Wyłączenia prądu w małopolskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 23.05

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w małopolskim 23.05? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 23.05 w małopolskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w małopolskim.

Gdzie obecnie (23.05 6:04) nie ma prądu w małopolskim?

powiat tarnowski Przepalona wkładka bezpiecznikowa - MIEJSCOWOŚĆ ZABAWA OD WAŁ RUDY od 23.05 godz. 4:59 do 24.05 godz. 0:00

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków Kraków ul. Hektar, Sawy-Calińskiego

23.05 od godz. 8:00 do 16:00 Kraków ul. Dobrego Pasterza 8, 12, 14, 16, 18, 20 i 24 oraz ul. Dominikanów 2, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24 i 31.

24.05 od godz. 8:00 do 16:00 Kraków ul. Szwoleżerów 28, ul. Sokołowskiego 19, ul.

Ptasia 2B, C, D, E oraz 2A-20, ul. Mieszka I od1-15 i od: 2-14 oraz okolice w/w adresów

28.05 od godz. 7:00 do 14:30 Kraków ulica Libertowska 1B, 3 do 22 oraz Libertów ulica Szlachecka 1 do 23, Zgodna 130,132.

28.05 od godz. 8:00 do 15:00

Kraków ul. Aleksandrowicza od ul. Niewodniczańskiego do nr 15 oraz 16c

28.05 od godz. 8:00 do 16:00 Kraków ul. Tokarzewskiego, Deszczowa, Szymańskiego

28.05 od godz. 8:00 do 14:00 Kraków ul. Tokarzewskiego, Deszczowa, Szymańskiego

29.05 od godz. 8:00 do 14:00 Nowy Sącz w miejscowości Nowy Sącz ulica Lwowska budynki numery od okolic 265C wzdłuż drogi do okolic numeru 325 wraz z przyległymi, przysiółek Obłazy, w Piątkowej osiedla: Góra, w Mystkowie osiedla: Pod Lasem, Podmystków i okoliczne.

27.05 od godz. 11:00 do 14:00 w Nowym Sączu ulica Grunwaldzka numery: 156C, 156D, 158C, 158D, 158E i okolice.

28.05 od godz. 7:00 do 12:00

w Nowym Sączu ulice: Jana Pawła od okolic numeru 39 do okolic numeru 65, część ulicy Nadbrzeżna od numery 1 do numeru 5 wraz z okolicznymi.

28.05 od godz. 8:00 do 14:00

w Nowym Sączu ulice: Botaniczna, Falkowska od skrzyżowania z Botaniczną do okolic numeru 51, Wieniawy Długoszewskiego numer 123 wraz z okolicznymi.

29.05 od godz. 9:00 do 11:00 w Nowym Sączu ulica Falkowska numery: nr 26, 28, 30, 43, budynki zasilane za złącza kablowego 18216 i okoliczne.

29.05 od godz. 9:00 do 16:00 Tarnów Tarnów, ul. Godawskiego, Batalionów Chłopskich, Wiciarzy, Kasprzyków 34-38A

27.05 od godz. 8:00 do 14:00 powiat bocheński Łapczyca, wieś kierunek Moszczenica, przysiółek Przyłanki

23.05 od godz. 8:00 do 10:00 Stary Wiśnicz, wieś – kierunek od firmy Granit-pol w stronę Kobyla

23.05 od godz. 8:00 do 12:00 Stary Wiśnicz, od szkoły wzdłuż drogi w kierunku sklepu Centra, Klub Malucha, Izba Regionalna

23.05 od godz. 11:00 do 15:00

Bochnia ulice : Grodeckiego , Rejtana , Staszica - Cukiernia tradycyjna 24.05 od godz. 8:00 do 14:00 Bochnia ulica Staszica - nowe osiedle

24.05 od godz. 8:30 do 9:30 Bochnia ulica Staszica - nowe osiedle

24.05 od godz. 13:30 do 15:00 Rzezawa ulica Lipowa 25

27.05 od godz. 8:00 do 12:00 Bochnia ulice : Strzelecka do skrzyżowania z Dołuszycką , Dołuszycka w kierunku obwodnicy 27.05 od godz. 8:00 do 14:00 Bochnia ulice : Strzelecka do skrzyżowania z Dołuszycką , Dołuszycka w kierunku obwodnicy

27.05 od godz. 8:00 do 14:00

Bochnia ulica Witolda Pileckiego 16 i dz. 2870/32 28.05 od godz. 8:00 do 14:00 MIEJSCOWOŚĆ BOCHNIA ULICE: ZALESIE DOLNE, DĄBROWSKIEGO, HOSZARDA, GOSLARA, DEMBOWSKIEGO, WYBICKIEGO

