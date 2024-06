Prasówka 16.06.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Będzie nowa trasa podziemna na Wawelu. Zwiedzający jeszcze nigdy tu nie byli! Międzymurze pełne atrakcji”?

Prasówka 16.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Będzie nowa trasa podziemna na Wawelu. Zwiedzający jeszcze nigdy tu nie byli! Międzymurze pełne atrakcji W maju przyszłego roku Wawel otworzy nową trasę podziemną. Zwiedzający po raz pierwszy zobaczą dostępne dotąd wyłącznie archeologom relikty średniowiecznych budowli, urządzeń obronnych oraz naturalnej jaskini mieszczących się na Wzgórzu Wawelskim. Nowa trasa będzie przebiegała m.in. nad Smoczą Jamą, powstanie także taras – miejsce odpoczynku z jednym z najpiękniejszych widoków w Krakowie na zakole Wisły. Obecnie trwają tu prace budowlano-konserwatorskie.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 16.06.24

📢 Rezydencja Korala w Nowym Sączu wzbudza duże zainteresowanie. To najbardziej charakterystyczny budynek w mieście ze złotymi lwami Lubią luksus, mają majątek liczony już w miliardach, trzymają się rodzinnych stron bracia Koral i ich rodzina ceni sobie prywatność. W Nowym Sączu nadal wielu pamięta, jak swoje lody rozwozili po odpustach maluchem i że na bogactwo ciężko pracują od 45 lat. Maybachy, rezydencje, papieski pomnik na sądeckim Rynku to efektowne przejawy sukcesu braci. Rezydencja Józefa Koral w Nowym Sączu to chyba najbardziej charakterystyczny budynek w mieście. Złote lwy i różne rzeźby nadal przyciągają wzrok przechodniów.

📢 Muszynę odwiedzają tłumy turystów. Oblegane ogrody i zamek. Jest dużo Słowaków, Węgrów, a nawet Niemców. Zobacz zdjęcia Muszyna ma wiele do zaoferowania. Jej potencjał doceniają także zagraniczni sąsiedzi. Słowacy od lat przyjeżdżają do uzdrowiska, ale coraz częściej z atrakcji przyjeżdżają skorzystać Węgrzy, Ukraińcy a także Niemcy. Muszyna wyrosła na turystyczną perełkę Małopolski. Oprócz rozsławionych ogrodów jest też częściowo zrekonstruowany zamek, który szybko stał się hitem i został nawet wybrany przez czytelników magazynu National Geographic "Cudem Polski".

Prasówka 16.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wielkie chwile w życiu Adama Buksy. 27-letni krakowianin wziął ślub z Aleksandrą, a teraz zagra na Euro 2024 Adam Buksa to jedyny krakowski piłkarz w kadrze Michała Probierza, która w niedzielę 16 czerwca rozpocznie rywalizację na turnieju Euro 2024. Były gracz Bronowianki, Juvenii, Hutnika, Wisły i Garbarni przeżywa piękne dni, wszak tuż przed wyjazdem z reprezentacją Polski do Niemiec wziął w Krakowie ślub z wieloletnią partnerką Aleksandrą Zębalą.

📢 Koncert Taco Hemingway'a w Krakowie przyciągnął fanki i fanów do Tauron Areny. Długo czekali na wejście. Zdjęcia W ten weekend Tauron Arena Kraków jest naprawdę oblegana. Działająca przy niej strefa kibica przyciąga miłośników piłki nożnej i Euro2024, ale to nie oznacza, że główna hala koncertowa Krakowa przestała żyć muzyką. W sobotę fanów przyciągnął tu popularny raper Taco Hemingway, a już w niedzielę Ekipa festiwal, czyli show znanych youtuberów. 📢 Wieczysta Kraków szykuje hit transferowy i gigantyczną pensję? Josue miałby zarabiać ćwierć miliona złotych miesięcznie Wieczysta Kraków po awansie do II ligi nie próżnuje na rynku transferowym. Jest już sześciu nowych graczy na sezon 2024-2025, ale spodziewanego megahitu - biorąc pod uwagę możliwości finansowe klubu - jeszcze nie było. Jak jednak podała Interia, w drużynie trenera Sławomira Peszki może zagrać Josue, znany z występów w Legii Warszawa.

📢 Zarobki w sklepach w 2024 roku. Oto ile dostają pracownicy sklepów - Pepco, Media Expert i inne [16.06.2024] Pracownicy handlu stanowią jedną z najliczniejszych grup pracowniczych w naszym kraju. To może być nawet 2 miliony osób. To praca zarówno w małych osiedlowych sklepach, jak i dużych sieciach handlowych czy centrach. A ile zarabiają pracownicy sklepów takich jak: Pepco, CCC, Media Expert, Action i wiele innych. Zobaczcie. 📢 Szwajcarska willa Jana Kulczyka. Ściany ze złota, podziemne jezioro i teatr - zdjęcia [16.06.2024 r.] Spa, teatr, sauna himalajska i widok na góry. Szwajcarska willa Jana Kulczyka warta jest ponad 700 milionów złotych! Nie żartujemy! Rezydencja ma siedem pięter, w tym... jezioro w piwnicy. Mamy zdjęcia! Zobaczcie wnętrza posiadłości Jana Kulczyka.

📢 Ponad 300 koni pracujących na trasie do Morskiego Oka zostanie przebadanych W Tatrach rozpoczęło się coroczne badanie koni pracujących na drodze prowadzącej w kierunku Morskiego Oka. Od tych badań zależy, czy koń zostanie dopuszczony do pracy na trasie. Fundacja VIVA niezmiennie apeluje o likwidację transportu.

📢 Trwa 17. TATOOFEST w Krakowie. Pół tysiąca artystów na jednym z najbardziej prestiżowych festiwali tatuażu w Europie. Mamy zdjęcia! Kraków po raz kolejny stał się stolicą tatuażu! W sobotę, 15 czerwca, rozpoczęła się 17. edycja Tattoofest, największego w Polsce wydarzenia poświęconego sztuce zdobienia ciała. Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków na dwa dni zamienia się w prawdziwą mekkę dla miłośników tatuażu z całego kraju i zagranicy. 📢 Pogrzeb Oresta Lenczyka w Krakowie. Wybitny trener piłkarski, który pracował m. in. w Cracovii i Wiśle, spoczął na Bielanach Kilkaset pogrążonych w smutku osób, w tym przedstawiciele Wisły i Cracovii oraz Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, żegnało w sobotę 15 czerwca na cmentarzu parafialnym w Krakowie na Bielanach Oresta Lenczyka. Wybitny trener i nauczyciel kilku pokoleń piłkarzy zmarł 11 czerwca w wieku 81 lat.

📢 Rodzinny Rajd Rowerowy w Oświęcimiu. W barwnym peletonie jechało ponad 1200 rowerzystów. ZDJĘCIA Po raz 24. odbył się Rodzinny Rajd Rowerowy w Oświęcimiu. Ponad 1200 uczestników przejechało trasę 30 km z Oświęcimia do Poręby Wielkiej i z powrotem na metę na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie na rowerzystów czekały dodatkowe atrakcje. Zobacz galerię z fotorelacją. 📢 Nową obwodnicą Oświęcimia będzie można pojechać już w tym roku. Na razie częścią od ulicy Jagiełły do Zatorskiej i Grojeckiej. Zdjęcia Już jesienią tego roku kierowcy pojadą nową obwodnicą Oświęcimia. Na razie częścią od nowego ronda przy ul. Jagiełły do skrzyżowania z ulicami Zatorską i Grojecką.

