oczyszczalnia Ścieków

16.04 od godz. 12:00 do 16:00 powiat oświęcimski Rajsko ulica Obrocznia złącze kablowe ZK963 Korczaka.

12.04 od godz. 8:00 do 14:00 Brzezinka ulica Wiślana, Olchowa, Zielona, Chropań, Niwy.

16.04 od godz. 8:00 do 17:00

Kęty ulica Fabryczna.

17.04 od godz. 8:00 do 13:00 Witkowice ulica Kanada, Granica.

17.04 od godz. 8:00 do 14:00 Gorzów ulica Oświęcimska 58E, 58F, 58G, 58H.

17.04 od godz. 8:30 do 14:00

Oświęcim ulica Zjazdowa złącza kablowe numer ZK510700, ZK316266, ZK316746, ZK316753, ZK313340, ZK510704 i ZK631108 Ogródki Działkowe.

17.04 od godz. 8:30 do 14:00 Zator ulica Jaśminowa, Bugajska, Reymonta 2, 5,7, Brzozowa, Wyspiańskiego 11.

18.04 od godz. 8:00 do 15:00 Rajsko ulica Legionów 94, 96, Żołnierzy Września, Ogrody, Pszczyńska.

18.04 od godz. 8:30 do 14:00 Kęty ulica Ogrodowa, Wszystkich Świętych, Cmentarna.

19.04 od godz. 8:00 do 13:00 Bulowice ulica Stara Droga.

19.04 od godz. 8:00 do 13:00 Laskowa ulica Zdrojowa, Bukowa, Siewna, Na Wzgórzu, Za Mostkiem, Zgody, Źródlana, Pagórkowa.

19.04 od godz. 8:00 do 15:00 powiat suski w miejscowości Osielec, role: Wronkowa, Niziołówka i okolice

12.04 od godz. 8:00 do 16:00 Budzów osiedle Nowakówka, Buktówka.

12.04 od godz. 9:00 do 13:00

w miejscowości Toporzysko, osiedle Kozowa i okolice

15.04 od godz. 8:00 do 12:00 powiat tarnowski Lisia Góra - Firma kurierska DPD

12.04 od godz. 8:00 do 13:00 WIERZCHOSŁAWICE działka nr 188/10

15.04 od godz. 9:00 do 14:00 MIEJSCOWOŚĆ BOBROWNIKI MAŁE od stacji przy wale w kierunku stadionu

16.04 od godz. 8:00 do 10:00 MIEJSCOWOŚĆ BOBROWNIKI MAŁE od stacji przy wale w kierunku stadionu i sklepu.

16.04 od godz. 8:00 do 12:00 Janowice Grzywna

17.04 od godz. 8:00 do 14:00 Odporyszów - ulice: Jana Pawła II, Żwiernik, Misjonarska, Księdza Szlęzaka, 3-go Maja, Akacjowa, Jana Wnęka, Krótka, Poprzeczna, Zarzecze, Żabieńska - okolice Cmentarza

TRAK5129 EF Odporyszów 1, TRAK5130 EF Odporyszów 2

17.04 od godz. 8:30 do 14:00

Odporyszów - ulice: Jana Pawła II, Zwiernik, Misjonarska, Księdza Szlęzaka, 3-go Maja, Akacjowa, Jana Wnęka, Krótka, Poprzeczna, Zarzecze, Żabieńska - okolice Cmentarza oraz farma fotowoltaiczna Odporyszów 1 i 2 TRAK5129 i TRAK5130.

17.04 od godz. 8:30 do 14:00

Buchcice przy drodze na Łowczów, okolice dworu

18.04 od godz. 8:00 do 14:00 Czermna - Działki, Przydole, za Rzeką

18.04 od godz. 9:00 do 13:00 Niedomice - okolice Hotelu Gospoda Szlachecka

19.04 od godz. 8:30 do 15:00 powiat tatrzański w miejscowości Leśnica, ulice: Stefany oraz Szkolna od strony ulicy Stefany wraz z przyległymi

12.04 od godz. 8:30 do 14:00 w miejscowości Zakopane, ul. Kuźnice, od numeru 3 do 8A

15.04 od godz. 10:00 do 12:00 w miejscowości Kościelisko, ul. Rysulówka, od numeru 1 do 32A- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