28.05 od godz. 8:00 do 14:00

MIEJSCOWOŚCI BOCHNIA ULICE SIENKIEWICZA, SĄDECKA, WĘGIERSKA, WIDOK, UZBORNIA, ZALESIE DOLNE, DĄBROWSKIEGO, CZYŻEWICZA

29.05 od godz. 8:00 do 14:00 Bochnia ulice: Krzęczków , Ogrodowa

3.06 od godz. 8:00 do 11:00 Chełm wieś , budynki od stacji transformatorowej do Kościoła i dalej wzdłuż drogi do cmentarza parafialnego

3.06 od godz. 11:30 do 14:00 powiat brzeski MIEJSCOWOŚCI JADOWNIKI CZĘŚĆ ULICY PODGÓRSKIEJ

24.05 od godz. 8:00 do 15:00 Brzesko ulice : Partyzantów , Garbarska - sklep Spar , firma MDS Klimatyzacja 27.05 od godz. 9:00 do 12:00 powiat chrzanowski Kwaczała Ul: Krakowska, Kwiatowa, Lazurowa, Różana, Polna

23.05 od godz. 8:00 do 14:00 Klucze ul. Jurajska, Rabsztyńska 38-58

24.05 od godz. 8:00 do 13:00 Babice ul 3-go Maja, Kwaczała 3-go Maja, Krakowska, Lazurowa, Makowa, Liliowa, Jaśminowa, Słoneczna, Chabrowa, Konwaliowa, Łazek, Malwy, Sportowa, Różana, Wrzosowa, Sportowców

24.05 od godz. 8:00 do 14:00

Trzebinia ulice: Grunwaldzka, Sportowa

24.05 od godz. 8:00 do 14:00 Trzebinia ulice: Grunwaldzka 69

27.05 od godz. 8:00 do 12:30 Psary ulice: Ostra Góra 42c

28.05 od godz. 8:00 do 13:00 Wolbrom ul Wyzwolenia

29.05 od godz. 7:00 do 14:00 Poręba Żegoty ul. Belwender, Irysowa, Anielic, Sienna, Saska, Przy Galerii, Kasztelańska, Szembeków, Pod Dębami, Za Dworem, Św. Marcina, Szwaby, Krucza, Brodła cała miejscowość

3.06 od godz. 8:00 do 10:00

Poręba Żegoty Ul: Belwender, Irysowa, Anielic, Sienna, Saska, Przy Galerii, Kasztelańska, Szembeków, Pod Dębami, Za Dworem, Św. Marcina, Szwaby, Krucza,

4.06 od godz. 8:00 do 14:00 Poręba Żegoty ul. Belwender, Irysowa, Anielic, Sienna, Saska, Przy Galerii, Kasztelańska, Szembeków, Pod Dębami, Za Dworem, Św. Marcina, Szwaby, Krucza, Brodła cała miejscowość

5.06 od godz. 8:00 do 10:00

Grojec ul. Pańska, Głowackiego, Łąkowa, Polec, Kręta, Sobieskiego, Rolna, Pasternik. Łączna, Ruczaj, Zawiła

5.12 od godz. 8:00 do 11:00 Chrzanów ul. Grunwaldzka 12, 14a,

5.06 od godz. 8:00 do 16:00 Mirów Ul: Wojtyły, Św. Barbary, Bajeczna, Strug, Edukacyjna, Tęczowa, Piaseczna

5.12 od godz. 8:00 do 14:00 powiat dąbrowski Oleśnica - od strony Wielopola

23.05 od godz. 9:00 do 14:00 powiat gorlicki w miejscowościach: Kobylanka od strony Dominikowic oraz Dominikowice od strony Kobylanki- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

28.05 od godz. 7:00 do 8:00 w miejscowościach: Kobylanka, od strony Dominikowic, numeru 211 kolejno kierunek Kościół do sklepu, numeru 210, Dominikowice, od numerów: 475, 640, 2, 6 kolejno kierunek Rozbój do numeru 252 oraz kierunek Kościół do numeru 70 i okoliczne

28.05 od godz. 8:00 do 15:00

w miejscowościach: Kobylanka od strony Dominikowic oraz Dominikowice od strony Kobylanki- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