📢 Kraków. Basen Wandzianka w Krakowie znów otwarty. Jedyny odkryty basen w Krakowie zaprasza w upały Basen Wanadzianka w Nowej Hucie ratuje honor Krakowa i mieszkańców przed upałem. To aktualnie jedyny odkryty duży basen w mieście. Nie ma basenu Clepardii, nie ma nic na Wiśle, basen ośrodka Krakowianka to ruina, a to już wieki odkąd zniknął basen Cracovii w Cichym Kąciku. Z kolei przy ul. Eisenberga basen odkryty jest planowany od lat i niewiele się w temacie dzieje. Zostaje całemu Krakowowi zatem basen KS Wanda, który właśnie rozpoczął sezon kąpielowy.

📢 Alicja Ruchała mieszka i żyje jak w bajce. Światowej sławy modelka spod Nowego Sącza gościła na okładkach największych magazynów modowych Alicja Ruchała od wielu lat mieszka za oceanem, tam robi zawrotną karierę. Gościła na okładkach takich pism jak "Elle", "Harper's Bazaar", "Vouge" czy "Glamour". Sądeczanka ze Świdnika, małej wsi w gminie Łososina Dolna, osiągnęła międzynarodowy sukces. Modelka zachwyca urodą, którą oczarowała znanych projektantów i często występowała na wybiegach mody na całym świecie. Niektórzy porównują ją do słynnej Brigitte Bardot. Tak wygląda jej życie w USA. 📢 Kolejka turystów do fasiągów. Morskie Oko kusi, pogoda w Tatrach bajeczna. Ale to nie będzie cały pogodny weekend W sobotę przed godz. 9 rano nad Morskim Okiem tylko małe grupki osób. Prawdziwy tłum ruszył na szlak dopiero po godzinie 11.

📢 4. liga. Wiktor Szywacz z rezerw Wisły Kraków był nie do zatrzymania dla obrońców Wolanii Wola Rzędzińska Żaden piłkarz nie zrobił więcej w ataku drugiego zespołu Wisły, by wygrać sobotni (15 czerwca) mecz 4. ligi z Wolanią, niż Wiktor Szywacz i to nie tylko dlatego, że kapitan krakowskiego zespołu zdobył decydującą bramkę. Na stadionie Prądniczanki goście z Woli Rzędzińskiej przegrali 1:2, czyli tyle, ile jesienią na własnym boisku.

📢 Nad Bagrami w Krakowie już zaczęło się lato. Tak bawili się mieszkańcy nad podgórskim zalewem. Zobaczcie zdjęcia Występy amatorskich zespołów i grup tanecznych z podgórskich szkół i przedszkoli, warsztaty, animacje i konkursy, strefa sportu i coś dla najmłodszych - tak w sobotę nad Bagrami krakowianie przywoływali lato. 📢 Dobre wyniki polskich siatkarek w turnieju VW Beach Pro Tour Futures w Krakowie. Pięć par w fazie pucharowej, jedna w półfinale W turnieju siatkówki plażowej kobiet VW Beach Pro Toru Futures by Orlen Paliwa w Krakowie zakończyła się runda grupowa. W sobotę (15 czerwca 2024) rozegrano baraże i ćwierćfinały. Do fazy pucharowej przystąpiło aż pięć polskich par, a do strefy medalowej dostała się tylko jedna - Małgorzata Ciężkowska i Urszula Łunio.

📢 Co Michał Probierz wyczaruje na Euro? Memy o nietuzinkowym trenerze Polaków. Internet go kocha! Michał Probierz to trener nietuzinkowy, nie pozwala przejść obok siebie obojętnie. Potrafi zaskoczyć, zadziwić, rozśmieszyć, zaszokować lub - tak, tak - zaimponować. Internauci uwielbiają takie postaci, nic więc dziwnego, że na bieżąco komentują każde jego wystąpienie. A komentarz w sieci, to oczywiście obrazek, najlepiej z krótkim, dosadnym tekstem. Z okazji Euro 2024 zebraliśmy najlepsze memy odnoszące się do byłego trenera Wisły Kraków i Cracovii, bo to mu się po prostu należało. Za podtrzymane nadzieje po beznadziei Fernando Santosa i za awans, tyle spodziewany, co nie. Zaglądając do galerii, trzymajmy kciuki za selekcjonera i jego armadę, która poleciała do Niemiec po należny jej tytuł. 📢 Msza beatyfikacyjna ks. Michała Rapacza w Krakowie. Uroczystości w Łagiewnikach, list od prezydenta Andrzeja Dudy Od samego rana w sobotę (15 czerwca) do łagiewnickiego sanktuarium przybywali wierni i kościelni hierarchowie na mszę beatyfikacyjną ks. Michała Rapacza, męczennika czasów komunizmu. Uroczystości przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, w koncelebrze udział wzięli duchowni archidiecezji krakowskiej, a także z innych diecezji. - Do szeregu świętych i błogosławionych, którzy zaszczycili Kościół krakowski od czasu św. Stanisława, dodajemy świadectwo Michała Rapacza, kapłana i męczennika - mówił kard. Marcello Semeraro.

📢 Euro 2024: wyniki i tabele, mecze dzisiaj, terminarz, drabinka mistrzostw Europy w piłce nożnej. Kiedy i z kim grają Polacy? Piłkarskie Euro 2024 potrwa od 14 czerwca do 14 lipca, oto terminarz, wyniki i tabele, drabinka turnieju. W mistrzostwach Europy w piłce nożnej, rozgrywanych w Niemczech, występuje także nasza reprezentacja. Sprawdź, kiedy i z kim grają Polacy, jakie mecze są dzisiaj. Przed nami miesiąc wielkich sportowych emocji. 📢 Mieszkańcy Krakowa wzięli się za fort Mistrzejowice. Oto, co tam zmalowali W sobotę od rana krakowianie malowali fort Mistrzejowice i to całkiem legalnie. Na zaproszenie Zarząd Budynków Komunalnych krakowianie przywracali zabytkowi barwy maskujące. Wcześniej, nielegalnie, ozdabiali nowohucki fort pseudograficiarze. 📢 Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Po 35 latach przeżyjmy to jeszcze raz. Zobacz archiwalne zdjęcia Dokładnie o godzinie 10.07 drugiego czerwca 1979 roku samolot z papieżem wylądował na warszawskim lotnisku Okęcie. Kilka godzin później na placu Zwycięstwa padły znamienne słowa: „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Powróćmy wspomnieniami do pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny.

📢 Mieszkania jak z horroru. Trzeba mieć odwagę, by tam zamieszkać! Najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Zdjęcia niektórych mieszkań po prostu budzą grozę. Szukając mieszkania do wynajęcia można trafić na niezwykłe ogłoszenia. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce.