16.04 od godz. 8:00 do 17:00 w miejscowości Witów, od numeru 20A do 47

16.04 od godz. 8:30 do 14:00 w miejscowości Białka Tatrzańska, ul. Środkowa, od numeru 300 w kierunku rzeki Białka do numerów: 313C i 295

17.04 od godz. 8:30 do 13:00

w miejscowości Witów, od numeru 158 do 182A

17.04 od godz. 8:30 do 14:00 w miejscowości Białka Tatrzańska, ul. Grapa od strony Gronia

17.04 od godz. 8:30 do 14:00 w miejscowości Białka Tatrzańska, ul. Środkowa, od numeru 303 do okolicy skrzyżowania z ulicą Pod Grapę

17.04 od godz. 12:00 do 17:00 w miejscowości Białka Tatrzańska, ul. Środkowa, od numeru 300 w kierunku potoku Czerwonka do numerów: 311A, 285B

18.04 od godz. 8:30 do 10:00

w miejscowości Białka Tatrzańska, ul. Środkowa- Sklep Biedronka

18.04 od godz. 10:00 do 12:00 w miejscowości Białka Tatrzańska, ul. Środkowa, od numeru 273 do 299 wraz z przyległymi

18.04 od godz. 12:00 do 15:00 w części miejscowości Zakopane, ulice, numery: Oberconiówka od 24 do końca, Mrowce od 31 do Końca, i okolice

19.04 od godz. 9:00 do 16:00

powiat wadowicki Babica ulica Górska od numerów 33, 35 i i 64 oraz sąsiednich do numerów 98, 100 i 73 oraz sąsiednich.

12.04 od godz. 8:30 do 14:00 Roczyny ulica Cyprysowa, Bielska od numeru 1 do 44.

15.04 od godz. 8:00 do 11:00 Mucharz numery 192, 301, 72, 190, 67, 230, 75, 334, 78, 82, 182, 258, 385, 86, 90, 91, 241, 411, 406 oraz sąsiednie.

15.04 od godz. 9:00 do 13:00 Brody odbiorcy wzdłuż drogi krajowej po stronie południowej od numerów 556, 568, 640 i 670 oraz sąsiednich do numerów 227 i 501, stacja paliw oraz producent mebli Markat.

25.04 od godz. 8:30 do 14:30 Łękawica 175 i sąsiednie. Zagórze numery 9, 10, 216, 11, 14, 15, 78 i sąsiednie.

26.04 od godz. 9:00 do 12:00

Podolany od okolic posesji nr 62 i 120 oraz okolic posesji numer 67 i 71, dalej na północ aż do granicy z Polanką Hallera. Leńcze okolice posesji numer 374 i 269.

23.09 od godz. 8:30 do 14:00 Kalwaria Zebrzydowska ulica Świętego Floriana od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do torów PKP, Królowej Jadwigi, Szewska, Podlesie od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do torów PKP.

4.08 od godz. 9:00 do 11:00

powiat wielicki Wiatowice w kierunku Krakuszowic

12.04 od godz. 8:00 do 16:00 Niepołomice ul. Fabryczna

13.04 od godz. 8:00 do 11:00 Brzezie od Cmentarza w kier. Kościoła

15.04 od godz. 8:00 do 12:00 Łazany w kierunku Sułkowa

16.04 od godz. 7:00 do 8:00 Łazany w kierunku Sławkowic

16.04 od godz. 7:00 do 17:00

Łazany w kierunku Trąbek i Jawczyc

16.04 od godz. 8:00 do 16:00 Łazany w kierunku Sułkowa

16.04 od godz. 16:00 do 17:00 Brzezie ul. Wołowa, Smutna, Wesoła

17.04 od godz. 8:00 do 14:00 Raciborsko w kierunku Mietniowa

18.04 od godz. 7:00 do 8:00 Zabierzów Bocheński 631

18.04 od godz. 7:30 do 14:00 Raciborsko w kierunku Grajowa i Sierakowa.

18.04 od godz. 8:00 do 16:00 Niepołomice ul. Boczna nr. 18, 20, 30,3 2

18.04 od godz. 10:00 do 15:00 Raciborsko w kierunku Mietniowa

18.04 od godz. 16:00 do 17:00 Wola Batorska

19.04 od godz. 7:30 do 9:00 Wola Batorska

19.04 od godz. 12:00 do 14:00

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

ZOBACZ KONIECZNIE Wstyd! W tych dużych miastach nie ma kolei

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!