28.05 od godz. 15:00 do 16:00 powiat krakowski Zaborze III od numeru 32 do 34m

23.05 od godz. 8:00 do 12:00 Wawrzeńczyce Stacja trafo - kolonia "Podgaje", obok boiska sportowego

23.05 od godz. 8:00 do 13:00 Pękowice ul. Ojcowska, Stroma, Łąkowa, Na Wzgórzu, Wierzbowa, Stroma, Wąska oraz okolice w/w adresów

23.05 od godz. 8:00 do 14:00

Przybysławice: ul. Pogodna od 9 do końca i od 24 do końca, ul. Muzyczna, ul. Na Chochół od 64 do końca i od 47 do końca

23.05 od godz. 8:00 do 15:00 Michałowice ul. Widokowa

23.05 od godz. 8:00 do 16:00 Rzeszotary ulica Pod Dębiną 4-7,9,11-15,17-19,21,22,28;Walentego cała, Świętojańska 6,Zielińskiego 161,171,173,175,177.

23.05 od godz. 8:00 do 16:00

Maciejowice, Baranówka ul. Piękna, Ugorek, Serdeczna, Imprezowa, Sympatyczna,

24.05 od godz. 8:00 do 10:00 Zaborze od jednostki wojskowej

27.05 od godz. 8:00 do 11:00 Brzezie ul. Rzeczna, Szlachecka od Kluczwody w kier. Modlniczki, ul. Szlachecka RAFFA oraz okolice w/w ulic

27.05 od godz. 8:00 do 14:00 Zalas Ul. Gancarska, Słoneczna, Piaskowa, Krótka, Cicha

27.05 od godz. 8:00 do 14:00 Stacja trafo 2894 Wawrzeńczyce - stara wieś

27.05 od godz. 8:00 do 15:00 Wawrzeńczyce Stara Wieś

27.05 od godz. 8:00 do 15:00 Zaborze od jednostki wojskowej w kier.PKP

27.05 od godz. 8:00 do 18:00 Libertów ulica Zgodna 116,122,128,135 do 183, 130 do 132, Borowa 2, Olszyńska 2 do 6

28.05 od godz. 7:00 do 8:00 Czechy Kolonia

28.05 od godz. 8:00 do 12:00

Zalas Ul: Siudy, Mari Magdaleny, Gawlikowskiego, Na Górkę, Dudziewicza, Windaka

28.05 od godz. 8:00 do 14:00 Giebułtów ul. Jana Karcza przy Częstochowskiej, Modlnica ul. Plac Wspólnoty, Spokojna, Słoneczna, Kasztanowa, Częstochowska od Szyc do Św. Wojciecha, Szyce ul. Słoneczna, Dobrosąsiedzka, Jesionowa, Olkuska od Ogrodowej do Modlnicy, Wilcze Doły, Zakątek Podróżnika, Plac Wspólnoty

28.05 od godz. 8:00 do 17:00 Tomaszowice ul. Za Stodołami, Brzozowa, Spokojna, Krakowska od Ujazdowskiej do Skotnickiej, OSP, Klinika Stomatologii, Ujazdowska 1,2,3

28.05 od godz. 8:00 do 17:00

Przybysławice ul. Pogodna od nr 9 do końca, i od 24 od końca, ul. Muzyczna, ul. Na Chochół od 17 do Końca i od 46 do Końca, Garliczka nr 36, 38, 48, 50

28.05 od godz. 8:00 do 18:00 Libertów ulica Zgodna 116,122,128,135 do 183, 130 do 132, Borowa 2, Olszyńska 2 do 6

28.05 od godz. 14:00 do 16:00

Zabierzów ul: Śląska-koło stacji paliw, Mostowa, Spokojna, Poziomkowa koło stacji paliw, Stacja Paliw-SUPRA oraz okolice w/w ulic

29.05 od godz. 8:00 do 12:00 Zalas Ul: Kopalniana, Bukowa, Tataruchy

29.05 od godz. 8:00 do 14:00 Michałowice ul. Smolna, Rzemieślnicza, Cichy Kącik, Krakowska

29.05 od godz. 8:00 do 16:00 Wilczkowice ul. Krakowska, Wola Więcławska ul. Krakowska, Zerwana ul. Krakowska, Zbożowa

29.05 od godz. 8:00 do 16:00 Michałowice ul. Smolna, Lipowiec, Wilczkowice ul. Smolna, Jaworowa

29.05 od godz. 8:00 do 16:00 Brzezie ul. Łąkowa 28

29.05 od godz. 10:00 do 17:00 Zielonki ul. Gryczana 30, 30A, 32, 32A, 33, 35, 37, 37A, 39, 41, ul. Pękowicka 29, 61, 140, 184, 186A, 190A, 192, 198A, 200, 200A, od 202 do 202C, ul. Na Popielówkę 29, od 29A do 29I, 31, od 31 do 31I, od 33 do 35, od 43/1 do 43K/2, 44, 44A, 44B, 44C, 23(nowe osiedle), 25-25L (Słoneczna Popielówka), 1, 2, 3, 4 (budowa), kontenery S52, 7-7J, 9-9N, 11-11N.