📢 Mężczyźni o tych imionach to urodzeni kucharze. Przygotują dania lepsze niż w restauracji! Facet przy garach to skarb Mężczyźni o tych imionach są najlepsi w kuchni, to urodzeni kucharze! Potrafią zaskoczyć pysznymi daniami. Przygotują romantyczne kolacje, doskonałe obiady i pomysłowe przekąski, a nieraz zaimponują śniadaniem do łóżka. Faceci o tych imionach przy garnkach czują się jak ryba w wodzie. Sprawdź w galerii zdjęć, kto znalazł się na liście!

📢 Wypadek na zakopiance. Samochód potrącił rowerzystę. Po rannego wysłano pogotowie lotnicze Na zakopiance w Głogoczowie w gminie Myślenice został potrącony rowerzysta przez samochód osobowy. Do zdarzenia doszło w sobotę 15 czerwca około godz. 8. Rowerzysta został ranny, przyleciał po niego śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zadysponowano też wszystkie inne służby ratownicze. Były duże utrudnienia na drodze. 📢 Finalistki Miss Polski 2024 już po pierwszym zgrupowaniu w Małopolsce. Szykują się do Festiwalu Piękna Po raz czwarty Nowy Sącz stanie się stolicą piękna. W Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w dniach 4-6 lipca odbędzie się Festiwal Piękna na żywo transmitowany przez Telewizję Polsat. W tym czasie poznamy Miss i Mistera Supranational oraz Miss Polski 2024, która wybrana zostanie podczas jubileuszowej, bo już 35. edycji konkursu. Organizatorzy zapowiadają moc wrażeń.

📢 Nowoczesny park wodny przy stawach w Starym Sączu rozpoczął sezon! To kompleks basenów ze zjeżdżalniami. Wkrótce otwarcie restauracji Wodny park RemarLand przy stawach w Starym Sącz z kompleksem basenów i zjeżdżalni rozpoczyna sezon 8 czerwca w sobotę. Wraz z otwarciem szykują się zmiany, ponieważ od teraz inwestor także będzie zarządzał całym kąpieliskiem. Pod koniec czerwca zostanie otwarta całoroczna restauracja "KuchniaMistrzów" z pięknym widokiem oraz sala bankietowa. Szef kuchni stawia na lokalne produkty, ale w światowej odsłonie.

📢 10 największych miast w Małopolsce pod względem powierzchni. Ranking pełen zaskoczeń Małe jest piękne czy duże jest piękne? W Małopolsce są miasta, które mają to i to. Przy małej liczbie mieszkańców, mają wielkie tereny. Które to miasta? Sprawdźcie nasz ranking największych pod względem terenów miast Małopolski.

📢 Faszyn from polskie ulice. Te "stylizacje" budzą... śmiech politowania. Zobaczcie zdjęcia, bo nie uwierzycie! Ubralibyście się tak? Ubierać się w oryginalny sposób to jedno, ale oni przesadzili. Na widok takich stylizacji na twarzy wielu pojawia się uśmiech politowania. To prawdziwa "antymoda". Skąd oni wzięli te stroje? Jedno jest pewne. Nie sposób przejść wokół nich obojętnie. Zobaczcie galerię zdjęć i... nie bierzcie z nich przykładu! 📢 Alwernia pod Krakowem chce przyciągnąć mieszkańców. Magnesem nowe bloki, centrum sportowe i kąpielisko Skowronek Alwernia dzięki budowie nowych mieszkań, rozwoju infrastruktury sportowej i turystycznej ma stać się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Na tym zależy nie tylko władzom gminy, ale także właścicielom spółki Alventa, którzy chcą w ten sposób przyciągnąć tu wykwalifikowanych pracowników, o których muszą konkurować m.in. z Krakowem.

📢 Bajkowy park w Lusławicach. Ogród Krzysztofa Pendereckiego mieni się kolorami wiosny. To zaledwie pół godziny drogi od Tarnowa. Zdjęcia Spacer alejkami posiadłości Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach i podziwianie tysięcy gatunków roślin na długo pozostają w pamięci. Dla światowej sławy kompozytora ogród był równie wielką pasją co muzyka. Stworzeniu oazy zieleni i spokoju poświęcił wiele lat. 📢 Oto pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki. Oni przyszli pożegnać artystkę. Pogrzeb aktorki znanej z roli Halinki z serialu "Świat według Kiepskich" Pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki odbył się w czwartek 13 czerwca 2024 roku. Znaną aktorkę pochowano na cmentarzu w Legnicy.

📢 To będzie hit Krakowa. Jako pierwsi zwiedziliśmy Cogiteon. Oto, co jest w środku. Ekspozycja Małopolskiego Centrum Nauki gotowa na otwarcie Miał zostać otwarty w zeszłym roku, ale sporo trzeba było w Cogiteonie w Krakowie doszlifować i poprawić. Wielkie otwarcie Małopolskiego Centrum Nauki dla mieszkańców i turystów już 21 czerwca, ale grupie dziennikarzy pokazano wnętrza i ekspozycję wcześniej. Zobaczcie zdjęcia z wystawy i przestrzeni w wielkim gmachu przy Bora-Komorowskiego w Krakowie. To ten z parkiem na... dachu! Zaplanowano też już huczne otwarcie Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon - zobaczcie jego program. A zwiedzanie dla wszystkich od niedzieli 23 czerwca. Bilety są już do nabycia przez internet.

📢 Chcą otworzyć tajemniczą Małpią Wyspę na Jeziorze Rożnowskim dla turystów. To miejsce ma niezwykłą historię, ale co z rezerwatem przyrody? Władze gminy Gródek nad Dunajcem chcą udostępnić Małpią Wyspę, położoną na Jeziorze Rożnowskim, na którą od lat jest zakaz wstępu. Znajduje się tam rezerwat ptactwa wodnego, nad którym sprawuje pieczę Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, okazuje się jednak, że najprawdopodobniej w przyszłym roku zakaz zostanie zniesiony. To otwiera drogę do zagospodarowania tego dziewiczego terenu. Bogatą przeszłość historyczną i gospodarczą ukazują dokumenty kościelne jak i ukryte w ziemi resztki zamku na wyspie Grodzisko, zwanej popularnie Małpią Wyspą. 📢 Koniec marzeń o drezynie po 140-letniej linii kolejowej nr 104 w Pisarzowej? Rozpoczęła się rozbiórka torów Ambitne plany miłośników kolei znikają wraz ze starą linią kolejową numer 104, przebiegającą przez powiat limanowski, wybudowaną 140 lat temu. Rozpoczęła się rozbiórka torowiska, które z niewielkim nakładem pracy i pieniędzy mogło stać się atrakcją turystyczną. Stowarzyszenia Kolejowo-Historycznego "Galicjanka" chciało tam wprowadzić drezyny, ale mimo starań pomysł nie zostanie tam zrealizowany.

📢 Kolejny znany sklep z Nowej Huty może zniknąć z mapy Krakowa. "Świetlik powoli umiera, nie mamy szans na rynku" Wchodząc do sklepu elektrycznego "Świetlik" na os. Teatralnym można przenieść się w czasie do początku lat 90. Wystrój, półki, asortyment, a nawet ręcznie robione ceny za pomocą pieczątek. - W latach świetności drzwi do naszego sklepu nie zamykały się, klienci tylko mijali się w drzwiach wejściowych. Dzisiaj przychodzi jeden człowiek na godzinę. Żal patrzeć, jak sklep, któremu oddałam życie powoli umiera - nie kryje żalu Joanna Węgiel, właścicielka "Świetlika", w którym 30 lat temu "elektryczne" zakupy robiło pół Nowej Huty. Sklep niedługo będzie obchodził 60. urodziny. 📢 Kraków. Fontanna na placu Axentowicza już działa. I mieni się kolorami Po przerwie zimowej Zarząd Zieleni Miejskiej uruchomił fontannę na Placu Axentowicza w Krakowie. W godzinach 10-21.30 zaprasza do wodnej zabawy. Fontanna działa w trybie 10 minut po której następuje 10 minut przerwy. - Woda w fontannie jest czysta i bezpieczna dla wszystkich - zapewniają urzędnicy. Przypomnijmy, że fontanna na Placu Axentowicza wzbudzała kontrowersje i miała sporego pecha w swoich początkach

📢 Kraków. A cóż to za baseny nad Wisłą? To zbiorniki kompleksu wodociągów na Bielanach Ależ by to było piękne miejsce do plażowania w Krakowie. Dojeżdżasz autem ulicą Księcia Józefa, parkujesz, wysiadasz w kąpielówkach i wskakujesz do wody. Pływasz z widokiem na Wisłę. Piękne, ale "baseny", zbiorniki w tym miejscu nie służą kąpieli, ale wstępnemu oczyszczaniu wody dla Krakowa. To infrastruktura miejskich wodociągów. Miło jednak popatrzeć z drona na to ciekawe i malownicze miejsce w Krakowie nad Wisłą.

📢 Małopolscy rolnicy zrezygnują z hodowli zwierząt? Zaskakujące wyniki raportu. Wielu jest otwartych na zmiany, ale stawiają warunki Czy małopolski rolnik zamierza zlikwidować kurnik i sam rozsmakuje się w jajecznicy z mąki z cieciorki, a może nadal będzie hodował nioski i jadł jajka? Czy będzie w stanie zamienić mleko krowie na szklankę napoju owsianego ze sklepowej półki? A może wyższe dofinansowanie do produkcji roślinnej sprawi, że od jutra bardziej smakować mu będą parówki z soi niż tradycyjne? O tym „Jak polscy rolnicy widzą przyszłość produkcji żywności?” mówi najnowszy raport RoślinnieJemy, przeprowadzony we współpracy z Ogólnopolskim Panelem Badawczym Ariadna. Z raportu wynika, że aż 58 proc. małopolskich rolników poparłoby działania rządu w kierunku dofinansowania zmiany profilu produkcji ze zwierzęcej na roślinną.

📢 Odkryte baseny w Krakowie to... prehistoria. Z wielu ostał się jeden. Pamiętacie Clepardię, Cracovię, Wisłę i Polfę? Jedni chodzili na Clepardię, inni woleli Wisłę, jeszcze inni – Cracovię. A niektórzy bywali wszędzie. Dużą popularnością cieszyły się też Polfa, ale już mało kto pamięta, że uprzywilejowani mogli się też wybrać się na Wawel. Nie, to nie jest mapa sportowych rozgrywek, lecz miejsca, gdzie chodziło się kiedyś w Krakowie na odkryty basen. Po tamtych czasach zostało już jednak tylko wspomnienie. Bywaliście? Pływaliście? Pamiętacie tamte baseny? Zobaczcie zdjęcia! 📢 Jakub Krzyżanowski odejdzie z Wisły już tego lata? Krakowskiego obrońcę chce zatrudnić Bologna Jakub Krzyżanowski, jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy młodego pokolenia, ponownie jest kuszony przez Bolognę - ujawnił Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl. O brązowego medalistę Euro U-17 Włosi zabiegali już przed rokiem, ale wówczas zawodnik zdecydował, że pozostanie w Wiśle i przedłużył z nią kontrakt.

📢 Tajemnicza, bezludna Małpia Wyspa pośrodku Jeziora Rożnowskiego z zaskakującą historią i całkowitym zakaz wstępu. Co tam się znajduje? Grodzisko czyli Małpia Wyspa, jest bezludną wyspą położoną na Jeziorze Rożnowskim. Obowiązuje na nią bezwzględny zakaz wstępu i owiana jest wieloma tajemnicami. Budzi wielkie zainteresowanie wśród turystów i mieszkańców. Od lat rządzi tam przyroda, która skrywa zaskakującą historię. Sprawdźcie, co się na niej znajduje i zobaczcie zdjęcia miejsca, które od lat zamknięte jest dla ludzi. 📢 Horoskop zodiakalny na lipiec 2024. Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta HOROSKOP miesięczny na lipiec 2024. Pierwszy miesiąc wakacji zapowiada się ciekawie, szczególnie w sferze uczuciowej i finansowej. Czego możemy się spodziewać w lipcu? Wróżka Expiria ma garść ciekawych porad i przepowiedni.

📢 Kraków w latach 80. to był inny świat! Tak wyglądało miasto tuż przed wyborami 4 czerwca 1989 roku. Za chwilę miała rozpocząć się nowa epoka Na początku 1989 roku w Krakowie wciąż stał pomnik Lenina (zniknął w grudniu tego samego roku), potęgą był Pewex (na wolnym rynku sobie nie poradził), były ulice Koniewa, Bohaterów Stalingradu i Rewolucji Październikowej, ale czuć już było wiatr zmian. W marcu w mieście pojawiły się pierwsze kantory, bo obrót dewizami stał się legalny. Czerwcowe wybory były czasem święta, choć poprzedzały je burzliwe wiosenne demonstracje m.in. przeciwko rozmowom opozycji z komunistami i ustaleniom Okrągłego Stołu. Pamiętacie tamten Kraków? 📢 W zakopiańskich Kuźnicach powstaje pomnik Kurierów Tatrzańskich. Odsłonięcie 20 czerwca podczas specjalnej uroczystości Na 13-tonowym głazie trwa ustawianie postaci kurierów tatrzańskich, którzy przeprowadzają emisariusza przez góry. Pomnik ma upamiętniać niezwykle odważnych górali, którzy z narażeniem życia przeciwstawili się okupantowi.

📢 To piękny i tajemniczy, ale rzadko dostępny zabytek. Najmniejszy kościół Krakowa znowu otwarty, ale tylko jeden dzień w tygodniu Jeden z najmniejszych i najbardziej tajemniczych kościołów w Krakowie ponownie otwiera się dla zwiedzających. W każdą sobotę od czerwca do września w godzinach od 10.00 do 13.00 będzie okazja, by zwiedzić znajdujący się na Wzgórzu Lasoty kościół św. Benedykta. To sposobność, by zobaczyć pięknie odnowione wnętrze, ale też posłuchać opowieści przewodnika o jego historii oraz przeprowadzonych kilka lat temu pracach archeologicznych. Zwiedzanie jest bezpłatne. 📢 Mateusz Dróżdż, prezes Cracovii: Gdy przyjdzie oferta 1,5 mln euro, to nie zatrzymamy zawodnika Mateusz Dróżdż, prezes Cracovii, spotkał się z kibicami na imprezie pod nazwą „Kawa z prezesem”. Już drugi raz sternik „Pasów” odpowiadał na pytania fanów.