30.04 od godz. 8:00 do 12:00

Zagacie Bańdy, Pod Górkami, Tałachy, Podskale, Kucie, Grzesiaki, Oczkosie, Nowa Wieś Szlachecka od ul. Lisieckiej w kierunku Zagacia, Dąbrowa Szlachecka Kukułówka, Wołowice Podzagacie, Czworak, Podedwór, Skotnia, Karasiówka, Przebińdówka, Krzemiennik, Komalówka, Dziadówka

22.11 od godz. 7:00 do 9:00

Zagacie Bańdy, Pod Górkami, Tałachy, Podskale, Kucie, Grzesiaki, Oczkosie, Nowa Wieś Szlachecka od ul. Lisieckiej w kierunku Zagacia, Dąbrowa Szlachecka Kukułówka, Wołowice Podzagacie, Czworak, Podedwór, Skotnia, Karasiówka, Przebińdówka, Krzemiennik, Komalówka, Dziadówka

22.11 od godz. 17:00 do 19:00 powiat limanowski w miejscowościach: Chyszówki oraz Słopnice od strony Chyszówek- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

23.05 od godz. 7:30 do 9:30 w miejscowości Stare Rybie, od okolic Wiejskiego Domu Kultury w kierunku Rdzawy, osiedle Jasiurówka i okolice

23.05 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowościach: Chyszówki, osiedla: Zaświercze, Zawady, Tokarzówka, Zaprzylasek, Słopnice, osiedla: Przysłop, Proroki, Nowiny i okolice

23.05 od godz. 8:00 do 19:00

w miejscowości Młynne przysiółek Podlas wraz z okolicznymi, w miejscowości Laskowa przysiółek Załpa od strony Młynnego.

23.05 od godz. 9:00 do 14:30 w miejscowościach: Chyszówki oraz Słopnice od strony Chyszówek- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

23.05 od godz. 18:00 do 20:00 w miejscowości Mszana Górna osiedla: Majerany, Krupy, Bielaki, Malce, Capki, Dudziki, Jackowce, Książe i okolice.

24.05 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Półrzeczki osiedle Zarębek budynki numery: 108, 116, 117, 169, 172, 195, 223 i okoliczne.

27.05 od godz. 9:30 do 13:30 w całej miejscowości Lubomierz

28.05 od godz. 6:00 do 8:00 w miejscowości Żmiąca osiedla: Oślak, Osikówka i okoliczne.

28.05 od godz. 8:30 do 10:30 w miejscowościach: Młynne, osiedle Stronie w kierunku Łososiny Górnej oraz Łososina Górna, osiedla: Chomranie, Zagórze i okolice

28.05 od godz. 9:00 do 14:00

w miejscowości Żmiąca osiedla: Korab, Oślak, Szałas, Osikówka i okolice.

28.05 od godz. 10:30 do 13:00

w całej miejscowości Lubomierz

28.05 od godz. 17:00 do 19:00 w miejscowości Kamienica, osiedla: Niwa, Łaziska, Zawiersze, Zagródki i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

29.05 od godz. 7:00 do 8:00 w miejscowości Młynne osiedla: Bania, Gwizdówka, Jeziora, Zadzielec i okolice.

29.05 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Kamienica, osiedla: Niwa, Łaziska, Zawiersze, Zagródki i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

29.05 od godz. 14:00 do 16:00 w miejscowości Laskowa osiedla: Danielówka, Jelonkówka i okoliczne.

29.05 od godz. 15:00 do 19:00 powiat miechowski Zawiercie ul. Huldczyńskiego nr 11, 14, 22.