📢 Strefy kibica w Krakowie już czekają na Euro 2024 i fanów futbolu. Wieczorem rozpoczynają się wielkie emocje W piątek (14) czerwca w Niemczech rozpoczynają się piłkarskie Mistrzostwa Europy. Wszystkie mecze Euro 2024 będzie można oglądać w krakowskich strefach kibica, które wystartowały od godz. 17 - jedna przy Galerii Krakowskiej, druga w sąsiedztwie Tauron Areny. O godz. 21 transmitowany będzie pierwszy mecz Niemcy - Szkocja. W niedzielę o godz. 15 zapowiadają się ogromne emocje, bowiem swoje pierwsze spotkanie rozegra reprezentacja Polski, która zmierzy się z Holandią. W strefach przygotowano wiele imprez towarzyszących i dodatkowych atrakcji, w tym bogatą ofertę gastronomiczną. 📢 Okradli aptekę w centrum Krakowa. Policja publikuje wizerunki złodziei i prosi mieszkańców o pomoc Komenda Miejska Policji poszukuje dwóch mężczyzn, którzy okradli aptekę przy ul. Królewskiej w Krakowie i użyli przemocy wobec jej pracownika. Na razie nie udało się zatrzymać złodziei. Policja publikuje ich wizerunki i prosi mieszkańców o pomoc w identyfikacji sprawców przestępstwa.

📢 Cięcia w komunikacji miejskiej w Krakowie na wakacje. Mniej kursów, zawieszone linie, dłuższe czekanie "W związku ze zmniejszonymi potrzebami przewozowymi w okresie wakacji szkolnych zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie" - komunikat jak co rok. I te same problemy pasażerów, którzy nie wyjeżdżają na wakacje z Krakowa, ale zostają w nim i muszą dojechać do pracy. Szybko, a z tym może być problem. Do tego dojdzie sporo wakacyjnych remontów dróg, bo przecież samochodów też jest mniej w wakacje. 📢 Kraków. Zamkną na całe lato ważną ulicę w Mistrzejowicach. Zmiany w kursach autobusów. Objazdy dla samochodów Trwająca od marca 2024 przebudowa ulicy Powstańców w dzielnicy Mistrzejowice w Krakowie wkracza w kolejny etap. Od soboty 22 czerwca droga zostanie zamknięta na długości prawie 900 metrów. Innymi trasami pojadą cztery miejskie linie autobusowe, a dla samochodów wyznaczono objazdy.

📢 Strefy kibica Euro 2024 w Krakowie. Tutaj można obejrzeć mecze Polski i inne spotkania mistrzostw Europy w piłce nożnej Zaczynają się mistrzostwa Europy w piłce nożnej, co oznacza, że wielu z nas będzie oglądać mecze naszej reprezentacji i nie tylko. Gdzie w Krakowie obejrzymy mecze mistrzostw Europy? Gdzie znajdują się strefy kibica? Oto wskazówki dla tych, którzy od oglądania Euro 2024 w domu, wolą przeżycia bardziej wspólnotowe. 📢 Plażowy klimat w centrum Krakowa. Trwa turniej siatkarek VW Beach Pro Tour Futures Piątek to drugi dzień rywalizacji siatkarek plażowych w turnieju VW Beach Pro Tour Futures by Orlen Paliwa w Krakowie. Do rywalizacji w zawodach na Placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego przed Galerią Krakowską przystąpiło sześć naszych par. Zobaczcie, co działo się na specjalnie stworzonym w centrum miasta boisku do "plażówki".

📢 Niezwykły Kraków lat 60. Magiczna podróż w czasie. Tak wyglądało miasto ponad 60 lat temu! Zobaczcie te zdjęcia! Lata 60. minionego wieku przyniosły wiele potrzebnych zmian w krajobrazie Krakowa, to wówczas nad brzegiem Wisły powstał Dom Handlowy Jubilat, a obok Błoń - hotel Cracovia, w tym czasie wzniesiono również biurowiec Biprostalu. Budowano Miasteczko Studenckie, a w kamienicy przy Rynku został otwarty jeden z najstarszych klubów studenckich w Polsce - Pod Jaszczurami, który istnieje do dziś. Proponujemy przenosiny do Krakowa sprzed 60 lat dzięki archiwalnym zdjęciom ze zbiorów Muzeum Krakowa. 📢 Dzik koło Galerii Kazimierz? Nie, to wielka domowa świnka! Niecodzienny widok w centrum Krakowa zaskoczył naszego Czytelnika Dzik koło Galerii Kazimierz, chodzi po trawniku między blokami! - zaalarmował nas w piątek po południu Czytelnik. Niecodziennego gościa sfilmował na krakowskich Grzegórzkach, w rejonie ulicy Masarskiej. Okazałe zwierzę wędrowało po terenie zielonym pomiędzy blokami i buszowało na trawniku. Jednak spokojnie - to nie był wcale dzik!

📢 Kraków i Zubrzyca Górna. Rzeki spłynęły krwią? Wojewoda reaguje, WIOŚ bada W Krakowie i Zubrzycy Górnej (powiat nowotarski) w rzekach wykryto dziwną czerwoną substancję, która zabarwiła wodę. Służby zainterweniowały. Internauci pytają skąd wzięło się zanieczyszczenie i krwisty kolor wody? Czy to chemikalia, ścieki a może faktycznie krew? Interwencję podjął wojewoda małopolski i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. 📢 Autobus z napędem wodorowym będzie jeździł na drodze do Morskiego Oka Jeszcze w te wakacje na drodze prowadzącej do Morskiego Oka ma pojawić się duży autobus z napędem wodorowym. Testów takiego pojazdu w Tatrach jeszcze nie było.

📢 Hala Wisły Kraków się sypie. Można zrobić z niej zabytek i go remontować, albo ją wyburzyć i wybudować nowoczesny obiekt Wiekowa hala Towarzystwa Sportowego Wisła przy ul. Reymonta jest w bardzo złym stanie, wymaga modernizacji. Brakuje na to pieniędzy. Ludwik Miętta-Mikołajewicz, były koszykarz, wieloletni trener i prezes Wisły, wystąpił z pomysłem, by w takim razie wpisać obiekt do ewidencji zabytków i szukać pieniędzy w ramach funduszy na renowację tego typu obiektów. Przyznaje jednak, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wyburzenie starej hali, nie przystającej do dzisiejszych standardów i kosztownej w utrzymaniu, a w zamian niej wybudowanie nowoczesnej areny. W to musiałoby jednak zaangażować się miasto, które w przeszłości miało takie plany, ale skończyło się na koncepcjach.