23.05 od godz. 8:00 do 13:00 Cisowa ul. Cisowa od nr 1 do nr 19A

24.05 od godz. 8:00 do 14:00

Ciągowice ul. Zwycięstwa

27.05 od godz. 8:00 do 13:00 Mrzygłód ul. Kopalnia

28.05 od godz. 8:00 do 13:00 Ciągowice ul. Zwycięstwa, Leśna, Górna, Wolności od nr 1 do nr 15, Tuwima, Kopalniana, 1-go Maja, Krótka, Ogrodowa, Zielona, Zacisze

28.05 od godz. 8:00 do 13:00 powiat myślenicki Czechówka kierunek Zaruski, wyciąg narciarski

23.05 od godz. 8:30 do 17:00 stacja 3565 Więciórka Kościół obwód niskiego napięcia kierunek Tokarnia

24.05 od godz. 8:00 do 14:30 Rudnik od stacji 32911 w kierunku Grajowa

24.05 od godz. 8:00 do 16:00 Zasań stacja 32637, obwód nN nr.3 budynek: Zasań dz. 319/13

24.05 od godz. 9:00 do 12:00 Bęczarka kierunek Krzywaczka i Bęczarka centrum

27.05 od godz. 9:00 do 16:00 Zawada kierunek Stolarnia i kierunek Borzęta

28.05 od godz. 8:00 do 16:00

Myślenice ul. Mickiewicza 1, ul. Słowackiego 28, 26, 26A, 30, ul. Matejki 2, 2A.

28.05 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowości Skomielna Biała- okolice: Stacji Paliw Orlen, Wulkanizacji

29.05 od godz. 8:00 do 10:00 Zawada Kopań

27.04 od godz. 7:00 do 14:30 Poznachowice Szklarnia

24.06 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Lubień role Susiowa, Pustelnikowa, Pustki, Karpieńcowa i okolice.

19.01 od godz. 13:00 do 15:30 powiat nowosądecki w miejscowości Gostwica osiedle Zagrody, okolice szkoły podstawowej w kierunku Długołęki do okolic numeru 370.

23.05 od godz. 7:00 do 13:00 w miejscowości Królowa Polska osiedla: Basiagówka, Surmówka i okolice.

23.05 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Cieniawa budynek numer 383 i okolice.

23.05 od godz. 8:00 do 13:00

w miejscowości Krużlowa Wyżna osiedle Osików budynki numery: 298, 293, 368, 414, 399, 415, 90, 100, 54, 139, 142, 370, 154, 52 i okoliczne.

23.05 od godz. 8:00 do 14:30 w miejscowości Jasienna osiedle: Rozdola budynki od stacji transformatorowej w kierunku osiedla Górna Wieś i okolice.

23.05 od godz. 8:00 do 14:30 w miejscowości Mystków osiedla: Pod dąbkiem, Borkowskie i okolice.

23.05 od godz. 9:00 do 12:00 w miejscowości Brzyna osiedla: Kretówki, Łazisko, Wspólna, Księdza, Lipówki, Wydarta, budynek numer 20 i okolice.

23.05 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowości Bogusza osiedla: Bacówka Makarówka i okolice.

23.05 od godz. 11:00 do 14:00 w miejscowości Mała Wieś, ul Makowa wraz z przyległymi

23.05 od godz. 15:00 do 18:00

w miejscowości Frycowa budynki numery: 81, 285, 286, 287 i okoliczne.

24.05 od godz. 7:00 do 13:00

w miejscowości Jasienna osiedle: Rozdola budynki od stacji transformatorowej w kierunku osiedla Górna Wieś i okolice.

24.05 od godz. 8:00 do 14:30 w miejscowości Piątkowa osiedla: Dół, Dział, i okolice.

24.05 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Krużlowa Wyżna budynek numer 186 i okoliczne.

24.05 od godz. 10:00 do 13:00 w Paszynie od okolic numeru 335 wzdłuż drogi po obydwu stronach do okolic numeru 528.

24.05 od godz. 11:00 do 14:00 w miejscowości Piątkowa od okolic numeru 392 wzdłuż drogi w kierunku Librantowej do okolic numeru 405, w Januszowej od numeru 41 wzdłuż drogi w kierunku Nowego Sącza do okolic numeru 133.

27.05 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Biała Niżna: SKR - firmy zlokalizowane na terenie Bazy SKR, Stacja Kontroli Pojazdow.

27.05 od godz. 8:00 do 11:00

w miejscowości Świniarsko budynki usytuowane za sklepem Lewiatan w stronę osiedla Gaj.

27.05 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Piwniczna Zdrój, osiedle Błankowa, Duchówka, Polana, Trześniowy Groń i okolice.

27.05 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowości Tęgoborze numer budynku 65 i okoliczne.

27.05 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Świniarsko osiedle Nowe oraz budynki w stronę Niskowej i okolice.