📢 Cracovia nie chce przepłacać, ale ma czym zachęcić piłkarzy Filip Trubalski dyrektor techniczny pionu sportowego oraz Jarosław Gambal szef skautingu Cracovii opowiadają o transferach i przygotowaniach do sezonu. 📢 Drużynę Hutnika Kraków może czekać personalna rewolucja. Zmiany zasad ligowych awansów i spadków W poniedziałek 17 czerwca piłkarze Hutnika rozpoczną przygotowania do kolejnego sezonu w 2. lidze. Tym razem jeszcze trudniejszego niż poprzedni, bo choć celem dla krakowian znów będzie awans, to zarazem wzrośnie presja w meczach z drużynami, których zadaniem będzie walka o utrzymanie. Zmiany wprowadzone przez PZPN sprawiają, że do 3. ligi może spaść aż sześć klubów. 📢 Nauczył się tego w Wieczystej. Aleksander Miszalski gotowy na Euro 2024. Prezydent Krakowa zaprasza do Wielkiej Strefy Kibica Kiedyś piłkarz młodzieżowych drużyn Wieczystej Kraków, dziś prezydent Krakowa. Aleksander Miszalski, nie wychodząc z budynku magistratu, w wizytowych butach, podjął się żonglerki piłką. Po ostatnim kopnięciu w gabinecie prezydenckim widzimy piłkę na bruku i stłuczone szkło, ale włodarz miasta zapewnia w opisie klipu: "żadne okno nie ucierpiało przy nagrywaniu".

📢 Wielka tęcza „wyrasta” z Wawelu. Taki widok w Krakowie to rzadkość! Przepiękne zdjęcie zachwyciło tysiące internautów W ostatnich dniach pogoda nie rozpieszczała. Padał deszcz, było chłodno, ale w środę wieczorem pojawiło się chwilowe przejaśnienie. Właśnie tą chwilę wykorzystał znany krakowski fotograf – Jan Ulicki, który jak zwykle był w odpowiednim momencie w odpowiednim czasie. Uchwycił w kadrze przepiękną, wielką tęczę, wyrastającą z Wawelu, zataczającą półkole nad Wisłą i kończącą się w drugiej części miasta. Zobaczcie zachwycające zdjęcia! 📢 Mają rozmach! W Rabce-Zdroju postęp prac przy budowie linii kolejowej nr 104 Chabówka-Nowy Sącz widać z daleka. Zobacz najnowsze zdjęcia Trwa największa inwestycja kolejowa w historii Małopolski. Efekty prac można podziwiać na różnych odcinkach linii kolejowej nr 104 Chabówka-Nowy Sącz, która wchodzi w skład dużego projektu Podłęże-Piekiełko. Najwcześniej zaczęli prace w Rabce-Zdroju, dlatego tam postępy są najbardziej widoczne.

📢 Doda na urlop pojechała kamperem z Pachutem. To nie all inclusive! Jej partner chce zdobyć kolejny wodospad, tym razem w Szwajcarii. Zdjęcia Doda i Dariusz Pachut od jakiegoś czasu tworzą dość tajemniczą parę. Czasami pokazują się publicznie, ale nie publikują już, jak na początku związku, zdjęć na Instagramie. Zazwyczaj "zdradza" ich piesek piosenkarki- Wolfi, który pojawia się u nich na relacjach w jednym czasie. Teraz wybrali się do Szwajcarii, gdzie Pachut wraz z ekipą chce zdobyć kolejny wodospad w ramach projektu "Korona Wodospadów". Pogoda daje im tam w kość! 📢 Uroczyste zakończenie roku akademickiego w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Oświęcimiu. Jest jednym z najstarszych w Polsce. Zdjęcia Ponad 300 słuchaczy i wielu gości spotkało się w Oświęcimskim Centrum Kultury na zakończeniu kolejnego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oświęcimiu.

📢 Na to czekaliśmy! Na Wesołej w Krakowie wreszcie przestanie hulać wiatr. Przejęli ją artyści 50 instalacji i rzeźb artystów krakowskich, ale też twórców zagranicznych zagościło w przestrzeni dawnego Szpitala Uniwersyteckiego na Wesołej w ramach Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej „OPEN CITY”. Pozostaną tu do końca sierpnia, można je oglądać za darmo. 📢 Dni Bukowna 2024 już w ten weekend. Na scenie wystąpią: Spaam, Łydka Grubasa, Piersi, Daj To Głośniej i Agbe. Poznajcie szczegóły W najbliższy weekend w Bukownie nie zabraknie atrakcji. Już w sobotę, 15 czerwca rozpoczną się tegoroczne Dni Bukowna. Podobnie jak w ubiegłych latach organizatorzy przygotują całą masę atrakcji. Nie zabraknie także koncertów. W tym roku zagrają: Spaam, Łydka Grubasa, Piersi, Daj To Głośniej i Agbe. 📢 Lot balonem nad Krakowem. Ile kosztuje w 2024 roku? Z jakiej wysokości zobaczysz miasto? Balon widokowy jest jedną z atrakcji Krakowa. Decydując się na lot balonem, możemy z góry spojrzeć na Stare Miasto, na Wawel, na Kazimierz, pod stopami mamy Wisłę. Na jaką wysokość możemy się wznieść będąc w gondoli? Ile trwa ten lot? Czy zawsze jest możliwy? No i ile kosztuje taka przyjemność w 2024 roku? Wyjaśniamy.

📢 Zbudował domek marzeń zawieszony nad strumieniem. Teraz każdy może zamieszkać niemal w koronach drzew. Ludzie przyjeżdżają z całej Polski! Kto z nas nie marzył w dzieciństwie o domie na drzewie? Dariusz Pyrz z małopolskiego Małastowa postanowił zrealizować ten fantastyczny pomysł, a zmobilizował go do tego… sen. Zbudował chatkę pośród lasu Beskidu Niskiego, zawieszoną nad strumieniem pośród drzew. I to był strzał w dziesiątkę. Turyści przyjeżdżają z całej Polski, aby zamieszkać w domku z marzeń!

📢 TOP Najlepszych sucharów internetu 2024 roku, które poprawią Ci humor. Te kawały są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić! Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary2024 roku z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Katastrofa lotnicza w Krakowie! Mija 15 lat od tego tragicznego zdarzenia 15 lat temu, w czerwcu 2009 roku, doszło katastrofy lotniczej w Krakowie. Tuż po zakończeniu pikniku lotniczego, w rejonie lotniska Rakowice-Czyżyny miał miejsce wypadek samolotu Cessna 172. Zginęły 2 osoby (w tym pilot), a 2 zostały ranne. 📢 Ogromna kładka zawisła nad zakopianką w Głogoczowie W nocy z czwartku na piątek GDDKiA zamknęła zakopiankę w Głogoczowie na nieco ponad godzinę i położyła 8-tonową kładkę na podporach. To trzecia w ostatnim czasie taka konstrukcja, która została przywieziona i osadzona na miejscu. W maju stało się to w Mogilanach i w Modlnicy. 📢 Gdzie zjeść w Krakowie? Targi w Krakowie, zarządca Expo Kraków, stworzyły przewodnik po restauracjach. Pomogła dziennikarka kulinarna Przewodnik powstał we współpracy firmy Targi w Krakowie Expo Kraków z Kati Płachecką - dziennikarką kulinarną prowadzącą portal krakowfood.pl, twórczynią konta @krakowfood.kati (największego w Krakowie Instagrama poświęconego gastronomii z Krakowa i Małopolski). W przewodniku znajdziecie ciekawe miejsca na każdą porę dnia. Oczywiście przewodnik jest też promocją samych Targów, które zachęcają jednak swoich klientów i gości, by ruszyli z ulicy Galicyjskiej "w miasto" i poznali smaki Krakowa.