27.05 od godz. 11:00 do 13:00 w miejscowości Krużlowa Wyżna - Szkoła, Bawaria, Sklepy, Przedszkole, Punkt Apteczny, budynki od Szkoły w kierunku: Plebani, Równi, Remizy, osiedla Pagorki i okolice.

27.05 od godz. 12:00 do 14:00

w Paszynie część miejscowości, przysiółki: Sośnia, Podgóry, Zagórze w kierunku Mogilna do okolic numeru 458.

28.05 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Olszana osiedla: Dworskie, Olszana - Centrum oraz budynki w kierunku Czarnego Potoku.

28.05 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowości Paszyn budynki numery: 620, 539, 535, 613, 629, 626, 586 i okoliczne.

28.05 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Januszowa budynek numer 170 i okolice.

29.05 od godz. 7:00 do 12:00 część miejscowości Stary Sącz ulica Ogrodowa, część ulicy Partyzantów od Ogrodowej do okolic Szkoły, Bolesława Chrobrego od numerów 5, 6, do Ogrodowej, Czarnieckiego 16A i okolice.

5.06 od godz. 7:00 do 12:00 w miejscowości Świniarsko osiedla: Gaj, Zarzecze, w Chełmcu ulica Łączna numery 31, 31B i okolice.

6.06 od godz. 6:00 do 20:00 w miejscowości Niskowa cała wieś, w Biczycach Dolnych budynki od strony Niskowej i okoliczne.

6.06 od godz. 6:00 do 8:00 w miejscowości Niskowa cała wieś, w Biczycach Dolnych budynki od strony Niskowej i okoliczne.

6.06 od godz. 18:00 do 20:00

w części miejscowości Dąbrowa, budynki w stronę miejscowości Ubiadu, osiedle Podlesie i okolice.

7.06 od godz. 7:00 do 14:00 w miejscowości Dąbrowa: od okolic numeru 57 w w stronę Zbyszyc do okolic numeru 186 oraz numery: 10, 38, 64, 96 i okoliczne.

7.06 od godz. 7:00 do 14:00 w części miejscowości Maciejowa budynki od okolic kościoła w stronę miejscowości Czaczów do okolic numeru 135.

11.06 od godz. 7:00 do 11:00 powiat nowotarski w miejscowości Skawa role: Koskówka, Nowakówka i okolice.

23.05 od godz. 8:00 do 16:00

w miejscowości Zaskale, ulice: Polna, Kościuszki, Wojtyły od numeru 89 do 130 i sąsiednie

23.05 od godz. 8:30 do 14:00 w miejscowościach: Zaskale, ulice: Skałka, Sportowa, Za Wodą, Kościelna od Sportowej do Za Woda, Maruszyna, ulica Ludźmierska od strony Ludźmierza, Ludźmierz, ul. Do Potoka wraz z przyległymi

24.05 od godz. 7:00 do 9:00

w miejscowości Skawa role: Koskówka, Nowakówka, Babicówka, Sularzówka, Dajdrówka i okolice.

24.05 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Niedzica ulice: Andrzeja, Cicha, Słoneczna, Stroma, Nad Zalewem od numeru 18 do numeru 72 oraz remiza OSP, Zamkowa numer 16 i okolice.

24.05 od godz. 9:00 do 11:00 w miejscowości Spytkowice role: Brandysówka, Niedżwiedziówka, Zamarłowka i okolice.

24.05 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Rabka - Zdrój ulica Rabskich numery: 13, 15, zasilane ze złączy kablowych numery: 22915, 19701 i okoliczne.

24.05 od godz. 9:00 do 15:00 w miejscowości Niedzica ulice: Andrzeja, Słoneczna, Nad Zalewem numery od 18 do 72 oraz remiza OSP, Zamkowa numer 16 i okolice.

24.05 od godz. 9:00 do 17:00 w miejscowościach: Zaskale, ulice: Skałka, Sportowa, Za Wodą, Kościelna od Sportowej do Za Woda, Maruszyna, ulica Ludźmierska od strony Ludźmierza, Ludźmierz, ul. Do Potoka wraz z przyległymi

24.05 od godz. 14:00 do 18:00

w miejscowościach: Szaflary, ul. Zakopiańska- okolice Firmy Jandrew, Panel, ronda oraz w Nowym Targu, ul. Jana Pawła II, budynki numery: 113, 115 i sąsiednie- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

27.05 od godz. 7:00 do 9:00 w miejscowości Szaflary część ulicy Kaczorowskiego od okolic numeru 22 w kierunku miejscowości Bór.

27.05 od godz. 10:30 do 14:30

w miejscowościach: Szaflary, ul. Zakopiańska- okolice Firmy Jandrew, Panel, ronda oraz w Nowym Targu, ul. Jana Pawła II, budynki numery: 113, 115 i sąsiednie- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

27.05 od godz. 15:00 do 18:00 w miejscowości Bór, osiedle Zawodzie oraz ulice: Leśna, Długa wraz z przyległymi

28.05 od godz. 7:00 do 9:00 w miejscowości Bór, osiedle Zawodzie oraz ulice: Leśna, Długa wraz z przyległymi

28.05 od godz. 15:00 do 18:00

w Tylmanowej osiedla: Hardopadły, Piszczki, Talafusy i okolice.

29.05 od godz. 8:30 do 10:30 w Rabce- Zdroju, ul. Krakowska, budynki numery: 29c, 29d- zasilane ze złącz kablowych numery: 3696, 7473

29.05 od godz. 10:00 do 15:30 w miejscowości Czorsztyn ulice: Turystyczna, Polna, Krótka, Zamkowa, Pienińska, Flisacka numery 40, 50 i okoliczne.

29.05 od godz. 11:00 do 13:00 w miejscowości Kluszkowce kościół oraz plebania.

5.06 od godz. 8:00 do 12:30 powiat olkuski Klucze ul. Olkuska od nr 32, Kościelna, Bogucińska do nr 31, Poległych

23.05 od godz. 8:00 do 10:00 Karniowice ulice: Łokietka nr 1 , 5 , 7 , 2 , Szembeka 5 , 11

24.05 od godz. 8:00 do 14:00 powiat oświęcimski Zator ulica Stroma, Krakowska, Nad Skawą, Zamkowa 4, Blich, plac Kościuszki, Krótka, Różana, Kongresowa 10.

23.05 od godz. 8:00 do 17:00

Oświęcim ulica Grabowiecka.

23.05 od godz. 8:30 do 14:00 Chełmek ulica Mickiewicza, Kochanowskiego.

27.05 od godz. 8:30 do 13:00 Kęty ulica Klasztorna, Opolskiego Księcia, Staszica.

28.05 od godz. 8:00 do 13:00

Zator ulica Staszica 11 i Kopernika 6C.

28.05 od godz. 8:00 do 15:00 Kęty ulica Świętokrzyska, Nieznanego Żołnierza, Zielona, Baczyńskiego.

29.05 od godz. 8:00 do 13:00 Kęty ulica Starowiejska.

4.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat proszowicki Stacja trafo Wierzbno za lasem. Wyłączone obwody nN nr 3 i nr 4 w kierunku Szarbii oraz obwód nr 2 w kierunku Karwina

24.05 od godz. 8:00 do 16:00 Polekarcice

28.05 od godz. 8:00 do 14:00 powiat suski w miejscowości Sidzina role: Czarnowa, Pastwowa i okolice.

23.05 od godz. 9:00 do 14:00

w miejscowości Jordanów, ulice: Banacha, Świętej Anny, Kolejowa, Jana Pawła II, Internat i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

27.05 od godz. 7:30 do 8:30 w miejscowościach: Jordanów- okolice stacji PKP oraz Toporzysko role: Hudowa, Peliwowa, Łazarzowa wraz z przyległymi

27.05 od godz. 7:30 do 9:00 w miejscowości Jordanów, ulice: Banacha, Świętej Anny, Kolejowa, Jana Pawła II, Internat i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

27.05 od godz. 15:30 do 16:30 w miejscowościach: Jordanów- okolice stacji PKP oraz Toporzysko role: Hudowa, Peliwowa, Łazarzowa wraz z przyległymi

27.05 od godz. 15:30 do 17:00 w miejscowości Łętownia role: Gąsiorowa, Zarębki, Lawrowa, Lachowa i okolice.

28.05 od godz. 8:00 do 14:30 Maków Podhalański ulica Sosnowa, Lipowa, Poniatowskiego, Świerkowa, Paderewskiego, Sikorskiego, Bema, Dąbrowskiego, Kwiatowa.