📢 Zorganizowali protest solidarnościowy przed Collegium Broscianum: "Nie ma zgody na przemoc" W środę (12 czerwca) studenci Uniwersytetu Warszawskiego protestujący w obronie Palestyny zablokowali wjazd na uczelnię, co nie spodobało się władzom UW. Skończyło się wezwaniem policji. Dzień później (13 czerwca) organizujący podobny protest studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowali akcję solidarnościową, która odbyła się przed Collegium Broscianum przy ul. Grodzkiej. 📢 Założyciele Skaldów - bracia Zielińscy oraz olimpijka i sanitariuszka powstania warszawskiego Honorowymi Obywatelami Zakopanego Podczas uroczystej sesji Rady Miasta Zakopanego nadano tytuły honorowych obywateli miasta. Wręczono także doroczne nagrody burmistrza, a także wręczono medal “Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. 📢 Wielka Strefa Kibica na EURO 2024 czeka na kibiców w Arena Garden przy Tauron Arenie Kraków Wielka Strefa Kibica na EURO 2024 w Arena Garden przy Tauron Arenie Kraków będzie funkcjonować przez miesiąc od 14 czerwca do 14 lipca. Kibice mogą tam zobaczyć transmisję wszystkich meczów tegorocznych piłkarskich mistrzostw Europy w Niemczech od fazy grupowej po finał, w tym spotkań rozgrywanych przez reprezentację Polski.

📢 U stóp Wawelu rozpoczął się Jarmark Świętojański z mnóstwem atrakcji Od 13 do 23 czerwca na Bulwarze Czerwieńskim potrwa Jarmark Świętojański. Organizatorzy zapowiadają bogaty program wydarzenia. Sprawdziliśmy, co krakowianie znajdą na targowych straganach. 📢 Rok od otwarcia wielkiej kolejowej inwestycji. Dzięki niej zmienił się potencjał transportowy Krakowa To była jedna z największych w historii inwestycji kolejowych w Krakowie. Przed rokiem, po sześciu latach budowy, oddano do użytku drugą parę torów przecinających centrum Krakowa. Wraz z nimi powstały estakady i mosty kolejowe nad Wisłą. Przy jednej z tych przepraw wybudowano także kładkę pieszo-rowerową łączącą Grzegórzki i Kazimierz z Zabłociem.

📢 Tragedia w Zagorzynie. Nie żyje mężczyzna przygnieciony przez ciągnik rolniczy. Ratownicy ponad godzinę walczyli o jego życie Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w Zagorzynie w gminie Łącko. W czwartek, 13 czerwca, przed godz. 13 ciągnik rolniczy przygniótł mężczyznę. Mimo długiej reanimacji, prowadzonej przez strażaków oraz ratowników z załogi pogotowia ratunkowego i LPR-u, nie udało się przywrócić mężczyźnie funkcji życiowych.

📢 W Tarnowie odkrywają tajemnice rodowej krypty Ostrogskich. Badacze otwarli bogato zdobione sarkofagi i trumny pod posadzką katedry. Zdjęcia Wszystko wskazuje na to, że w sarkofagu w krypcie rodowej Ostrogskich pod posadzką tarnowskiej katedry spoczywa nie pierwsza, jak sądzono dotąd, ale trzecia żona księcia Janusza, byłego właściciela Tarnowa. W nocy ze środy na czwartek (z 12 na 13 czerwca) odbyła się eksploracja sarkofagów, którą przeprowadził zespół wybitnych naukowców. To krok do tego, aby odkryć tajemnicę pochowków, a także by połączyć wszystkie krypty i tym samym stworzyć podziemny szlak. 📢 Cracovia zmienia herb i nazwę. Ma być historycznie W dniu 118. urodzin następują ważne zmiany w Cracovii. Zmienia się nazwa z MKS Cracovia SSA na KS Cracovia SA. Jest też nowy herb. Krakowski klub w momencie sprzedaży akcji przez miasto stracił już legitymację, by nazywać się Miejskim Klubem Sportowym

📢 Dni Libiąża 2024. Wielka impreza na Placu Słonecznym już 15-16 czerwca. Zobacz PROGRAM Dni Libiąża 2024 odbędą się w najbliższy weekend 15-16 czerwca na Placu Słonecznym. Gwiazdą święta miasta będzie zespół Elektryczne Gitary. Ponadto wystąpią Oskar Cyms, zespół Ludzie, Józef Merstein Jochymczyk i grupa Rumba Wachaca. W tym roku Dni Libiąża połączone zostaną z obchodami 55-lecia uzyskania praw miejskich.

📢 Kraków. Mija rok odkąd Aleja Róż w Nowej Hucie po przebudowie doczekała się czerwonych róż W 2023 roku skuto beton, wysypano ziemię, położono zielony dywan z trawy. Ale czegoś ciągle brakowało. W końcu jednak na alei Róż w Nowej Hucie w Krakowie zakwitły piękne czerwone róże. Minął już rok odkąd aleja Róż zmieniła swoje oblicze na przyjemniejsze dla oka. Mieszkańcy mogli zapomnieć o betonozie, którą w to miejsce dziesiątki lat temu sprowadził pomnik Lenina.

📢 Absurdy Krakowa. Co było pierwsze? Brama czy słup? Mieszkaniec ma zastawioną bramę infrastrukturą Tauronu Kraków dla Mieszkańców, stowarzyszenie związane z radnym miejskim Łukaszem Gibałą, interweniuje w sprawie absurdu jaki mamy przy ul. Radomskiej w Krakowie, na Prądniku Czerwonym. Od lat bramę wjazdową do posesji mieszkańca blokuje słup należący do Tauronu. Droga na której stoi należy do miasta. Jeśli mieszkaniec nie chce mieć słupa przed domem, musi zapłacić za jego przesunięcie, a to koszty. 📢 Szósty transfer Wieczystej Kraków. W II-ligowej drużynie zagra Rafael Gonzalez "Chuma" Wieczysta Kraków po awansie jest bardzo aktywna na rynku transferowym. Pozyskała kolejnego, już szóstego zawodnika - w Krakowie zagra Rafael Gonzalez, używający pseudonimu Chuma. Z beniaminkiem II ligi podpisał dwuletni kontrakt, z opcją przedłużenia go o rok.

📢 W Tarnowcu można korzystać z apiterapii. Zamknięcie się w małym domku z blisko setką tysięcy pszczół może pozytywnie wpłynąć na zdrowie W Tarnowcu powstały dwa domki do apiterapii. Jeden z nich został już zasiedlony przez cztery pszczele rodziny i można w nim korzystać z niecodziennej terapii. Przebywanie z tymi owadami ma pomagać w problemach zdrowotnych, a także uspokajać zestresowane osoby.

📢 Komunikacja miejska w dawnym Krakowie. Zobacz, jak kiedyś podróżowało się po mieście [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Poruszanie się komunikacją miejską po Krakowie wiele lat temu wyglądało zupełnie inaczej niż dzisiaj. Podróże autobusami i tramwajami były zdecydowanie mniej komfortowe, a pierwsze pojazdy, które pojawiły się na krakowskich ulicach nie miały nawet drzwi. Często pasażerów było tak dużo, że musieli zajmować miejsca... na zewnątrz pojazdu.