28.05 od godz. 9:00 do 17:00

powiat tarnowski Żabno ul. Szpitalna - numer działki 359/7 - ZK5714

24.05 od godz. 8:00 do 16:00 powiat tatrzański w miejscowości Witów, od numeru 251 do 253

23.05 od godz. 11:00 do 15:00

w miejscowości Zakopane, ul. Krzeptówki, od numeru 119 do 196

24.05 od godz. 8:30 do 15:00 w miejscowości Kościelisko, ul.Salamandra, budynek nr 42

24.05 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowościach Zakopane, ulice: Wojdyły, Kasprowicza numery od 22 do końca parzyste, Stachonie, Spyrkówka od 1 do 9, Rybakówka, Stary Młyn od 1 do 5, Chyców Potok, i okolice, oraz w Poroninie, ulice: Za Torem, Kościuszki, i okolice

27.05 od godz. 8:00 do 10:00 w miejscowości Zakopane ulice: Wojdyły budynki numery: 19A i 19B, Stary Młyn numery od 1 do 5 i okoliczne.

27.05 od godz. 9:00 do 15:00

w miejscowości Nowe Bystre budynki numery od 16 do 27 i okoliczne.

27.05 od godz. 11:00 do 17:00 w miejscowości Zakopane ulica Tatary numery od 11 do 14 i okoliczne.

28.05 od godz. 8:30 do 15:00 w miejscowościach Zakopane, ulice: Wojdyły, Kasprowicza numery od 22 do końca parzyste, Stachonie, Spyrkówka od 1 do 9, Rybakówka, Stary Młyn od 1 do 5, Chyców Potok, i okolice, oraz w Poroninie, ulice: Za Torem, Kościuszki, i okolice

29.05 od godz. 12:00 do 13:30 powiat wadowicki Frydrychowice ulica Cyprysowa, Centralna od Cichej do numeru 95, Cicha , Krótka, Jana Pawła II do Cmentarza, Bukowa do numeru 27, Spokojna do numeru 8, Sosnowa okolice numeru 5, 6, 7, 8, 9.

23.05 od godz. 8:30 do 14:30

Nidek ulica Jana Pawła II , Kanada.

27.05 od godz. 9:00 do 13:00 Podolany 44, 103, 40, 63, 48 i sąsiednie oraz od numerów 114, 112 wzdłuż torów PKP aż do granicy z Wolą Radziszowską.

27.05 od godz. 9:00 do 14:00

Zarzyce Małe okolice numerów 33, 41C, 41A, 31, 51, 37. Podchybie ulica Pod Dworem okolice numerów 22, 15

28.05 od godz. 8:30 do 16:00 Łączany ulica Kolejowa numery 31, 33, 61, 67 i sąsiednie, Długa 68, Lekarska od numeru 19 i 22 do końca ulicy, Spacerowa od numeru 14 i 21 do końca ulicy.

28.05 od godz. 9:00 do 13:00 Chocznia ulica Główna od numerów 414, 416, 420 do granicy z Kaczyną. Kaczyna ulica Krajobrazowa od numerów 7, 19 i 11 do granicy z Chocznią.

29.05 od godz. 8:30 do 13:00

Kalwaria Zebrzydowska ulica. Bernardyńska 25 i 46.

29.05 od godz. 8:30 do 15:30 Zagórze okolice numerów 20, 24, 32, 66, 42, 4, 7, 56, 60.

5.06 od godz. 8:30 do 14:00 Łękawica numery 169, 431, 276, 167, 443, 165, 263, 457, 269, 297, 159, 512, 393, 354 i okolica.

5.06 od godz. 8:30 do 14:00 Podolany od okolic posesji nr 62 i 120 oraz okolic posesji numer 67 i 71, dalej na północ aż do granicy z Polanką Hallera. Leńcze okolice posesji numer 374 i 269.

23.09 od godz. 8:30 do 14:00 Kalwaria Zebrzydowska ulica Świętego Floriana od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do torów PKP, Królowej Jadwigi, Szewska, Podlesie od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do torów PKP.

4.08 od godz. 9:00 do 11:00

powiat wielicki Targowisko k / Baru droga Nowohucka

23.05 od godz. 8:00 do 14:00 Wola Batorska w kier. Żwirowni

23.05 od godz. 8:00 do 14:00

Zagórzany od kościoła w kierunku Gorzkowa, Lubomierza

23.05 od godz. 8:00 do 14:00 Kunice Kopce kierunek Kunice do głównej drogi

23.05 od godz. 10:00 do 16:00 Przebieczany w kierunku Tomaszkowic, Tomaszkowice w kierunku Lednica Górna.

28.05 od godz. 8:00 do 16:00 Byszyce w kierunku Kościoła, Koźmice Wielkie w kierunku Byszyc, Gorzków w kierunku Koźmic Wielkich

28.05 od godz. 8:00 do 20:00

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