📢 Moje miasto. Miały być odlotowe Planty, a mamy księżycowy krajobraz w centrum Krakowa Łącznica kolejowa na Zabłociu została otwarta w 2017 roku. Estakady między ulicami Kopernika i Miodową wraz z przystankiem Grzegórzki powstały w latach 2017-2023. Był więc czas na to, by zagospodarować tereny pod nimi. Wydano pieniądze na efektowne koncepcje, czarowano wizją nadziemnych Plant nad torami. Zamiast tego mamy pył, śmietniska i dzikie parkingi z autami znaczonymi odchodami przez krakowskie gołębie. 📢 Tool w Krakowie nie zawiódł! Fani amerykańskiego zespołu zachwyceni koncertem w Tauron Arenie. W pierwszym rzędzie... europoseł PiS To był jeden z najważniejszych koncertów w Krakowie w tym roku, a do tego legendarnej już amerykańskiej grupy Tool. Zespół przyciąga fanów na swoje wydarzenia mocnymi brzmieniami, ale także dopracowaną oprawą scenicznego show. I tym razem fani nie zawiedli, ruszając tłumnie do Tauron Areny Kraków. Ostanie bilety zależnie od miejsca kosztowały 500, 600 lub ponad 800 zł. Bilety pod sceną rozeszły się wcześniej i kosztowały blisko 1000 zł. W pierwszym rzędzie wypatrzyliśmy Dominika Tarczyńskiego, europosła PiS. Zobaczcie zdjęcia z koncertu, który zorganizowała agencja Live Nation.

📢 Ogromne protesty w podtarnowskich miejscowościach. Mieszkańcy nie chcą obwodnicy Tarnowa koło swoich domów Wielkie oburzenie zapanowało w kilku podtarnowskich miejscowościach po tym, jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprezentowała nowe warianty przebiegu obwodnicy Tarnowa. Według opracowania biura projektowego działającego na zlecenie GDDKiA, nowa trasa miałaby przebiegać przez gminy Lisia Góra, Tarnów oraz Skrzyszów. Zaplanowano też nowy łącznik autostradowy w Zaczarniu. Na takie rozwiązanie nie zgadzają się mieszkańcy, którzy rozpoczęli burzliwe protesty.

📢 Zamek w Muszynie "Cudem Polski"! Czytelnicy magazynu National Geographic wybrali turystyczną perełkę, którą warto odwiedzić Zamek w Muszynie został "Cudem Polski". To dzięki czytelnikom National Geographic Magazine Poland, którzy w internetowym głosowaniu oddali najwięcej głosów na częściowo zrekonstruowany średniowieczny obiekt. Budowla cieszy się popularnością, a teraz może być jeszcze lepiej. Ogólnopolski konkurs ma na celu promocję wyjątkowych miejsc w Polsce.

📢 To już 10 lat! To był jeden z najważniejszych budynków w Krakowie. Aż... zeszliśmy pod ziemię 10 lat temu odbyła się kolejowa rewolucja w stolicy Małopolski. Dla całych pokoleń mieszkańców symbolem PKP w Krakowie był zawsze XIX-wieczny budynek dworca przy placu Jana Nowaka Jeziorańskiego. I tam odbywała się cała obsługa pasażerów - m.in. sprzedaż biletów. Dekadę temu, w marcu 2014 roku, w zabytkowym dworcu zamknięto kasy i poczekalnię, a pasażerów skierowano do... nowoczesnego, podziemnego dworca! 📢 Te miasta w Małopolsce wyludniają się w zastraszającym tempie. Oto TOP 15 miejscowości, z których ubywa mieszkańców W ciągu ostatnich kilkunastu lat większość polskich miast ma problem z odpływem mieszkańców. W ogólnopolskim rankingu najszybciej wyludniających się miast prym wiedzie Władysławowo, którego populacja od 2002 do 2023 roku skurczyła się aż o 36,7 procent. Wyludniły się w tym czasie także inne turystyczne nadmorskie miejscowości: Hel (spadek o 34,7 procent) i Jastarnia (spadek o 33,7 procent). A jak wygląda sytuacja w naszym województwie? Oto 15 najszybciej wyludniających się miast w Małopolsce.

📢 Nowe kąpielisko pod Tarnowem prawie gotowe. To może być hit nadchodzących wakacji! W Szerzynach powstaje kompleks rekreacyjny Dobiega końca budowa nowego kompleksu rekreacyjnego pod Tarnowem z piaszczystą plażą, polami kempingowymi i namiotowymi, muszlą koncertową, tężnią, boiskami i innymi atrakcjami. Wielkie otwarcie nowej atrakcji turystycznej w Szerzynach planowane jest na początku wakacji.

📢 Pierwszy wodny plac zabaw pod Krakowem już działa. Tysiące osób na otwarciu atrakcyjnej enklawy w Wieliczce Plac zabaw – wodny i klasyczny, z elementami parku doświadczeń – otwarto przy tężni solankowej Parku św. Kingi w Wieliczce. Nowa atrakcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i turystów, tylko w ostatni weekend skusiła w sumie ponad 6500 osób. Nietypową enklawę dla najmłodszych wybudowała wielicka Kopalnia Soli, za 2,6 mln zł.

📢 TOP 12 restauracji i kawiarni widokowych w Krakowie. Najlepsze miejsca z widokiem na spotkania i podziwianie panoramy miasta. HIT na lato! Kawiarnie i restauracje widokowe cieszą się wielką popularnością. I ma się czemu dziwić. Nie ma nic lepszego niż dobra kawa czy ulubione danie w klimatycznym miejscu z pięknym widokiem. Sprawdziliśmy, gdzie w Krakowie znajdziecie miejsca z tarasami widokowymi. Te kawiarnie i restauracje idealnie nadają się na romantyczny wieczór we dwoje, spotkanie ze znajomymi lub rodzinny obiad. Widoki na Wawel, Wisłę, Rynek i niemal cały Kraków zachwycają. Jeśli kiedyś zastanawialiście się, czy w Krakowie można legalnie wyjść na dach i patrzeć się na miasto z góry, to odpowiadamy: TAK i powiemy Wam, gdzie. Te miejsca to HIT na 2024 rok! 📢 Zakrzówek. Najpiękniejsze kąpielisko i plaża w Krakowie. Jak dojechać? Kiedy otwarte? MAPA, ZDJĘCIA, WIDEO Zakrzówek to najmodniejsze miejsce w Krakowie na letni wypoczynek 2024 roku. Zalew obejmuje kąpielisko składające się z pływających basenów oraz drewnianych pomostów, na których można wygodnie i bezpiecznie się rozłożyć, korzystając ze słonecznej pogody. Otaczające nowe kąpielisko skały dodają mu dodatkowego uroku, niektórzy wręcz porównują Zakrzówek do chorwackiego wybrzeża. Zobacz jak wygląda nowy Zakrzówek i dowiedz się, jak dojechać na urocze kąpielisko i plażę w centrum Krakowa.

📢 Kraków. Najdroższe i najtańsze mieszkania. Ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie może zaskoczyć! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy!

ZOBACZ KONIECZNIE Co wie o tobie Google? Nawet bardzo osobiste rzeczy